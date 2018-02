Cucinare dolci per altre persone: gli effetti positivi di questa attività

Preparare i dolci per altre persone è un gesto molto gentile e altruista. Ma non solo: questa attività porta con sé anche moltissimi altri benefici. Scopriamoli assieme

Cucinare dolci: i benefici

Innanzitutto, preparare i dolci può essere un modo per esprimersi e comunicare qualcosa riguardo a se stesso e alla propria personalità. Inoltre, preparare dolci per gli altri è visto come un modo per ridurre lo stress e per sfogarsi, liberando la mente dai problemi quotidiani.

Inoltre, questa attività può anche servire a comunicare i propri sentimenti verso le altre persone. Susan Whitbourne, professoressa di psicologia alla University of Massachussetts sottolinea l’importanza culturale del preparare cibo alle persone che hanno avuto un lutto. Quando non si trovano le parole adatte per esprimersi, il cibo può aiutare a comunicare i sentimenti.









In secondo luogo, cucinare dolci è un atto di consapevolezza, perché aiuta a diminuire lo stress e ad aumentare il livello di felicità. Cucinare, quindi, diminuirebbe i pensieri negativi e tristi, perché ci porta a concentrarci su qualcos’altro, facendoci distrarre dalle idee negative e diminuendo il rischio di depressione.

Julie Ohana, operatrice socio-sanitaria e terapista di arte culinaria ha dichiarato a HuffPost:

“Cucinare dolci significa pensare ‘passo dopo passo’ e seguire i dettagli del presente, ma significa anche pensare alla ricetta nel suo insieme, al piatto nel suo insieme, a cosa servirà, a chi sarà destinato, al momento in cui verrà condiviso, quindi è un ottimo modo per esercitare l’equilibrio tra il momento presente e il quadro generale”.

Cucinare è una forma di altruismo

In aggiunta, cucinare dolci è visto come una forma di altruismo. Infatti, preparare qualcosa per altre persone è simbolo di generosità, gentilezza e altruismo. Ciò aumenta la sensazione di benessere generale: oltre che fare del bene a sé stesso, si fa del bene anche ad altre persone, le quali saranno felici di avere ricevuto un bellissimo regalo.

Al contrario, se reputate che cucinare dolci sia un’attività stressante o faticosa, potreste non avere questi benefici psicologici. Infatti, se pensate che cucinare qualcosa sia impegnativo, obbligatorio o stressante vorrà dire che cucinare non fa per voi.

Toglietevi i pensieri negativi, cucinate un dolce!

Caterina Tiziani