D-ID ti aiuta a non essere identificato digitalmente

D-ID è una startup tecnologica fondata nel 2017 da Gil Perry, Sella Blondheim ed Eliran Kuta , tutti veterani dell’unità di intelligence 8200 della Israel Defense Force, spesso conosciuta come Israel NSA.

Negli ultimi anni il progresso tecnologico ha fatto tanti passi avanti che ha determinato un serio dibattito sulla privacy al tempo dei sistemi di sorveglianza. E, in questi mesi di pandemia, una delle maggiori preoccupazioni emerse riguarda proprio la nostra privacy. Si teme, infatti, che a seguito di questo periodo si perda “la poca privacy che era rimasta”. Secondo molti, la criptazione permetterà di limitare l’abuso delle nuove tecnologie.

A tal proposito una start-up israeliana ha realizzato D-ID, un software che garantisce l’anonimato dei nostri tratti somatici in un mondo iper-connesso. Nello specifico, blocca il riconoscimento facciale. Offre un servizio che fornisce soluzioni sulla privacy che consente alle aziende di conformarsi alle normative sulla privacy e proteggere i database biometrici. D-ID, che sta per de-identificazione, applica metodologie di apprendimento per migliorare la privacy rimuovendo dalle immagini facciali i dati biometrici sensibili non necessari.

Le soluzioni di foto-protezione e anonimizzazione dei video garantiscono la privacy delle persone coinvolte e consentono alle imprese di archiviare i dati senza rischiare multe pesanti. I suoi fondatori ritengono che la necessità di anonimizzare le tecnologie continuerà ad espandersi, grazie alle nuove leggi sulla privacy in Europa e in alcuni stati degli USA.

D-ID assicura oltre $ 13,5 milioni per la protezione contro la sorveglianza di massa

Il 24 aprile 2020, con una forte incertezza che circonda il mercato, la startup ha raccolto oltre $ 13,5 milioni nell’ambito della raccolta fondi Round A. Guidati da AXA Venture Partners, gli investitori hanno incluso Pitango Venture Capital, Y-Combinator, AI Alliance, Hyundai Motor Company, OMRON Ventures, Maverick Ventures (US), Mindset Ventures e Redds Capital.

D-ID prevede di indirizzare i fondi per far crescere le sue attività di vendita e marketing, nonché di continuare a investire in ricerca e sviluppo. Sella Blondheim, COO e CO-Founder di D-ID, sostiene che: “La convergenza di una maggiore sorveglianza e protezione individuale della privacy pone le imprese in una posizione in cui devono anonimizzare i filmati archiviati o rischiare di violare le leggi sulla privacy e rischiare penalità costose”.

Il mercato di tali “strumenti di manipolazioni digitale” è ancora agli inizi. Tuttavia, il tono dell’azienda è riuscito a incuriosire il principale nuovo investitore: AXA Ventures. Che ha unito gli altri. La necessità di anonimizzazione si diffonde attraverso le industrie e i confini. Le case automobilistiche intendono utilizzare D-ID per anonimizzare i loro sistemi di monitoraggio della guida. Consentendo loro di registrare le reazioni dei conducenti, ma non le informazione di identificazione pubblica.

Il team e la tecnologia D-ID

D-ID è stato fondato da Gil Perry, Sella Blondheim ed Eliran Kuta, veterani delle 8200 unità di intelligence d’élite israeliana. Questi innovatori hanno affrontato la sfida di creare la prima soluzione di de-identificazione dell’immagine facciale per proteggere la privacy senza influenzare l’usabilità. D-ID si avvale di esperti di livello mondiale nei settori dell’apprendimento profondo e della visione artificiale. Le soluzioni protette IP di D-ID sono state implementate con successo in aziende e istituzioni leader nel mondo della fortuna.

Oltre alle soluzioni di privacy, il team di D-ID dispone delle massime competenze, proprietà intellettuale e know-how in tutte le tecniche di Deep Learning. In particolare se correlate ai volti: sintesi, rievocazione e altre manipolazioni avanzate di AI.

Felicia Bruscino