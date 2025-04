Senza concili o riforme una nuova confessione religiosa è nata e ha conquistato l’Europa e gli Stati Uniti: il cristianesimo valoriale.

Le destre nazionaliste sono oggi, paradossalmente, le uniche forze politiche che riescono a trascendere i confini nazionali. Non si può parlare di Giorgia Meloni senza pensare a Viktor Orbán o di Matteo Salvini senza arrivare a Donald Trump che a sua volta rimanda a Vladimir Putin. L’origine del filo ideologico che tiene strette tutte queste figure fu rivelata dalla presidente del consiglio già nel 2019. Nel suo più celebre discorso Meloni recitò Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.

Un anno dopo Trump specificò di non considerarsi più un protestante presbiteriano ma un cristiano non confessionale.

La nuova destra internazionale è cristiana. Non cattolica, ortodossa o protestante, è solamente cristiana. I suoi leader praticano una religione valoriale e non spirituale, in cui la fede ha un ruolo secondario o nullo e che chiameremo di conseguenza cristianesimo valoriale. Il suo catechismo ha cinque pilastri: famiglia tradizionale, binomio uomo-donna, supremazia del maschile sul femminile, odio verso l’Islam e gli immigrati, lotta alle élite e alla c.d. ideologia gender o woke.

Il cristianesimo valoriale, la fede della vaghezza e della proiezione a due livelli

Primo livello: proiezione sui pilastri

È importante non confondere i pilastri con dei dogmi. Particolarità del cristianesimo valoriale risiede, infatti, nella vaghezza dei suoi cinque pilastri. Non esiste una sorta di testo sacro che ogni fedele ha letto e con cui concorda. I pilastri vanno considerati come grandi strutture vuote che ogni cristiano valoriale riempie proiettandovi dentro le proprie idee e convinzioni.

Questa vaghezza permette, da una parte di evocare forti e talvolta violente reazioni emotive tra i devoti; dall’altra di creare una parvenza di unità tra gli osservanti della nuova fede, quando in realtà ciascuno è d’accordo quasi esclusivamente con se stesso. L’assenza di interpretazioni ufficiali rende possibile ai devoti ignorare numerosissime contraddizioni. Abbiamo così rappresentanti della famiglia tradizionale divorziati, con figli nati fuori dal legame matrimoniale, genitori single, padri di bambini nati tramite gestazione per altri e così via.

Secondo livello: proiezione sui leader

Ulteriore trasferimento valoriale agisce anche verso i profeti del rinnovato cristianesimo. Da Giorgia Meloni a Elon Musk i nomi legati a nodo doppio al cristianesimo valoriale sono al contempo ministri del culto e fantocci; maschere a cui ogni elettore/fedele può attribuire significato e indossare.

Per meglio comprendere questo particolare tipo di proiezione si può prendere in considerazione la figura del leader globale della nuova fede: D. Trump, miliardario figlio di una ricchissima famiglia newyorchese, è per i suoi supporter un feroce oppositore delle élite globali. D. Trump, dichiarato colpevole di aver pagato in nero l’attrice pornografica Stormy Daniels, è per i suoi elettori un devoto marito e padre di famiglia. D. Trump, che durante un’intervista a Fox News, è stato messo tanto in imbarazzo dalla domanda ‘Signor Presidente lei come prega?’ da doversi rifugiare nella palude verbale in cui è solito sguazzare per evitare di rispondere, è considerato dai suoi fan un fervente cristiano.

Com’è possibile? Trump, nella mente dei suoi elettori, più che una persona in carne e ossa, è un archetipo. I suoi devoti non lo vedono come l’uomo che ha vissuto e che vive una vita completamente opposta a tutto ciò in cui credono. Lo considerano una manifestazione fisica dei cinque pilastri, cioè la personificazione delle loro più profonde convinzioni. Il Donald Trump che vive nelle loro menti, non ha niente a che fare con quello che si è appena descritto. Per essere precisi, un singolo D. Trump non esiste. Ciò che realmente esiste è una differente versione di Trump per ogni cristiano valoriale.

Cosa sta succedendo?

È chiaro che sta succedendo qualcosa di strano. Nel mondo iper-connesso e al contempo iper-frantumato del capitalismo avanzato, gli individui cercano comunità in cui trovar rifugio dal crescente isolamento personale e politico. Quello che si è descritto come cristianesimo valoriale riesce a riunire attorno a pochi e inamovibili pilastri, un repubblicano statunitense, un russo putiniano, un elettore di FdI, AfD, Orbán o Le Pen; e ancora uomini divorziati, anziani senza alcun rapporto con figli e nipoti, ragazzi senza amicizie e spaventati dalla possibilità di vivere in un mondo senza valori.

Ciò che rende questa comunità più attraente rispetto ad altre, specialmente ad altre comunità religiose, è l’assenza di sacrifici morali, intellettuali o materiali necessari per farne parte. Al nuovo fedele non si chiede di digiunare, di approfondire la propria spiritualità o di cambiare in alcun modo. L’unico requisito per unirsi alle schiere dei fedeli è quello di identificarsi, anche parzialmente, con tutti o uno dei cinque pilastri. In cambio i neo-cristiani valoriali ottengono una famiglia globale di cui sentirsi parte, una visione del mondo facile da comprendere con chiari alleati attorno cui stringersi e ancor più chiari nemici da combattere e possibilmente eliminare.

Il cristianesimo valoriale e la categoria del nemico

Nella categoria del nemico, il cristianesimo valoriale trova un forte alleato. Le spesso inconciliabili interpretazioni dei cinque pilastri impongono all’azione politica a esso ispirata di muoversi in direzione distruttiva piuttosto che propositiva. È molto più semplice accordare i fedeli sulla necessità di combattere gli infedeli che scegliere un metodo specifico per realizzare uno dei cinque pilastri. È più facile discriminare contro le persone trans in nome della difesa della famiglia tradizionale, che introdurre una specifica politica in difesa di quest’ultima. Ci si troverebbe altrimenti nella scomoda situazione di dover dare una definizione dell’onnipresente famiglia tradizionale. E dalla definizione nascerebbe distinzione, dalla distinzione eresia e dall’eresia il disfacimento della comunità.

Per scongiurare possibili divisioni interne si evita allora di definire il noi che compone la comunità e ci si concentra solamente sul loro, sugli altri, sui nemici. Qualunque internauta o assiduo frequentatore mattutino di bar, avrà avuto modo di incontrare un peculiare sentimento nei cristiani valoriali. Tra le principali ragioni per cui sostengono i loro leader v’è il desiderio di scontentare, indispettire o danneggiare la parte opposta, sia essa identificata con immigrati musulmani, presunti comunisti, gli ormai dimenticati radical chic e così via.

Il Cristianesimo valoriale e la democrazia

La destra internazionale, capitanata da Donald Trump ha inaugurato un nuovo cristianesimo senza Cristo. Una religiosità di simboli e parole i cui profeti ricordano il principe bestia di Machiavelli più che un devoto fedele. Il rieletto presidente statunitense e molti dei suoi corrispettivi europei brandiscono la fede degli elettori con stupefacente spregiudicatezza. Rari sono i discorsi in cui non richiamano la loro religiosità, stringano rosari, o arrivino a suggerire di essere stati salvati o scelti da Dio.

Trump, Meloni, Orbán e tutti i loro colleghi, profeti del nuovo millennio, sono doppiamente legittimati nella carica di capi di stato e/o di governo dagli elettori e dalla volontà divina. Nessuna legge terrena può di conseguenza limitare le loro volontà. Il rapido deteriorarsi delle democrazie liberarli è inevitabile conseguenza del diffondersi del cristianesimo valoriale. Mentre la magistratura rappresenta per i profeti della nuova fede un ostacolo pratico, il parlamento è l’istituzione ideologicamente più in contrasto con il cristianesimo valoriale. I parlamenti, cuori delle democrazie rappresentative, luogo di dibattito e sintesi politica, sono antitesi del pensiero politico-religioso imposto dall’alto all’intera comunità.

Il cristianesimo valoriale, infiltratosi nelle crepe delle nostre democrazie ha aperto la strada a correnti che ne scuotono ora le fondamenta costituzionali. Coloro che non si vogliono accontentare di galleggiare nella contemporaneità politica non possono ignorare l’origine delle onde che rischiano di annegarci. I capi di questa nuova ideologia non hanno creato le forze e le insoddisfazioni con cui ora non possiamo fare a meno di confrontarci, le hanno solamente incanalate. Le democrazie del domani, se riusciranno, fioriranno non grazie a dighe e argini che intrappolerebbero nuovamente la corrente che tutto ha travolto, ma comprendendola e reindirizzandola verso metaforici campi e mulini.

Simone Sannai