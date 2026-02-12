Cuba in difficoltà: tra blackout crescenti, carenza di carburante e pressioni internazionali, il regime dell’Avana è alla prova.

All’Avana le interruzioni di corrente non sono più un’eccezione. Sono diventate la regola. Nei quartieri popolari la luce va e viene, gli ascensori restano fermi, i generatori ronzano davanti agli ospedali. Nei mercati mancano prodotti di base e le code si allungano sotto il sole. È l’effetto più visibile di una nuova stretta americana che, dal 2026, ha riportato Cuba al centro di un braccio di ferro con Washington.

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la linea verso l’isola si è fatta più dura. Il punto di rottura è stato l’energia. Gli Stati Uniti hanno bloccato, direttamente o indirettamente, le forniture di petrolio venezuelano che alimentavano le centrali cubane e hanno aumentato la pressione sui Paesi terzi per impedire soluzioni alternative. Per un sistema elettrico che dipende in larga parte dai combustibili fossili, è stato un colpo frontale.

L’economia cubana, già fragile, ha iniziato a scricchiolare. La produzione industriale è scesa, i trasporti sono diventati irregolari, l’agricoltura ha sofferto per la mancanza di carburante e fertilizzanti. Quando l’energia manca, si inceppa tutto: dalla conservazione degli alimenti al funzionamento delle reti idriche. La crisi non è solo macroeconomica, ma domestica. Si misura nel frigorifero spento e nelle ore passate al buio.

Definire quanto sta accadendo un semplice embargo rischia di semplificare. La strategia americana appare più ampia, con l’obiettivo dichiarato di forzare un cambiamento politico. La Casa Bianca ha alzato i toni, alternando richiami alla democrazia a messaggi diretti alla popolazione cubana. La pressione economica diventa così anche leva politica: isolare il governo, indebolirne la base di consenso, spingere verso una trattativa o verso una rottura interna.

La partita, però, non si gioca solo tra Washington e l’Avana. Sullo sfondo c’è il confronto con Cina e Russia, sempre più presenti in America Latina. Cuba, per posizione geografica e relazioni politiche, è un tassello sensibile. Per gli Stati Uniti, limitare l’influenza di Pechino e Mosca nei Caraibi significa riasserire un primato storico nella regione. Per i rivali, mantenere un punto d’appoggio a poche decine di miglia dalle coste americane è un segnale politico.

Accanto alla dimensione strategica c’è quella economica, meno visibile ma altrettanto decisiva. Cuba detiene alcune delle più importanti riserve di nichel al mondo. E’ un metallo che negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale nella produzione di batterie per veicoli elettrici. La transizione energetica, che spinge governi e industrie a investire sull’auto elettrica, ha fatto impennare la domanda di materie prime considerate “critiche”.

Il nichel è tra queste. Le batterie di nuova generazione ne utilizzano quantità sempre maggiori per aumentare l’autonomia dei veicoli. Le stime internazionali indicano una crescita sostenuta della domanda nei prossimi dieci anni, con un mercato destinato a espandersi insieme alla produzione globale di auto elettriche. In questo scenario, il controllo delle risorse e delle capacità di raffinazione diventa una questione di sicurezza economica.

Secondo le proiezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), la domanda globale di nichel aumenterà di circa il 250% tra il 2020 e il 2035. Con una produzione di veicoli elettrici prevista di 45-50 milioni di unità all’anno entro il 2030, si stima che la domanda di nichel per le batterie necessarie a tale produzione salirà a 1,5-2 milioni di tonnellate all’anno. Questa cifra equivale a circa la metà dell’attuale produzione globale totale di nichel.

Gli Stati Uniti oggi dipendono in parte dalle importazioni per soddisfare il proprio fabbisogno di nichel, mentre la Cina ha costruito negli anni una posizione dominante nella raffinazione e nella filiera delle batterie. Cuba, con i suoi giacimenti – in particolare nell’area di Moa – rappresenta un potenziale bacino di approvvigionamento a due passi dalla Florida. Ma l’attuale assetto politico e le partnership con aziende russe e cinesi tengono le imprese americane fuori dal gioco.

È anche qui che si intrecciano embargo e geopolitica del nichel. Le difficoltà energetiche dell’isola incidono direttamente sull’attività estrattiva. Senza elettricità stabile e senza accesso agevole ai mercati finanziari internazionali, la produzione rallenta. Questo indebolisce un settore strategico per L’Avana e complica i piani dei partner asiatici. Al tempo stesso, apre uno spazio di manovra per chi punta a ridisegnare le catene di fornitura globali.

Nel frattempo, nell’Avana cresce l’incertezza. L’apparato statale mantiene il controllo, ma la pressione sociale è evidente. Negli ultimi anni l’emigrazione è aumentata in modo significativo, soprattutto tra i giovani. È un fenomeno che pesa sull’economia e sulla tenuta demografica del Paese. Ogni partenza è una competenza che si perde, un contribuente in meno, una famiglia divisa.

Impatto sulla vita quotidiana

La pressione economica si intreccia con le tensioni sociali. Le famiglie si trovano a dover gestire blackout frequenti, mancanza di carburante per i trasporti e scarsità di generi alimentari. Le scuole funzionano a singhiozzo, le piccole imprese locali faticano a sopravvivere e l’insicurezza alimentare si aggrava, con impatti diretti sulla salute dei cittadini più vulnerabili.







Il rischio non è tanto un crollo improvviso quanto un logoramento progressivo. Un’economia che sopravvive grazie a sostegni esterni limitati, ma che non riesce a ripartire davvero. Russia e Cina continuano a fornire supporto, ma calibrato, senza spingersi fino a uno scontro diretto con Washington. Gli Stati Uniti, dal canto loro, sembrano puntare su una pressione costante, evitando l’intervento militare ma mantenendo chiusi i rubinetti energetici e finanziari.

Per Trump, la questione cubana ha anche un peso interno. Una svolta sull’isola sarebbe presentata come un successo storico e avrebbe un’eco particolare in Florida, dove la comunità cubano-americana rappresenta un bacino elettorale rilevante. La linea dura diventa così uno strumento di politica estera e insieme un messaggio per l’elettorato domestico.

Resta però la dimensione umana, che sfugge alle analisi strategiche. Le sanzioni non colpiscono solo i palazzi del potere, ma le case comuni. Ogni blackout ha un volto: quello di un anziano che resta senza ventilatore, di uno studente che studia alla luce di una torcia, di un medico che deve rimandare un intervento. La competizione per il nichel e per le batterie del futuro si traduce in difficoltà quotidiane per milioni di persone.

Cuba si trova stretta tra la necessità di difendere la propria sovranità e l’urgenza di trovare ossigeno economico. Gli Stati Uniti cercano di rimettere ordine nella propria sfera d’influenza e di ridurre le dipendenze strategiche in un settore chiave per la transizione verde. In mezzo c’è un’isola che paga il prezzo di una sfida globale.

A ciò si aggiunge la crescente instabilità politica interna. La giovane generazione, scoraggiata dalla mancanza di prospettive, continua a cercare opportunità all’estero. La coesione sociale viene messa alla prova da carenze e disuguaglianze, mentre le élite del partito e l’apparato militare cercano di mantenere il controllo con sempre maggiore sforzo.

Il prossimo capitolo dipenderà da molti fattori: dalla capacità del governo cubano di riformare un’economia ingessata, dalla disponibilità dei partner internazionali a investire risorse, dalla scelta americana di mantenere o modulare la pressione. Per ora, il quadro è quello di un Paese sospeso, alle prese con una crisi energetica che è insieme economica, politica e sociale. E con una guerra del nichel che, pur combattuta nei mercati e nelle diplomazie, si riflette nella vita di tutti i giorni.

La crisi cubana del 2026 è una lotta di potere globale a più livelli, all’intersezione tra ideologia, geopolitica, sicurezza energetica e trasformazione verde. In questa lotta, Cuba, pur essendo una piccola nazione insulare, rappresenta una casella cruciale sulla scacchiera delle maggiori potenze economiche e militari mondiali. Ciò che sta accadendo non è un semplice embargo, ma la prima linea di una nuova generazione di guerra geopolitica basata sulle risorse strategiche e sulle catene di approvvigionamento del XXI secolo.

Questo assedio non prende di mira solo Cuba, ma l’intero asse antiamericano in America Latina. Cuba, nel frattempo, sta lottando per preservare il suo regime e il suo ordine sociale prendendo tempo in questo importante gioco psicologico. Tuttavia, le condizioni attuali indicano che l’isola pagherà un pesante prezzo economico e sociale nel prossimo decennio.

Felicia Bruscino