L’Est della Repubblica Democratica del Congo (RDC) è attualmente teatro di una crisi umanitaria senza precedenti, con milioni di civili colpiti dagli scontri tra gruppi armati, eserciti nazionali e mercenari. Come in tutte le guerre, anche la crisi umanitaria in Congo detiene l’arma più letale dell’eredità patriarcale. Lo stupro è stato impiegato come arma di guerra, e la regione, ricca di minerali cruciali per l’industria tecnologica, è al centro di una complessa trama di interessi e tensioni regionali.

La situazione della crisi umanitaria in Congo ha raggiunto livelli critici, con l’esodo massiccio di civili, migliaia di vittime e l’aggravarsi delle condizioni umanitarie. Le tensioni tra il Ruanda e la RDC, che affondano le radici nel genocidio dei Tutsi nel 1994, si sono acuite, mettendo a rischio la stabilità della regione.

L’attuale crisi umanitaria in Congo evidenzia la complessità della crisi in corso, analizzando le dinamiche regionali, le cause sottostanti del conflitto e l’urgenza di risposte immediate a fronte delle crescenti necessità umanitarie.

Crisi Umanitaria in Congo: tensioni regionali e ondata di violenze

Una tragedia umanitaria si sta svolgendo nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), al confine con il Ruanda e l’Uganda, dove un conflitto prolungato ha causato un massiccio esodo di civili e migliaia di vittime. Questa devastante crisi umanitaria in Congo è caratterizzata dall’uso sistematico dello stupro come arma di guerra e coinvolge diversi gruppi armati, eserciti nazionali e persino mercenari romeni, precedentemente membri della Legione Straniera francese. Tutto ciò avviene in una regione ricca di minerali, come il coltan, fondamentale per la produzione dei telefoni cellulari di cui tutti facciamo uso quotidiano.

Tuttavia, la complessità della situazione della crisi umanitaria in Congo si estende oltre questa drammatica narrazione. Attualmente, due paesi, il Ruanda e la RDC, si trovano sull’orlo di uno scontro diretto, il cui fondamento affonda le radici nel genocidio dei tutsi in Ruanda nel 1994. In seguito a quel tragico evento, gli hutu, accusati dei massacri, fuggirono in Congo, generando tensioni persistenti tra i due paesi.

Le accuse nei confronti del Ruanda si estendono al sostegno aperto ai ribelli del gruppo armato M23, responsabile di minacciare la città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, nonché di sospette attività di sottrazione delle risorse naturali del paese confinante. Sebbene il Ruanda abbia a lungo negato il coinvolgimento, rapporti delle Nazioni Unite e, in un’inversione di rotta significativa, anche dichiarazioni della Francia e degli Stati Uniti, indicano chiaramente il Ruanda come responsabile.

Condanne e risoluzioni per risolvere la crisi umanitaria in Congo

Il 20 febbraio, il ministro degli esteri francese ha condannato senza riserve “gli attacchi dell’M23 con il sostegno del Ruanda e la presenza di forze ruandesi in territorio congolese”. Questa presa di posizione è delicata, considerando la recente riconciliazione tra la Francia e il Ruanda di Paul Kagame, dopo approfondite indagini sul coinvolgimento parigino nel genocidio.

La situazione della crisi umanitaria in Congo, vista sul campo, è estremamente critica, con Goma direttamente minacciata dall’offensiva dell’M23. Il governo congolese riceve supporto da truppe di altri paesi, inclusi soldati sudafricani, ma la pressione è palpabile. Il 19 febbraio a Goma, alcuni manifestanti hanno bruciato le bandiere francese e statunitense per protestare contro ciò che percepiscono come l’indifferenza dell’Occidente.







L’incontro tra il presidente congolese Félix Tshisekedi e Kagame durante il vertice dell’Unione Africana di Addis Abeba ha offerto una breve tregua, ma la complessità dei trent’anni di conflitti persiste. Mentre altre crisi monopolizzano l’attenzione internazionale, l’Africa lotta con risorse limitate per risolvere le proprie sfide interne. Nel frattempo, milioni di civili subiscono le conseguenze di questa guerra, spesso nell’indifferenza generale.

Ondata di violenze e sfollamenti di massa

Le recenti collisioni tra l’esercito congolese e il gruppo armato M23 nella provincia orientale del Nord Kivu hanno causato lo sfollamento forzato di oltre 135.000 persone. Le città di Zaina, alla periferia di Sake, e Lushgala, a Goma, sono state prese di mira, costringendo i residenti a cercare rifugio in fuga. Questa massiccia ondata di sfollamenti sta mettendo ulteriormente a dura prova le già fragili infrastrutture umanitarie, gravate dalla crescente richiesta di assistenza e dalla mancanza di finanziamenti adeguati.

La provincia del Nord Kivu attualmente ospita 2,5 milioni di sfollati interni, e le tensioni sulla sovranità e l’integrità territoriale della RDC alimentano le preoccupazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La situazione si è ulteriormente complicata con il presunto attacco di un missile terra-aria delle Forze di difesa ruandesi contro un drone delle Nazioni Unite il 7 febbraio, come indicato in un documento reso pubblico il 12 febbraio.

Le violenze, oltre a generare ulteriori necessità umanitarie, stanno anche ostacolando l’accesso umanitario alle aree in cui si rifugiano i civili. L’M23 ha bloccato le principali vie di accesso a Goma, causando un aumento dei prezzi dei generi alimentari a causa della limitata possibilità di trasporto sicuro verso la capitale. La presenza diffusa di mine antiuomo nell’area del Nord Kivu rappresenta una minaccia particolarmente grave per i bambini.

La crisi umanitaria in Congo si aggrava: l’eredità coloniale

Le popolazioni sfollate, in particolare a Sake, stanno affrontando gravi carenze di cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e altri bisogni essenziali. La mancanza di risorse adeguate da parte della RDC per soddisfare queste esigenze sta amplificando ulteriormente la crisi umanitaria. In questo contesto critico, l’Ufficio di Coordinamento Umanitario delle Nazioni Unite ha evidenziato la necessità urgente di risorse finanziarie per affrontare la situazione.

La situazione nel Nord Kivu è drammatica, e la comunità internazionale è chiamata a rispondere con immediatezza per fornire assistenza umanitaria e promuovere una soluzione pacifica e duratura al conflitto. La complessità dell’instabile crisi umanitaria in Congo richiedono un impegno coordinato per affrontare le cause sottostanti del conflitto e garantire una risposta efficace alle esigenze umanitarie immediate. In un momento in cui molte crisi attirano l’attenzione globale, l’appello è a non dimenticare il dramma che si sta svolgendo nell’est della RDC e a compiere sforzi concertati per porre fine alle sofferenze della popolazione colpita.

D’altro canto però, è importante prendere come responsabilità oggettiva la catastrofe umanitaria che l’imperialismo e il colonialismo occidentale ha portato nei territori africani e asiatici. La crisi umanitaria in Congo è l’ennesima conseguenza della distribuzione forzata e il tracciamento di confini tra popolazioni diverse in stessi territori, senza il rispetto di clan e tribù.

Lucrezia Agliani