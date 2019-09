“Cyber risk”: il nuovo corso di laurea firmato Bocconi – Polimi

Da una collaborazione tra Bocconi e Polimi nasce il corso di laurea che unisce i saperi di ingegneria ed informatica con scienze economiche e geopolitica.

Sicurezza informatica: quali sono i rischi?

Un po’ di chiarezza prima di iniziare.

Per sicurezza delle informazioni si intende “la salvaguardia della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni gestite da un’organizzazione”.

La sicurezza informatica, sottoinsieme della sicurezza delle informazioni, è invece “l’insieme di prodotti, regole organizzative e comportamenti individuali che proteggono i sistemi informatici di un’azienda”.

In questi anni abbiamo imparato a familiarizzare, spesso a nostre spese, con la sicurezza informatica, nota anche come Cybersecurity.

Cybercrime, cyber risk, attacchi hacker, ransomware sono tutte parole che ormai, purtroppo, conosciamo fin troppo bene.

Questa problematica, proprio a causa del moltiplicarsi degli attacchi provenienti dall’esterno, sta diventando cruciale per le aziende di qualsiasi settore e dimensione.

Come si diventa professionisti nella sicurezza informatica

La prima questione da mettere in evidenza è che si tratta di un tema estremamente complesso e vasto.

Si va dalla gestione del rischio a quella dei sistemi, passando per la sicurezza software e i penetration test.

Esistono molteplici professionisti ma, in ogni caso, per acquisire le competenze necessarie è possibile seguire due tipi di percorsi.

Il primo prevede l’acquisizione di una laurea in informatica e la successiva iscrizione ad uno dei master o corsi di specializzazione presenti nelle università italiane.

Accanto a questo percorso c’è la possibilità di imparare il mestiere in modo tradizionale: il caso è quello di una figura professionale che già lavora nel settore e decide di dedicarsi all’approfondimento di queste tematiche, magari frequentando uno dei tanti corsi di formazione disponibili, fuori dai circuiti universitari.

Il nuovo corso di laurea firmato Bocconi – Polimi

Cyber Risk Manager e Data Protection and Security Manager.

Sono questi i due profili professionali che punta a formare il nuovo corso di laurea magistrale in Cyber Risk: Strategy and Governance inaugurato per l’anno accademico 2019-2020.

L’obiettivo principale del corso è quello di formare nuova categoria di esperti nel campo della cybersecurity che siano in grado di prevenirne l’impatto sulle organizzazioni pubbliche e private.

Il corso avrà una durata di due anni , sarà svolto in inglese e unirà nozioni tecniche informatiche e metodi analitici con scienze sociali come management, economia, diritto, etica e soft skill.

Il master ha un numero chiuso (50 iscritti per anno accademico) e si rivolge in particolare a studenti che hanno una formazione pregressa in materie tecnologiche e computer science, ingegneria, management, scienze politiche, e un forte interesse per la prevenzione e il contrasto ai cyber risk.

La carenza di professionalità qualificate nell’ambito della cyber security è un problema comune in tutto il mondo.

L’iniziativa ben si sposa con la nostra storia caratterizzata dalla capacità di coniugare competenze tecniche con un approccio manageriale alla problematica.

Questo è quanto dichiarato da Dolman Aradori, Vp Security in Ntt Data, multinazionale con sede a Tokyo che si occupa di system integration, servizi professionali e consulenza strategica facente parte del gruppo Nippon Telegraph and Telephone.

L’azienda parteciperà al progetto finanziando alcune borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Federica Catalano