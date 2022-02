Cura dei capelli: quando e come usare il diffusore

Viviamo in un’epoca in cui donne di ogni età ci tengono a curare la propria immagine; l’attenzione all’estetica è sempre più una filosofia di vita e le donne impegnano anche a volte ore al giorno per essere sempre sistemate e mostrare un aspetto impeccabile. In particolare la bellezza e cura dei nostri capelli è una priorità: ci teniamo che siano sempre puliti, in forma, ordinati, belli da vedere ma anche sani e corposi; è impossibile infatti fare sfoggio di una bella chioma se essa non è anche in salute.

Ma come fare affinché i nostri capelli siano sani e forti? Naturalmente esistono shampoo specifici, balsami nutrienti, maschere ristrutturanti e prodotti pensati proprio per nutrire e riparare radici e punte. Inoltre, sappiamo che tagliare periodicamente la nostra chioma può essere un’operazione che rappresenta un valido aiuto per fortificarla. C’è però un elemento che troppo spesso viene sottovalutato e che invece riveste un ruolo di primaria importanza se il nostro desiderio è di ottenere capelli belli e sani: parliamo del modo in cui li asciughiamo: vediamo insieme come farlo correttamente.

Il corretto utilizzo del phon

Spesso tendiamo a dimenticare questo particolare: il corretto utilizzo del phon è importantissimo per la cura dei nostri capelli. Anzitutto conviene scegliere uno strumento di qualità, in modo che i capelli non vengano danneggiati durante l’asciugatura; optiamo poi per una temperatura media, mai troppo calda, utilizzando un getto d’aria non tanto forte, per evitare un impatto troppo aggressivo che creerebbe danni alla chioma. Importante è mantenere il getto d’aria a non meno di 10 cm dalla testa, per essere sicuri di non bruciare i capelli; per una corretta asciugatura, è importante fare in modo che il getto d’aria calda vada dall’alto verso il basso e in seguito il consiglio è di mettersi a testa in giù, per finire di eliminare completamente acqua e umidità dall’intera capigliatura. Durante l’asciugatura è bene adoperare una spazzola sempre rispettando il senso dall’alto verso il basso, insistendo particolarmente sulla parte alta: quest’operazione consentirà di evitare che i capelli si gonfino fastidiosamente o si elettrizzino.

Diffusore: quando e come usarlo?

Parliamo di uno strumento molto utile per donare un aspetto armonioso e sano ai nostri capelli e per rendere voluminosa e corposa ogni tipo di chioma, anche quelle con capelli più radi e sottili: si tratta del diffusore capelli. Quest’accessorio infatti permette di distribuire al meglio il getto d’aria del phon e riesce in questo modo a donare il massimo volume a ogni tipo di capigliatura, regalandole un’ottima definizione. Come utilizzare il diffusore nel modo corretto? Esistono due modi, a seconda dell’obiettivo che intendiamo raggiungere. Se il nostro desiderio è quello di ottenere un effetto molto voluminoso, asciugheremo i capelli col diffusore dal basso verso l’alto; se invece vogliamo avere capelli meno gonfi e onde più disciplinate, utilizzeremo il diffusore dall’alto verso il basso. Per un effetto ancora più voluminoso, il consiglio è di terminare l’asciugatura dei capelli a testa in giù, passando le mani tra i capelli mentre li apriamo e gli diamo forma. Anche in questo caso ricordiamo di mantenere una temperatura del phon medio-bassa.

