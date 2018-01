Crisi della gita scolastica. Gli studenti preferiscono la compagnia dei social

In tempi non sono sospetti, prima dell’avvento dei social network, uno dei momenti più attesi da uno studente era la gita scolastica. Vissuta come un’occasione per spezzare la routine con compagni e professori, la gita era un modo diverso per stare insieme più che un’esperienza formativa in se.

Ora però le cose sembrano essere cambiate. La tanto anelata gita scolastica di un tempo oggi pare essere divenuta un peso, un problema. E se da diverso tempo assistiamo ad una crisi dell’istruzione, ora dobbiamo assistere alla crisi della gita scolastica.

Il problema sono i compagni

Può sembrare incredibile ma è così: secondo un’indagine di Skuola.net, quasi uno studente su 10 ha deciso di non andare in gita quest’anno perché non ha voglia di stare con i compagni di classe. Stando al sondaggio, solo il 42% degli studenti si dichiara entusiasta di partire.

Un dato allarmante che riflette, forse, un’insofferenza di fondo insita negli studenti. Dato che la scuola viene vissuta come un’oppressione insopportabile, non appena si ha l’occasione per discostarsene uno studente se ne approfitta.

Skuola.net ha poi aggiunto una domanda specifica per cercare di quantificare questa insofferenza. Il risultato è che il 30% dichiara di non partire perché non gli va di stare con i compagni. Al secondo posto, con il 28%, troviamo i problemi economici delle famiglie come motivazione per la rinuncia alla gita. Questa risposta, come sottolinea il responsabile dei contenuti di Skuola.net Daniele Grassucci, una volta era la prima e unica causa per ricusare una gita.









Cosa può giustificare questo scarso feeling nei rapporti fra compagni di classe? Secondo Mario Rusconi dell’Associazione nazionale presidi, la risposta è apodittica: è colpa delle distonie emotive. Sempre più giovani si ritrovano a trascorrere del tempo a casa senza genitori e questa assenza di figure di riferimento si ripercuote sull’emotività. Le tristi conseguenze sono aumento del bullismo, aggressività e problemi di concentrazione.

In una parola, i giovani soffrono di solitudine. Succede allora che tutte le ore trascorse sui social a tessere relazioni virtuali non si concretizzano anche nella realtà in qualcosa di più materiale. Ecco spiegato il motivo di tante rinunce ai campi scuola: se la scelta è tra la compagnia della classe o la solitudine da smartphone, vince la seconda senz’ombra di dubbio.

La responsabilità dei professori

È sempre Mario Rusconi a sottolineare anche le carenze della scuola. Secondo il docente, una scuola troppo votata alla digitalizzazione e alla formazione rischia di perdere di vista il suo ruolo di aiuto e sostegno per gli studenti. Tant’è che nelle scuole sono sempre di più i computer e le lavagne elettroniche e sempre meno i servizi psicologici per gli alunni.

Ma talvolta la rinuncia alla gita parte proprio dai professori. A causa di alunni sempre più problematici e all’insorgere di fenomeni di bullismo, la gestione di una classe in gita scolastica è diventata troppo gravosa. Anche perché la responsabilità ricade tutta sui docenti qualora gli alunni si rendano protagonisti di comportamenti inopportuni.

Una responsabilità che sempre meno insegnanti sono disposti a prendersi, rischiando così di privare una classe della gita anche a detrimento di quegli alunni che se la meriterebbero.

Se spesso sono i professori a prendersi cura degli studenti in gita, i genitori sembrerebbero ignorare il concetto di responsabilità. Sono sempre di più, infatti, quei genitori pronti a discolpare i figli e a giustificare ogni loro atteggiamento. In questo modo il ruolo dell’insegnante non viene rispettato ma, al contrario, vengono messe in dubbio le sue facoltà educative. Per converso, il genitore è sempre pronto a giustificare qualunque comportamento del figlio, delegittimando l’apporto formativo del professore.

Siamo di fronte a un problema assai complesso e delicato dove sono coinvolti vari attori con i rispettivi ruoli. E anche da un dato così banale come la crisi della gita scolastica si può capire in quale stato si trova il sistema scolastico del nostro paese.

Nicolò Canazza