La crisi in Moldavia esacerba le paure per Mosca

Il 10 febbraio è una data che manifesta a pieno lo stato della crisi in Moldavia. Alle 10:18 i radar Ucraini segnalano due missili russi Kalibr lanciati da un sottomarino stanziato nel Mar Nero. Sorvolano i distretti moldavi di Rybnytsky e Sorok. Circa un quarto d’ora dopo, l’intelligence di Kiev li segnala sullo spazio aereo rumeno. Infine, raggiungono il territorio ucraino. È lo stesso presidente Zelensky a segnalare l’evento attraverso i suoi canali telegram. Bucarest tuttavia nega il passaggio dei Kalibr sul proprio territorio, affermando che la rotta mantenuta distasse una trentina di chilometri dai propri confini. Chisinau, al contrario, conferma le parole di Zelensky.

L’idea che sta crescendo nelle cancellerie dei paesi coinvolti è che Mosca stia cercando di destabilizzare il Paese, con l’obbiettivo di allargare la propria influenza anche a sud ovest dei confini ucraini. Proprio il 9 febbraio, giorno precedente al passaggio dei razzi russi, un comunicato del SIS, il servizio di sicurezza e inteligence moldavo, recitava:

La crisi in Moldavia è in questo momento storico molto complicata. Il Paese è il più povero del continente europeo, con un’inflazione del 27% e una gravissima faglia sociale che divide aspramente la popolazione tra filo e anti russi. A questo si aggiunge la lotta intestina e sotterranea della capitale con la regione della Transnistria, territorio al confine con l’Ucraina, teoricamente facente parte della Repubblica ma nella realtà dei fatti indipendente dal crollo dell’Unione Sovietica.

Oltre ad avere un proprio governo autoproclamato, la regione della Transnistria ospita dal 1992 truppe russe, ufficialmente in funzione di peace keeping. Secondo le accuse di Chisinau, invece, lo stanziamento di truppe russe si spiega con la volontà di mantenerne l’indipendenza dei separatisti e permettere un appoggio militare a Mosca in una regione strategica per le mire del Cremlino.

Una situazione molto tesa per il Paese, la cui Prima Ministra, Natalia Gavrilita, il 6 febbraio era a Bruxelles per discutere della candidatura all’ingresso nell’Unione Europea approvata nel giugno del 2022. Dagli scranni dell’europarlamento la Prima Ministra Gravilita ha per l’ennesima volta condannato le interferenze russe nel suo paese.

La Presidente europea Ursula von der Leyen ha colto l’occasione per confermare il sostegno dell’Unione alla causa moldava, con lo stanziamento di un fondo di 145 milioni di euro per il sostegno all’indipendenza economica ed energetica di Chisinau da Mosca.

Moldova can keep on counting on the EU, I told PM @natgavrilita

We proposed €145 million in new funding just last week and continue to support your economy and energy security.

As 🇲🇩 progresses on its EU reform path, we are now working to get you closer to our Single Market. pic.twitter.com/IUocFFwB7A

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2023