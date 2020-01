Cristiano Ronaldo ha raggiunto un ambito traguardo su Instagram

Cristiano Ronaldo è la prima star al mondo a raggiungere quota 200 milioni di followers su Instagram. Di certo un traguardo invidiabile e ambito da chi ha costruito la propria carriera sui social networks.

Ma perché Cristiano Ronaldo è così apprezzato dal pubblico?

A parte il fatto che, ad oggi, è considerato una leggenda vivente, CR7 è ritenuto uno dei più forti giocatori del pianeta e, nelle classifiche, è tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio.









Probabilmente ad accrescere la sua fama ha contribuito anche la sua storia personale: origini capoverdiane, Cristiano nasce a Funchal da Maria Dolores dos Santos Aveiro e José Dinis Aveiro (morto nel 2005 a causa di problemi di alcolismo).

È noto che le condizioni economiche in cui cresce non sono prospere e per raggiungere il ruolo che ricopre ora ha impiegato anni di sacrificio, di impegno e lavoro duro. Un obiettivo conquistato anche grazie all’ardore e alla dedizione della madre, che nella maggior parte delle interviste Ronaldo trova sempre modo di ringraziare.

Non si può negare che sia il simbolo vivente del famoso detto “non smettere di sognare”, dal momento che, grazie al calcio, Cr7 ha ottenuto il suo riscatto.

Una carriera leggendaria e sulla bocca di tutti. Degne di lode sono le imprese che ha compiuto in tutte le squadre in cui ha giocato dallo Sporting Lisbona fino ad oggi alla Juventus. Un giocatore che con le sole sue forze e capacità è riuscito a stravolgere i risultati di un’intera partita.

Per questo e per molto altro è riuscito a vincere nella sua carriera cinque palloni d’oro (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Da non sottovalutare è la rivalità con Lionel Messi, altro campione suo pari, acuita soprattutto nel periodo in cui entrambi giocavano in Spagna. Una rivalità che ha dell’eccezionale considerando che entrambi sono nati nello stesso periodo storico e con le loro qualità calcistiche hanno appassionato il mondo intero.

Oltre a questo, ciò che lo contraddistingue da qualsiasi altro giocatore è l’estrema sicurezza che mostra sia dentro sia fuori dal campo, la totale dedizione e abnegazione al lavoro: si allena molto più degli altri, segue una dieta precisa rispettando sempre le ore di riposo. In molti lo considerano una macchina per la sua concentrazione costante.

Ammirabili sono le grandi opere di beneficienza che Cristiano Ronaldo compie, la maggior parte in forma privata. Solo alcune riescono ad arrivare alla stampa: quando stava a Madrid, i primi anni, gli chiesero di mettere all’asta una maglia autografata per pagare l’operazione di un neonato; Ronaldo non ha risposto ma è andato direttamente in ospedale a pagare tutte le spese.

Ecco, forse, questi sono solo alcuni dei motivi per i quali è così ammirato e apprezzato dal pubblico, perché oltre ad essere un giocatore eccezionale presenta qualità straordinarie che lo fanno avvicinare alla gente. Caratteristiche che emergono maggiormente anche grazie a Instagram che ha da tempo, come Facebook ancor prima di lei, il potere di connettere persone lontane e di condividere informazioni gli uni con gli altri.

Laura D’Arpa