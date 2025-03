La grave crisi economica dello Zimbabwe, caratterizzata da un’iper-inflazione tra le peggiori del mondo, è stata oggetto di numerosi dibattiti e secondo gli analisti della World Bank necessita di urgenti riforme per non finire al collasso totale. Tra cambi di valute e corsa all’oro, il Paese dell’Africa Meridionale sta ora puntando allo sfruttamento delle potenzialità di nuovi settori e al commercio con il mondo arabo e il Sud-est asiatico per superare questa situazione di stallo. Le previsioni per il 2025 prevedono un trend di crescita economica ma si tratterà di una reale ripresa? La crisi è così grave come sembra oppure si tratta dell’ennesimo caso in cui la visione dell’opinione pubblica è oscurata dal pensiero occidentale e dai suoi retaggi imperialisti?

Panoramica della crisi economica dello Zimbabwe

Sicuramente l’attuale crisi economica dello Zimbabwe è legata ai retaggi passato coloniale del Paese e a quelle che sono state definite come “politiche di cattiva gestione” messe in atto dal Presidente Robert Mugabe durante l’era post-indipendenza.

L’iniziale prosperità generata dalle riforme socialiste è stata ben presto spazzata via dall’imposizione delle sfide regionali (e mondiali) e anche le buone premesse della riforma agraria si sono rivelate fallimentari a causa della mancanza di una precedente e solida organizzazione strutturale.

Per questi motivi, dagli inizi degli anni 2000 lo Zimbabwe ha iniziato a soffrire di altissimi tassi di inflazione, la quale ha addirittura raggiunto un picco dell’80%. Si è tentato di superare la grave svalutazione della moneta con alcuni tentativi di integrazione di sistemi multi-valutari esteri che per certi periodi hanno funzionato ma il ricorso all’area grigia dell’illegalità si è rivelato inevitabile.

L’implementazione dello Economic Structural Adjustment Programme promosso dalla Banca Mondiale ha sicuramente pesato sulla situazione economica attuale, in quanto si è rivelato poco efficace e si è qualificato come una sorta di “liberalizzazione” forzata.

Inoltre, anche la profonda instabilità politica dei governi del Paese – spesso bollati come “dittatoriali” e “corrotti”- insieme al conseguente isolamento internazionale hanno contribuito al peggioramento della crisi economica dello Zimbabwe.

Lo scorso anno è stata introdotta una nuova valuta, lo ZiG (Zimbabwe Gold), composta da una parte digitale e una d’oro che però è stata oggetto di numerose polemiche e ha già mostrato i primi segnali di fallimento – il tasso d’interesse dello ZiG è il più alto del mondo.









Superare la crisi economica dello Zimbabwe: gli sforzi messi in atto

Nonostante le circostanze attuali sembrano segnalare il contrario, le stime indicano che lo Zimbabwe raddoppierà il tasso di crescita economica nel 2025, fino a toccare un PIL del 6,5% rispetto al 2% dello scorso anno.

Negli ultimi anni la crisi economica dello Zimbabwe ha colpito soprattutto il settore della vendita al dettaglio (anche se ne hanno risentito fortemente pure l’istruzione e la sanità), portando a disoccupazione e bassi salari – per questi motivi il Paese sta guardando verso altri orizzonti, creando nuove partnership commerciali significative ed esplorando degli investimenti in settori differenziati.

Il Paese sta puntando sulle sue risorse naturali e la ricchezza di minerali preziosi grazie a un programma di espansione delle miniere e di recente ha annunciato la collaborazione con la Russia per lo sviluppo di un programma nucleare volto a colmare il deficit energetico.

Inoltre, lo Zimbabwe sta mettendo in atto commerci fiorenti con gli Emirati Arabi Uniti e l’Indonesia, rispettivamente nel campo agricolo e in quello della tecnologia; queste cooperazioni, in aggiunta allo storico legame con Cuba, potrebbero qualificarsi come una valida alternativa alle concessioni occidentali.

Anche la Cina ha da tempo messo gli occhi sul Paese (in particolare sul suo mercato dei metalli) ma le promesse di “benefit” orientati al superamento della crisi economica dello Zimbabwe risultano molto controversi.

Cosa riserva il futuro?

Se da una parte lo sviluppo di nuovi settori potrebbe essere la carta vincente, dall’altra permane la questione della “prosperità” del settore informale, in aggiunta al fatto che alcune collaborazione potrebbero non essere così strategiche.

L’agricoltura e il settore minerario potrebbero essere i caposaldi del futuro boost economico del Paese nonostante l’instabilità monetaria ma è anche necessaria l’implementazione di un programma di crescita sostenibile attento all’ambiente dato che lo Zimbabwe, insieme a molti altri Paesi dell’area africana, è molto colpito dalle conseguenze del cambiamento climatico come siccità e deforestazione.

L’attuale Presidente Emerson Mnangagwa pianifica di modificare la Costituzione per restare in carica per un terzo mandato: questo potrebbe minare l’unità politica e di conseguenza vanificare gli sforzi compiuti nel campo economico.

Appare chiaro che le concezioni capitalistiche e occidentali non siano adatte a risolvere le difficoltà di un Paese con una storia come quella dello Zimbabwe ma ciò non significa che la problematica dell’iper-inflazione sia insolvibile. Sono inoltre necessari alcuni elementi molto importanti, come il rafforzamento dei legami regionali e una riforma sul funzionamento e la trasparenza delle varie istituzioni.

Nonostante le sfide e le continue sostituzioni monetarie, l’economia dello Zimbabwe ha dimostrato una resilienza straordinaria e sta lentamente dimostrando la volontà di avviarsi verso una strada libera dalla dipendenza estera.

Sara Coico