Dopo quasi cinquant’anni di collaborazione in ambito sanitario, Cuba ritira i medici dalla Guyana, piccolo stato situato sulla costa settentrionale del Sud America. La decisione segna una svolta importante in un rapporto che per decenni ha rappresentato uno degli esempi più longevi di cooperazione internazionale nel settore della sanità pubblica tra un paese caraibico e una nazione dell’America meridionale.

L’interruzione del programma comporterà il progressivo ritiro dei professionisti sanitari cubani che operano nel sistema sanitario guyanese. Nel corso degli anni questi medici hanno avuto un ruolo rilevante soprattutto nelle aree più remote e meno servite del paese, contribuendo a colmare la carenza di personale medico locale e a migliorare l’accesso alle cure per ampie fasce della popolazione.

La decisione non è il risultato di un unico fattore. Da un lato si inserisce nel contesto di scelte politiche e amministrative interne alla Guyana; dall’altro riflette un quadro geopolitico più ampio, segnato dalle pressioni esercitate dagli Stati Uniti sui paesi che partecipano ai programmi di cooperazione sanitaria con Cuba.

La diplomazia medica cubana: un pilastro della politica estera dell’isola

Per comprendere appieno il significato di questo ritiro è necessario guardare alla lunga tradizione di cooperazione medica internazionale sviluppata da Cuba. Sin dagli anni successivi alla rivoluzione del 1959, l’isola caraibica ha investito in maniera massiccia nella formazione di personale sanitario e nella costruzione di un sistema sanitario pubblico universale.

Questo modello ha permesso al paese di disporre, nel corso del tempo, di un numero relativamente elevato di medici rispetto alla popolazione. Tale disponibilità ha favorito lo sviluppo di programmi di assistenza sanitaria all’estero che hanno assunto una dimensione globale.

Negli ultimi decenni migliaia di medici cubani sono stati inviati in numerosi paesi dell’America Latina, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. In molti casi hanno operato in regioni rurali o periferiche, spesso caratterizzate da una grave carenza di personale sanitario.

Questa strategia, talvolta definita “diplomazia medica”, ha avuto una duplice funzione. Da un lato ha contribuito a rafforzare l’immagine internazionale di Cuba come paese impegnato nella solidarietà sanitaria; dall’altro ha generato entrate economiche significative per lo stato cubano, poiché molti accordi prevedono compensazioni finanziarie o scambi di beni e servizi.

Un sistema sanitario riconosciuto per qualità e formazione

Uno dei fattori che ha favorito la diffusione dei programmi medici cubani all’estero è la reputazione del sistema sanitario dell’isola. Nonostante le difficoltà economiche e le limitazioni dovute all’embargo statunitense, Cuba ha sviluppato nel tempo una rete sanitaria capillare e accessibile.

Il paese ha investito molto nella medicina preventiva, nella formazione universitaria e nella ricerca biomedica. Le facoltà di medicina cubane formano ogni anno migliaia di nuovi professionisti, molti dei quali provengono anche da paesi stranieri grazie a programmi di borse di studio.

Questo approccio ha consentito a Cuba di mantenere indicatori sanitari relativamente positivi, come un’aspettativa di vita elevata e tassi di mortalità infantile comparabili a quelli di nazioni economicamente più sviluppate.

La presenza di medici cubani all’estero è quindi spesso percepita come un contributo qualificato e prezioso, soprattutto nei sistemi sanitari con carenze strutturali.







Quasi mezzo secolo di collaborazione con la Guyana

L’accordo sanitario tra Cuba e Guyana risale agli anni Settanta, in un periodo in cui molti paesi del cosiddetto “Sud globale” cercavano forme di cooperazione reciproca per rafforzare i propri sistemi pubblici.

Per la Guyana, paese con una popolazione relativamente ridotta e con vaste aree rurali difficilmente accessibili, la collaborazione con Cuba rappresentò un’opportunità significativa per migliorare la copertura sanitaria.

Nel corso degli anni centinaia di medici cubani hanno lavorato negli ospedali e nei centri sanitari del paese. Alcuni si sono specializzati in discipline come la medicina generale, la pediatria o la ginecologia, mentre altri hanno operato in ambiti più specifici come la chirurgia o la medicina d’urgenza.

Oltre alla presenza diretta di personale sanitario, il rapporto tra i due paesi ha incluso anche programmi di formazione per studenti guyanesi, che hanno potuto studiare medicina a Cuba per poi tornare a lavorare nel sistema sanitario nazionale.

Le ragioni del ritiro

La conclusione di questo lungo programma di cooperazione non è stata determinata esclusivamente da dinamiche bilaterali. Secondo diverse analisi, il ritiro dei medici cubani è il risultato di una combinazione di fattori.

Da un lato la Guyana sta cercando di rafforzare la propria capacità di formazione e di impiego di medici locali, riducendo progressivamente la dipendenza da personale straniero. Negli ultimi anni il paese ha investito nella costruzione di nuove strutture sanitarie e nella formazione universitaria di medici e infermieri.

Dall’altro lato, la decisione si inserisce in un momento segnato da crescenti pressioni politiche. Gli Stati Uniti hanno infatti intensificato negli ultimi anni le critiche ai programmi medici cubani all’estero, sostenendo che in alcuni casi i professionisti coinvolti non riceverebbero l’intero compenso previsto dagli accordi con i governi ospitanti.

Washington ha più volte invitato i paesi che collaborano con Cuba a riconsiderare questi programmi, definendoli una forma di sfruttamento del lavoro medico da parte dello stato cubano.

Le pressioni statunitensi sui paesi partner

La posizione degli Stati Uniti ha avuto un impatto crescente nel dibattito sulla cooperazione sanitaria cubana. Negli ultimi anni Washington ha adottato una linea più dura nei confronti di tali programmi, inserendo il tema tra le priorità della propria politica estera verso l’America Latina e i Caraibi.

Diversi governi sono stati invitati a rivedere o interrompere gli accordi con Cuba. In alcuni casi, come avvenuto in passato in paesi come Brasile o Bolivia durante specifiche fasi politiche, la presenza dei medici cubani è stata effettivamente ridimensionata o sospesa.

Secondo osservatori internazionali, queste pressioni fanno parte di una strategia più ampia volta a limitare l’influenza diplomatica dell’isola nel continente. Cuba, dal canto suo, respinge fermamente le accuse e sostiene che i programmi medici rappresentino una forma di cooperazione solidale e mutuamente vantaggiosa.

Il tema della cooperazione sanitaria cubana non riguarda soltanto l’America Latina. Negli ultimi anni anche alcuni paesi europei hanno stretto accordi temporanei con l’isola per affrontare la carenza di personale sanitario. Tra questi figura anche l’Italia, dove alcune regioni hanno accolto medici cubani per rafforzare i servizi sanitari locali, in particolare nelle zone con difficoltà di reclutamento.

Conseguenze per il sistema sanitario guyanese

Il ritiro dei medici cubani potrebbe avere effetti concreti sul funzionamento del sistema sanitario della Guyana, almeno nel breve periodo. In molte aree del paese i professionisti provenienti da Cuba hanno costituito per anni una componente significativa della forza lavoro medica. Sostituire rapidamente questo personale potrebbe rappresentare una sfida, soprattutto nelle regioni rurali o nelle comunità più isolate.

Il governo guyanese ha tuttavia dichiarato di voler rafforzare la formazione di medici locali e di investire ulteriormente nel settore sanitario, con l’obiettivo di costruire un sistema più autosufficiente.