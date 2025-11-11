È giunto oggi un importante segnale dal fronte internazionale per la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. L’UNESCO ha infatti reso pubblica la valutazione tecnica del dossier presentato dall’Italia, offrendo un primo «sì» – seppur non definitivo – all’iscrizione della gastronomia del Paese nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale.

Il parere favorevole degli esperti costituisce un fondamentale traguardo tecnico che, pur non sancendo ancora l’entrata ufficiale, riflette la qualità e la completezza del dossier italiano.

Contenuti della candidatura e valore culturale

Nel dettaglio, la candidatura italiana non punta semplicemente su piatti o tecniche culinarie isolate, bensì su un insieme complesso di pratiche sociali, rituali, gesti e saperi tradizionali che caratterizzano l’esperienza gastronomica nazionale. Il dossier definisce la cucina italiana come “un insieme di pratiche sociali, rituali e gesti basati su molteplici conoscenze locali” che si confrontano in una molteplicità regionale senza gerarchie.







In questo senso, l’atto di preparare e condividere un pasto viene inteso come “momento di condivisione e confronto” generazionale e territoriale, proiettato oltre l’atto gastronomico per assumere valenze identitarie, comunitarie e simboliche.

Il percorso italiano

La candidatura è stata promossa congiuntamente dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il sostegno del sistema culturale e gastronomico italiano, che ha costituito un comitato tecnico-scientifico per la preparazione del dossier.

L’approvazione da parte della Commissione nazionale italiana ha dato l’input all’invio del dossier all’UNESCO, con un orizzonte temporale fissato entro la fine dell’anno 2025.

Cosa comporta il via libera tecnico

L’espressione di parere favorevole da parte dell’UNESCO non equivale ancora a un riconoscimento definitivo, ma rappresenta un “via libera” di sostanza nel processo di valutazione. In particolare, gli esperti internazionali incaricati hanno attestato che la candidatura risponde ai criteri richiesti dall’organizzazione e che il dossier appare “ben fatto e coerente” con gli obiettivi della tutela del patrimonio immateriale.

Di conseguenza, si apre ora la fase decisiva: sarà il turno del comitato intergovernativo dell’UNESCO, che si riunirà a New Delhi dall’8 al 13 dicembre 2025, per deliberare sull’iscrizione ufficiale della cucina italiana nella lista.

Il significato del riconoscimento

Un’eventuale iscrizione ufficiale porterebbe con sé molteplici effetti. Innanzitutto, la cucina italiana entrerebbe a far parte del patrimonio riconosciuto a livello globale, consolidando la rilevanza culturale, economica e sociale del sistema gastronomico nazionale. Inoltre, un tale riconoscimento accentuerebbe l’attenzione sulla tutela dei saperi tradizionali, sulla promozione della biodiversità alimentare, sulla sostenibilità delle filiere e sulla dimensione comunitaria del pasto.

Dal punto di vista identitario, il riconoscimento valorizzerebbe il legame tra territorio, pratiche alimentari e convivenza sociale: l’atto della condivisione del pasto diventa simbolo del “rituale” che unisce generazioni, famiglie e comunità.

Le condizioni da rispettare e i limiti da considerare

Nonostante l’importanza del passo tecnico, è necessario ricordare che il risultato finale non è ancora acquisito. Il comitato dell’UNESCO potrebbe decidere di rimandare, condizionare o persino rigettare la candidatura. Come ha dichiarato lo stesso curatore del dossier, il prof. Pier Luigi Petrillo, «questo primo sì non deve generare illusioni».

Occorrerà dunque che il dossier mantenga e rafforzi la sua coerenza con i criteri internazionali, che vengano attivati meccanismi concreti di salvaguardia e che la dimensione del patrimonio venga effettivamente tradotta in programmi di tutela e trasmissione.

Un orizzonte storico per la cucina italiana

Qualora la candidatura venisse confermata in dicembre, la cucina italiana diventerebbe la prima cucina nazionale a essere iscritta nella sua interezza nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

Tale risultato avrebbe un forte valore simbolico: confermerebbe come una tradizione alimentare, concepita come sistema di relazioni sociali e culturali, possa essere riconosciuta come bene che appartiene all’umanità tutta, non semplicemente al singolo Paese.

Il recente via libera tecnico dell’UNESCO alla candidatura della cucina italiana rappresenta dunque una tappa fondamentale, ma non conclusiva, di un percorso di riconoscimento internazionale. Il dossier italiano, valorizzando le dimensioni sociali, rituali e identitarie del pasto, si inserisce in una concezione ampia del patrimonio che va oltre il mero piatto e oltre la singola arte culinaria.

Patricia Iori