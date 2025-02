Alzi la mano chi, grande o piccino, non ha mai sognato il colpo di fulmine. Siamo cresciuti tutti con l’immagine del rubacuori alato che, scoccando una delle sue frecce, provoca l’innamoramento. Peccato, però, che Cupido, il cherubino che conosciamo noi oggi, non avesse nulla – o poco – a che vedere con l’Eros delle origini.

Sulle ali di Eros

Molteplici e assai differenziate sono le raffigurazioni di Eros che compaiono nelle fonti greche antiche. Aristofane – commediografo – racconta così la nascita del dio:

All’inizio c’erano solo Chaos, Notte, Oscurità e Abisso. La Terra, l’Aria e il Cielo non avevano esistenza. In primo luogo la Notte oscura posò un uovo senza germe nel seno delle profondità infinite delle Tenebre, e da questo, dopo la rivoluzione dei lunghi secoli, scaturì il grazioso Amore con le sue scintillanti ali dorate, rapide come i turbini della tempesta. Si accoppiò nel profondo Abisso con il caos oscuro, alato come lui, e così nacque la nostra razza, che fu la prima a vedere la luce.

Eros sarebbe, pertanto, nato da un uovo d’argento depositato da Nyx – la notte -, presentandosi al mondo quale primo dio in assoluto. Le sembianze con cui egli faceva la sua comparsa non avevano, però, nulla a che vedere con l’aspetto angelico che il personaggio avrebbe sfoggiato sui biglietti d’auguri dei giorni nostri. Unico indizio anticipatore dell’odierno Cupido erano le ali dorate. A capo di quelle ali figuravano, tuttavia, ben quattro teste: quella del leone, quella dell’ariete, quella del toro e quella del serpente. Originariamente, dunque, il re dell’amore altro non era che un mostro.

Da un frammento di una tragedia perduta di Euripide – tragedia risalente al periodo precedente al 422 a.C. – si evince l’esistenza di ben due Eros: l’uno conduceva l’uomo alla sophia, e, dunque, alla conoscenza; l’altro conduceva l’uomo al delirio della mente e alla distruzione dell’anima. In entrambi i casi, il dio appariva armato di arco e di frecce.

Solo nelle fonti successive, Eros si configura quale frutto dell’unione tra Ares, dio della guerra, e Afrodite, dea dell’amore. Da tale unione non poteva che derivare un personaggio che, ficcanasando nelle relazioni altrui, dava vita a storie d’amore burrascose, spesso illecite.

Omero, idealizzandolo – pur non ancora personificandolo – aveva associato Eros all’idea dell’amore devastante, quell’amore tormentato – e, spesso, impossibile – che conduce l’individuo all’autodistruzione.

Cupido: da rubacuori a cherubino

Nelle prime opere d’arte di matrice greca, Cupido viene raffigurato come un uomo adulto malizioso, detentore del potere sessuale, nonché simbolo di un desiderio d’amore irrefrenabile.







È durante il Rinascimento che, con il propagarsi del cristianesimo in tutta Europa, il personaggio diviene simbolo dell’amore puro: le matite del Rinascimento italiano, sulla scia dei versi dei poeti satirici, danno vita all’immagine di un dio dai tratti fanciulleschi. Questi artisti erano, infatti, soliti rappresentare i cosiddetti putti, bambini con sembianze d’angelo.

Attraverso quelle raffigurazioni risuona, forte e chiara, l’allusione – complice la divulgazione del cristianesimo – ai cherubini, angeli protettori di Dio.

Questa visione celestiale di Cupido verrà preservata nel corso dei secoli, giungendo fino ai giorni nostri. È il 1916 quando un ragazzo, desideroso di esprime il suo amore all’innamorata, acquista – in occasione della festa di San Valentino – il primo biglietto Hallmark raffigurante l’immagine del dolce angioletto.

Al giorno d’oggi, Cupido rimane il match maker per eccellenza, simbolo indiscusso dell’amore, dell’innamoramento e del romanticismo.

Mariachiara Grandetti