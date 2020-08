Crollo delle vendite online: i 10 errori da evitare assolutamente

La competizione serrata del commercio online non lascia spazio ad approssimazioni. Ecco perché, un buon e-commerce manager dovrà non solo gestire la concorrenza ma anche conoscere i canali per raggiungere il target giusto, analizzare i dati che riguardano le abitudini degli utenti e, soprattutto, evitare di commettere i seguenti errori, spesso causa principale del crollo delle vendite online.

1 – Processo di vendita lento e poco intuitivo

Considerato uno degli errori più gravi, il processo di vendita lento porterà il cliente a spazientirsi e a non completare i suoi acquisti. Il check-out di un e-commerce deve essere ottimizzato per rendere il processo di vendita non solo chiaro ma anche rapido ed intuitivo. Per ottenere ciò è consigliabile inserire tutti i passaggi necessari in una singola pagina. Prima di selezionare la voce di conferma, l’utente dovrà essere in grado di visualizzare ancora una volta tutti i dati inseriti, così da poter correggere eventuali imprecisioni.

2 – Account obbligatorio per effettuare acquisti

Non tutti gli utenti sono propensi a creare un account prima di effettuare gli acquisti online. È quindi sconsigliabile rendere questo passaggio obbligatorio, diversamente i clienti tenderanno a preferire i siti in cui viene offerta loro la possibilità di effettuare acquisti come ospiti. Gli e-commerce manager che non vogliono fare a meno della sottoscrizione obbligatoria potranno proporre ai loro clienti l’apertura dell’account alla fine del processo d’ordine (non all’inizio), senza dimenticare di metterne in luce i lati positivi di tale opzione, (come la possibilità di velocizzare gli acquisti, monitorare gli ordini, ecc.).

3 – Assistenza clienti scadente

I clienti che non ricevono un’assistenza adeguata sono poco inclini ad effettuare acquisti. Per snellire il processo di assistenza sarà necessario realizzare una sezione dedicata alle FAQ, attraverso cui si potranno fornire risposte esaustive a quelle che sono le domande più frequenti. Attraverso le Frequently Asked Questions, inoltre, i potenziali clienti potranno evitare di contattare direttamente l’assistenza trovando tutte le risposte più utili.

4 – Design del sito poco accattivante

Il design del proprio e-commerce dovrà essere non solo funzionale ed intuitivo, ma anche accattivante e coinvolgente. Anche la scelta cromatica dovrà essere selezionata con particolare attenzione, tenendo conto della psicologia dei colori nel marketing .

5 – Qualità delle immagini scadente

Le immagini e le foto dei prodotti in vendita dovranno essere non solo di ottima qualità, ma dovranno anche essere ad alta risoluzione e zoomabili. Ogni articolo dovrà essere rappresentato da più immagini, così da garantire una visione globale. Per ottimizzare le immagini si potranno utilizzare dei semplici programmi per modificare foto disponibili online gratuitamente.

6 – Tipologie di pagamento ridotte

La maggior parte degli utenti preferisce effettuare acquisti online senza utilizzare la carta di credito. Un e-commerce efficiente dovrà mettere a disposizione dei suoi clienti quante più tipologie di pagamento possibili, così da accontentare ogni preferenze.

7 – Recensioni dei prodotti assenti

Un prodotto senza recensioni tende ad ispirare poca fiducia. Per questo motivo sarà opportuno invitare i propri clienti a rilasciare opinioni scritte dopo l’acquisto. Tuttavia non tutti i consumatori hanno tempo e voglia di scrivere delle recensioni online. Per incentivarli si potranno offrire degli sconti speciali per i successivi acquisti.

8 – Navigazione lenta

Gli e-commerce lenti tendono ad infastidire gli utenti. Gli e-commerce devono essere in grado di offrire un’esperienza d’acquisto piacevole e senza intoppi. I contrattempi e le attese indesiderate porteranno il cliente ad abbandonare la merce sul carrello e a scegliere altri siti più efficienti. Per non appesantire il sistema si dovrà evitare l’upload di immagini troppo grandi.

9 – Informazioni insufficienti sui prodotti

Le informazioni sui prodotti dovranno essere dettagliate e ricche di particolari, così da consentire ai clienti di approfondire la conoscenza di un determinato articolo e di effettuare acquisti senza esitazioni. Un e-commerce professionale, perciò, dovrà fornire tutte le notizie più rilevanti sugli articoli o sui servizi che andrà a proporre online.

10 – Sottovalutare il Cross-Selling

Già ampiamente utilizzato con successo dai centri commerciali, dove spesso i prodotti vengono disposti in un determinato modo proprio per poter essere acquistati insieme, il cross-selling rappresenta una strategia di vendita perfetta anche per il commercio elettronico. Con il cross-selling, infatti, i clienti online avranno modo di trovare facilmente prodotti o accessori relativi all’articolo già scelto.

Se un cliente ha selezionato, per esempio, la categoria torce ricaricabili, con il cross-selling avrà modo di avere sott’occhio non solo altri modelli di torce disponibili, ma anche diverse tipologie di pile ricaricabili. Secondo le statistiche, il desiderio di effettuare acquisti legati ai prodotti complementari nasce soprattutto grazie all’utilizzo del cross-selling.