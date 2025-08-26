L’Italia è famosa in tutto il mondo, si, ma per cosa? Prima di tutto per il patrimonio, poi per la cucina e infine per l’internazionalità. I musei e i siti archeologici fanno ancora numeri da record, così come il Made in Italy vale tantissimo all’estero dal punto di vista gastronomico. Ma chi conosce davvero gli italiani sa che il nostro tempo libero noi amiamo trascorrerlo nei bar, magari a fare una partita a carte con gli amici od online per una puntata occasionale su un casinò . È il nostro bisogno irresistibile di fare comunità, di aggregarci e di sentirci connessi con gli altri.

Patrimonio, musei e turismo: la forza della bellezza

La cultura italiana ha ancora una fascino potente. Nel 2024 ci sono stati 60,85 milioni di visitatori, per un totale di 382 milioni di guadagni. Al primo posto della classifica c’è il Parco archeologico del Colosseo con 14,73 milioni di ingressi; poi c’è la Galleria degli Uffizi con 5,29 milioni. Sono dati che parlano chiaro: l’offerta funziona e il pubblico risponde. Sul piano internazionale, l’Italia guida il mondo per numero di siti UNESCO: 61 beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale. La cultura non è soltanto simbolo, è un pezzo concreto della nostra economia.

Cibo, tavola e made in Italy: un’identità sociale

La socialità italiana passa spesso dalla tavola: pranzi lunghi la domenica, ricette tramandate, stagionalità. Ma c’è anche il lato industriale della storia: nel 2024 l’export agroalimentare ha sfiorato i 70 miliardi di euro, in crescita di circa +7,5% sul 2023. Se allarghiamo lo sguardo alla spesa per la cultura e la ricreazione, l’Italia resta sotto la media UE, ma il pubblico c’è e cresce dove l’offerta è chiara e accessibile. Il punto non è solo “consumare cultura”, è continuare a farla vivere in maniera quotidiana, dalla scuola ai festival, dai piccoli teatri di provincia alle rassegne nei borghi.

Lingua, giochi di carte, letture e sport

L’italiano standard convive con decine di varietà regionali e localismi: è uno dei nostri tratti più riconoscibili nel parlato quotidiano. E nei bar, nei circoli, in famiglia, le carte restano un’abitudine popolare. Lo si vede anche online, le guide e le rubamazzetto Regole su betfair sono molto gettonate, segno di una tradizione che si aggiorna nel digitale senza perdere il gusto del gioco.

Sul fronte della lettura, il 40,1% della popolazione ha letto almeno un libro nell’anno, con i giovani e le donne più attivi. Non è un trionfo, ma è un terreno su cui investire perché la filiera editoriale è un asse portante della creatività italiana. Cresce anche l’attività fisica: nel 2024 pratica uno o più sport il 37,5% della popolazione, con un calo sensibile della sedentarietà. Lo sport è un collante sociale: riempie gli oratori e le palestre, ma anche gli stadi e le fan zone.

Infine, la nostra italianità è sempre più transnazionale: al 31 dicembre 2024 gli italiani residenti all’estero sono 6,4 milioni. Non è solo diaspora, è una rete di ritorni, scambi, imprese, scuole, associazioni.