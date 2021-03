Il Cultural Land Scanner: le nuove frontiere dell’archeologia spaziale

Avviato il “Cultural Land Scanner” il programma che porta l’ intelligenza artificiale ad Indiana Jones. Una piattaforma digitale si appoggerà alla visione satellitare di Copernicus e permetterà scoprire nuovi siti archeologici e salvaguardare quelli esistenti. La collaborazione tra il gruppo dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT) e L’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sarà guidata dalla ricercatrice Arianna Traviglia, e dal Culture and Heritage Centre dell’ITT.

Implementare il telerilevamento con l’IA

Il sistema di rilevamento messo a punto dal gruppo di Traviglia utilizzerà la piattaforma di osservazione terrestre gratuita,Copernicus, che combina al telerilevamento satellitare al rilevamento in situ. Ma Copernicus non serve solamente ad osservare la terra, il software offre servizi di monitoraggio e mappatura del suolo che risultano utili per azioni mirate nella paesaggistica, nella salute e nella sicurezza civile. Attraverso il telerilevamento che è il metodo di ricerca superficiale dei satelliti è stato possibile scovare anomalie del suolo e della vegetazione che hanno portato ad importanti scoperte archeologiche.

Tuttavia l’affidabilità della archeologica attraverso il telerilevamento è stata messa in discussione dalla comunità scientifica. La Traviglia ha giustamente pubblicato diverse ricerche che sottolineano l’indiscutibile necessità dell’osservazione umana, per poter dimostrare ciò che il satellite può solo suggerire. Famoso è il caso della scoperta, subito smentita, delle due piramidi di Abu Sidhum e Soknopaiou Nesos, scoperte da Sarah Parcak, 2014. La falsa interpretazione delle prove causò infatti un’ondata di notizie false ed il conseguente abbandono delle attività di ricerca per la miglioria nel telerilevamento archeologico.

Ma la Traviglia e il suo team sono i pochi nel mondo che hanno continuato a lavorare per sviluppare un sistema di elaborazione dati potenziato dall’IA. Una piattaforma dedicata verra da loro sviluppata durante i 2 anni di progetto.

L’algoritmo di deep learning di I.A. , sarà integrato per processare più efficientemente le stratificazioni e le minime incongruenze della superficie terrestre. Con un intelligenza in più, potremmo scavare meglio. Si possono combinare così tanti dati che a I.A. può giudicare se un pezzo di terra è simile all’altro di seguito, nell’ reticolo dell’immagine. Le nuove scoperte, le strade del passato, ed i simboli del cammino potrebbero rivelarsi ai nostri occhi e condurci verso scoperte inimmaginabili.

Il potere dell’intelligenza artificiale a servizio dell’uomo

Grazie alla interpretazione computerizzata, le immagini satellitari saranno confrontate più velocemente con dati dei sopralluoghi e delle banche dati di Copernicus. Finora il metodo di rilevamento satellitare era composto solo di foto aeree, rendering 3D e immagini a bande spettrali.

In questo progetto, la Traviglia ha intenzione di creare un ambiente sinergico in cui l’intelligenza del computer e l’intelligenza umana non competono. Il rilevamento tramite satellite è solamente il punto di partenza. Anche se sarà rafforzato da un meccanismo di apprendimento, saranno le attività in situ a validare le scoperte satellitari.

La piattaforma del gruppo di Traviglia, darà una spinta in più all’archeologia spaziale e diventerà un luogo di riferimento per la conservazione dei beni culturali .

Il telerilevamento ha fin ora facilitato la ricerca archeologica sia in terra che in mare, e di misurare l’impatto antropico sulle diverse aree archeologiche.

Ma la piattaforma, potrebbe effettivamente sorvegliare dei siti intorno a cui è già stato scoperto qualcosa. Grazie alla capacità di computazione sull’immagine dal satellite, I.A. può rilevare anche fattori minimi di cambiamento come l’erosione da agenti esterni e la trafugazione nel sottosuolo.

In un paese come l’Italia, in cui vengono fatte scoperte archeologiche ogni mese, si spera che la piattaforma possa essere il colpo basso definitivo per trafugatori. Gli assoldati per “Archeologia Criminale” sono conosciuti da noi come tombaroli. Solitamente privi di un interesse culturale, vanno in cerca di tesori antichi nelle tombe, armati di metal detector e indicazioni. I clienti dei tombaroli sono solitamente i mercanti d’arte i collezionisti e i curatori. In Italia, la regione più colpita è il Lazio. Su tutto il territorio italiano, il mercato dell’archeologia criminale gira intorno agli 80 milioni di euro senza contare il danno culturale che arreca al paese. La piattaforma del Cultural Landscape Center, in mani giuste, servirà dunque a chi vuole conservare i beni culturali per fermare in tempo questi “inviati segreti” delle antichità. Sulla piattaforma si potrà aggiornare velocemente i dati sul territorio basandosi su tre visioni differenti: quella del satellite, quella dell’intelligenza artificiale e degli scienziati e fotografi in visita. Il mondo della ricerca ha con questo progetto, la missione di rafforzare un “network” di collaborazione tra archeologi, tra cui vediamo molti Italiani che si spingono al di là del mediterraneo per esplorare antichi passaggi come La Cappella Sistina amazzone.

Elisa Melodia