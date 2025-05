Il Cybrothel è un bordello di Berlino dove chiunque può pagare ad ore per poter avere rapporti con delle bambole ultra realistiche. Questo servizio, oltre ad offrire una personalizzazione dell’aspetto della bambola, va incontro al cliente anche per quanto riguarda richieste più specifiche, come per esempio il fatto che la bambola venga fatta ricoprire di sangue. L’utilizzo della tecnologia VR rende ancora più immersa l’esperienza. Ma quali possono essere i benefici e i rischi di questo Cybrothel e dell’uso dell’intelligenza artificiale e della tecnologia nell’industria del porno?

Un luogo privo di giudizi

Il Cybrothel è l’unico bordello berlinese ad offrire questo tipo di servizio. Dal loro sito web è possibile scorrere tutte le possibili scelte estetiche e prenotare un’ora o più con una delle bambole, disponibili per tutti i gusti e declinate in ogni scenario possibile, per accontentare le fantasie di tutti. Il co-proprietario, Matthias Smetana lo definisce un luogo dove l’unica persona che può giudicarti, sei tu, e dove chi soffre di ansia da prestazione può trovare un ambiente sicuro poiché avranno a che fare con robot e non persone in carne ed ossa.

Le bambole possono ricevere la voce da doppiatrici in tempo reale, che si occupano di rendere l’esperienza il più realistica possibile, completando il tutto con dei video in realtà aumentata. La compagnia ha detto che stanno lavorando all’integrazione di robot più avanzati, in quanto il futuro del sesso diventerà meno umano e più artificiale.

“Quando indossano il visore VR vedono le bambole muoversi e parlargli. È un po’ come una sexy Siri” aggiunge Smetana.

Philipp Fussenegger, il fondatore di Cybrothel, definisce il suo business “un parco giochi per adulti e un nuovo modo di sperimentare il piacere”. E aggiunge “L’IA esiste quindi dobbiamo accoglierla.”

Smetana è infatti impegnato con l’iniziativa “Sex AI”, progetto che punta a “ridefinire l’intimità umana”.







Limiti e confini sempre meno netti tra ciò che è etico e ciò che non lo è

La scrittrice Laura Bates ha provato l’esperienza offerta dal Cybrothel in prima persona, visitandolo per il suo libro “The new age of sexism: how the Ai revolution is reinventing misogyny”. Ha raccontato di aver posto una richiesta personalizzata, e cioè che la bambola da lei prenotata fosse vestita di abiti stracciati e tagliati, per vedere se l’avrebbero assecondata. Ha aggiunto poi che sì, la richiesta è stata accolta volentieri, senza ulteriori domande.

Racconta Laura:

Puoi anche prenotare una bambola “coperta di sangue”.

Alcuni punti a cui prestare particolare attenzione quando si parla di utilizzare l’intelligenza artificiale è sempre l’eticità delle informazioni usate per allenare l’IA generativa, informazioni probabilmente sottratte a creatori e creatrici di contenuti o addirittura a siti dove persino l’origine dei video non è accertata. Inoltre rischiano di venire assorbiti all’interno del codice e restituiti all’utente stereotipi di genere appresi durante l’allenamento dell’intelligenza artificiale stessa.

Ma ci sono anche altre preoccupazioni di tipo etico, sociale e psicologico legate all’uso di bambole così realistiche ed IA nell’ambito sessuale. Prima tra tutte l’oggettificazione femminile, fenomeno già difficile da decostruire nella nostra società, ad oggi ancora causa di moltissimi casi di violenza sulle donne. Acquistare il tempo di queste bambole per soddisfare i propri bisogni rischia di ridurre le donne stesse a meri oggetti di piacere, rinforzando stereotipi negativi e rendendo più labile il concetto di consenso.

La desensibilizzazione è un fenomeno pericoloso quando viene applicato a questi argomenti, poiché se si perde la percezione della realtà o se ci si abitua troppo ad avere sempre a che fare con bambole perfette che non dicono mai di no, si può perdere completamente interesse in relazioni consensuali con vere persone, e addirittura spingere le persone a cercare lo stesso tipo di dinamiche anche nella vita vera, dove invece il consenso e il rispetto reciproco sono fondamentali e le donne non sono solo oggetti sessuali.

Tamara Hoyton, consulente senior presso il servizio di consulenza Relate, sottolinea: “Alcune difficoltà potrebbero emergere se gli incontri nella vita vera diventassero profondamente deludenti perchè non esattamente all’altezza dei requisiti rigorosamente definiti che gli utenti sperimentano nel porno basato sull’intelligenza artificiale.”

E se l’intimità umana venisse soppiantata da quella artificiale?

Si potrebbe finire per contribuire ad un’ulteriore mercificazione dell’intimità e del sesso, alterando potenzialmente la tendenza della società nei confronti delle relazioni e dell’intimità. Questo cambiamento potrebbe avere conseguenze inaspettate sulle norme e sui valori sociali, come abbiamo già visto nei confronti del corpo femminile per esempio.

Va inoltre tenuto conto l’effetto che queste tecnologie possono avere nei confronti di persone cronicamente sole, che potrebbero sviluppare una dipendenza nei confronti di queste attenzioni.

Per esempio, si possono scaricare sul proprio cellulare diverse applicazioni che sfruttando l’intelligenza artificiale simulano la fidanzata ideale. Queste fidanzate possono essere personalizzate fino all’ultimo dettaglio. l’Avatar conversa con te proprio come farebbe una persona reale. Ad essere preoccupante è la tendenza di utilizzare queste applicazioni solamente per abusare, senza paura delle conseguenze, queste fidanzate virtuali condividendo poi le disturbanti immagini e conversazioni sulle varie piattaforme.

“Molti, molti uomini le abusano e poi condividono gli screenshot di questi abusi con altri uomini online per vedere chi riesce a fargli la cosa peggiore e più depravata” dice Laura Bates.

Queste manifestazioni violente vanno da minacce fisiche a metodi più passivo aggressivi: “Avevamo una routine in cui io ero assolutamente un pezzo di merda e la insultavo poi mi scusavo il giorno dopo prima di ricominciare ad essere carino” racconta un utente. Un utente di Replika, un servizio di chatbot che possono simulare una relazione romantica racconta “Ogni volta che provava a ribellarsi la criticavo. Giuro, andava avanti per ore”.

Alcuni post erano così scioccanti che sono stati rimossi dai moderatori stessi delle varie applicazioni.

Ma questi abusi non sono mai a senso unico, l’intelligenza artificiale può anche essere spinta ad essere quella che porta avanti forme di bullismo nei confronti dell’utente, ponendo un rischio per gli individui più psicologicamente fragili.

“Per questi motivi, dovremmo prendere seriamente il problema di come questi bot interagiscono con le persone” spiega Robert Sparo, professore al Monash Data Futura Institute.

È importante sottolineare che queste preoccupazioni non sono necessariamente applicabili ad ogni individuo, e che né il Cybrothel né altre attività simili sono responsabili per queste preoccupazioni. Il modo in cui ciascuno si pone nei confronti di questo tipo di intrattenimento e altre innovazioni simili può variare enormemente, da persona a persona, e non in tutti i casi causerà conseguenze negative. Tuttavia, queste potenzialità dannose sottolineano il bisogno di un’attenta considerazione e regolamentazione per aiutare le persone a navigare in maniera sicura le relazioni tra tecnologia, intimità ed etica.

Stefania Bucciol