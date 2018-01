Crossover in casa Shondaland: Olivia Pope e Annalise Keating si incontreranno

Crossover made Shonda: Scandal e How to get away with murder si incontrano

Una è un brillante avvocato, il difensore che tutti vorrebbero in un accusa di omicidio, l’altra la migliore “risolutrice di problemi” di Washington. Stiamo parlando di Annalise Keating e Olivia Pope, le due donne protagoniste delle due fortunate serie di Shonda Rhimes, rispettivamente How to get away with murder e Scandal.

La notizia è arrivata da poco ma renderà felici molti fan che seguono le serie tv di Shonda, già nota per aver creato Grey’s Anatomy. Secondo gli ultimi rumors infatti, ci sarà un crossover tra i due telefilm che coinvolgerà le due protagoniste che si incontreranno. Ancora non si sa quale sarà l’occasione che porterà Oliva ed Annalise ad un confronto ma considerando il loro forte e determinato carattere, ci si aspetta una puntata carica di emozioni. A conferma di queste voci, le stesse attrici hanno stuzzicato i fan postando foto su instagram. Kerry Washington e Viola Davis entrambe l’una sul set dell’altro. La prima nei corridoi del tribunale di Philadelphia, la seconda nella stanza ovale della casa Bianca.

La sorpresa arriverà probabilmente in primavera verso il finale di stagione di entrambe le serie. L’episodio di Scandal sarà diretto dalla star Tony Goldwin, che interpreta l’ormai ex presidente degli Stati Uniti Fitzgerand Grant mentre quello di How to get a way with murder avrà la regia di Zetna Fuentes. La stessa Shonda ha confermato il tutto postando una parte del copione con un dialogo tra le due protagoniste. Non ci resta che aspettare dunque per vedere che cosa accadrà, ma intanto, se non avete mai visto questi due show ecco qui alcuni buoni motivi per iniziare a guardarli.

Perché guardare Scandal

Innanzitutto per la bravura di Kerry Washington che rappresenta una donna forte che sa il fatto suo e sa sempre come ottenere quello che desidera. Spesso odiata per il suo eccessivo narcisismo ma amata per la sua capacità di gestire le crisi internazionali.

Non potrete non rimanere coinvolti negli scandali, gli intrighi e le storie d’amore che si svolgono all’interno della Casa Bianca e non potrete non fare il tifo per Olivia e Fitz. Pregare che i loro tira e molla finiscano nell’accettare che l’un l’altro si amano e vederli felici nella “casa dei sogni” in Vermont.

“Scelgo me stessa. Scelgo Olivia e in questo momento. Olivia sta ballando. Ora, puoi ballare con me o puoi scendere dalla mia pista da ballo. Non ho problemi a ballare da sola.”

Per la OPA, la Oliva Pope Associated. Fare il tifo per i gladiatori dal “cappello bianco” che a modo loro cercano di salvare la vita delle persone. Oltre ad un cast di eccezione con molti personaggi già visti in altre serie di Shonda. Un esempio? Cyrus Beene, braccio destro del presidente che in Grey’s Anatomy interpretava il padre id Meredith Grey.

Perché è un manifesto del femminismo: tutti pendono dalle labbra di Oliva che è la prima donna nera ad essere protagonista di una serie tv dal 1974. Inoltre il personaggio di Oliva è ispirato alla figura reale di Judy Smith, membro dello staff di Bush che risolse lo scandalo Lewinsky durante l’amministrazione Clinton.









Perché guardare How to get away with murder

Viola Davis è sicuramente un buon motivo per iniziare questa serie tv. Il suo personaggio, che non ha niente da invidiare ad Olivia Pope è la vera forza dello show. Avvocato, madre, amica, amante, Annalise si racconta attraverso mille sfumature che la rendono un personaggio che si finisce per amare per il suo vissuto, il suo passato, i suoi drammi familiari.

Si entra nel vissuto dei cinque ragazzi protagonisti, i “Keating five”. Da semplici studenti di legge a.. spietati assassini, sopravvissuti un po’ per caso e un po’ per il potere decisivo di Annalise alla scia di sangue dietro di loro. Impossibile non affezionarsi all’ingenuità di “Lista d’attesa” o alla dolcezza di Connor ed Oliver.

“Buongiorno. Non so quali cose terribili abbiate fatto nella vostra vita fino a questo momento ma se vi hanno assegnati al mio corso, avete un karma sballato. Sono la professoressa Annalise Keating e questo è Diritto Penale I… o come preferisco chiamarlo io… “Come evitare una condanna per omicidio”

Ogni stagione si sviluppa con flashback e situazioni presenti che ingarbugliano le vicende, lasciano lo spettatore incollato allo schermo nell’attesa di scoprire quello che accadrà. Suspance e colpi di scena sono le parole chiave.

Il continuo dibattito tra moralità e legalità, tra colpevolezza ed innocenza che vede coinvolti i protagonisti, implicati in storie più grandi di loro o alle prese con i casi da risolvere nelle aule dei tribunali dove si dice che la legge sia uguale per tutti.

Rosiello Silvia