La Croazia si prepara per le elezioni parlamentari, dopo lo scioglimento del parlamento giovedì scorso, annunciato dal presidente Zoran Milanović. L’evento segna una svolta per il panorama politico croato, con tutte e 143 le parti presenti alla sessione che hanno votato a favore dell’azione.

Negli ultimi mesi, il governo guidato dal primo ministro Andrej Plenković ha affrontato una crescente opposizione, in particolare da parte dei gruppi di sinistra che hanno richiesto elezioni anticipate. Plenković e il suo partito di centrodestra, l’Unione Democratica Croata (HDZ), sono stati accusati di corruzione dall’opposizione, incluso lo stesso presidente Milanović. Quest’ultimo ha affermato che Plenković è il “principale protettore del crimine e della corruzione“, criticando aspramente la nomina controversa del procuratore generale Ivan Turudić, sospettato di legami con casi di corruzione.

Plenković, in quanto primo ministro, ha il potere di definire l’agenda nazionale e nominare i funzionari governativi, sostenendo la nomina di Turudić nonostante le critiche. La controversia ha alimentato le tensioni politiche nel paese, con il capo del Partito Socialdemocratico, Peđa Grbin, che ha definito la nomina come il “ultimo chiodo sulla bara” della giustizia.









Le elezioni di aprile segnano l’inizio di un “anno super elettorale” in Croazia, con le elezioni europee a giugno e quelle presidenziali entro la fine dell’anno. Nonostante il Presidente abbia il potere di proporre emendamenti costituzionali e convocare sessioni straordinarie del parlamento, la maggior parte dei suoi poteri rimane di natura cerimoniale.

In questa fase critica, il Partito Socialdemocratico ha annunciato che il presidente Milanović sarà il loro candidato primo ministro. Milanović ha citato la necessità di candidarsi per vis dell’imposizione di Turudić”, sottolineando la sua posizione rigida contro le presunte pratiche di corruzione.

Le elezioni riflettono un’atmosfera politica carica di tensioni e promesse di cambiamento. È chiaro che il futuro della Croazia è al centro di un dibattito acceso, con gli elettori che attendono con ansia di esprimere il loro giudizio sulle questioni che plasmano il destino del paese.

La Corte costituzionale croata vieta al Presidente Zoran Milanović di candidarsi al Parlamento e di essere candidato del Partito Socialdemocratico per il ruolo di primo ministro.

Questo divieto è stato emesso in base alle responsabilità costituzionali del Presidente durante il periodo elettorale. Sebbene la Corte non abbia rimosso Milanović dalla carica, ha chiarito che ha già violato la Costituzione con la sua annunciata partecipazione alla campagna elettorale. Tuttavia, la Corte non ha escluso la possibilità che, in caso di vittoria del Partito Socialdemocratico, Milanović possa essere designato per formare il governo.

È stato anche ordinato a Milanović e al partito di astenersi da comportamenti incostituzionali, con la minaccia di squalificare il partito dalle elezioni o addirittura annullare la loro tenuta. Resta da vedere la reazione di Milanović e del leader del partito, Peđa Grbin.

Verso un futuro politico incerto

Lo scioglimento del Parlamento croato in previsione delle elezioni generali, delinea il percorso che il paese intraprenderà nei prossimi mesi. Le elezioni parlamentari devono svolgersi entro 30-60 giorni dallo scioglimento del parlamento, con le probabili date delle elezioni fissate verso la fine di aprile o l’inizio di maggio. I sondaggi attuali suggeriscono una corsa relativamente prevedibile, con i principali partiti croati che mantengono sostanzialmente il loro supporto.

In cima alla lista rimane l’Unione Democratica Croata, di orientamento centrodestra, con poco più di un terzo delle intenzioni di voto, in linea con il risultato del 2020 che si attestava al 37%. Al secondo posto troviamo la coalizione di centrosinistra Restart, alla quale è affiliato il presidente Zoran Milanovic, con un supporto stimato tra il 20% e il 25%.

L’attuale governo dell’HDZ ha guidato la Croazia attraverso tempi difficili, come la pandemia di COVID-19 e la crisi geopolitica in Ucraina. Durante questo periodo, il paese ha registrato una notevole crescita del PIL nell’UE, grazie al rapido recupero del settore turistico e all’adozione dell’Euro come valuta ufficiale. È probabile che l’HDZ utilizzi questi risultati come punto focale della propria campagna elettorale. Tuttavia, non è da escludere che l’opposizione metta in luce i presunti cambiamenti nei ministeri e le accuse di corruzione nell’amministrazione del primo ministro Plenkovic.

L’HDZ si presenta alle elezioni con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo nel panorama politico croato, continuando a promuovere la stabilità e la prosperità del paese. Plenković e il suo partito affrontano la sfida di guadagnare la fiducia dei cittadini croati, dimostrando impegno e leadership nel perseguire il benessere e l’avanzamento della nazione. Le prossime elezioni plasmeranno il corso del paese e avranno un impatto diretto sulle tue prospettive e sulle politiche che influenzeranno la vita quotidiana. Sia per i sostenitori dell’HDZ che per quelli di Restart, ma anche per gli elettori indecisi.

Felicia Bruscino