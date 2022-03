Dagli NFT alla Russia, tutte le novità crypto

Tutte le ultime novità dal mondo crypto

Il mondo crypto è un mondo che non si ferma mai, che cambia e si evolve 24 su 24, 7 giorni su 7. È un universo che non si ferma mai, nemmeno per la pausa pranzo. Proprio per questo, il ciclo delle novità continua senza sosta e non solo per quanto riguarda il valore Dogecoin. Dalle criptovalute più famose come il Bitcoin fino agli altcoin, ogni giorno ci sono aggiornamenti sia per chi vuole investire che per i curiosi.

Le novità non includono solo gli ultimi prezzi e gli ultimi valori. Infatti, includono anche nuove regolamentazioni, l’arte digitale degli NFT e tutti i trend del mondo crypto non solo per chi vuole comprare Dogecoin. Insomma, è impossibile annoiarsi. Ecco le ultime novità di questa industria innovativa e piena di potenziale.

Gli ultimi valori

Iniziamo questo riassunto delle notizie dando un’occhiata al mercato delle criptovalute. A metà marzo, comprare Bitcoin è diventato costoso, dato che una valuta costa oltre $40,000. Questa criptovaluta è rimasta stabile per giorni intorno al valore di $39,000 con un picco di $41,500. Invece, Ethereum (ETH) ha superato la sua barriera di $2,650 per arrivare fino al suo massimo mensile di $2,720. In un solo giorno di marzo, ETH ha visto una crescita del 6%, un vero picco.

Anche gli altcoin non stanno andando male. In particolare, Solana (SOL) è cresciuto di oltre il 5% a marzo, arrivando a un valore di $84. Per gli investitori, un’altra criptovaluta da tenere d’occhio è Cardano (ADA), che ha superato la sua soglia storica di $0,80 e che sta crescendo da settimane, lento ma stabile. Insomma, acquistare Bitcoin conviene ancora, ma non è l’unica opzione, soprattutto per chi ha un budget limitato.

La guerra e le sanzioni

La guerra tra Ucraina e Russia ha conseguenze globali che includono anche il mondo crypto. Le sanzioni che sono state piazzate sull’economia russa ha spinto i più ricchi a investire in criptovalute nella speranza di evadere i controlli e le penalità. Però, le compagnie crypto non restano a guardare in silenzio, aspettando che gli oligarchi russi capiscano come comprare Bitcoin. Un esempio viene dalle aziende crypto Elliptic eChainalysis che stanno rintracciando gli ufficiali russi che cercano paradisi fiscali crypto come gli Emirati Arabi e Dubai.

Alcune compagnie di criptovalute, come Coinbase e Binance, hanno annunciato che effettueranno ulteriori controlli sugli utenti per assicurarsi che nessuno usi le monete digitali per evadere le sanzioni. Anche nazioni europee come la Germania e l’Estonia si stanno impegnando per controlli più rigidi e severi su come e dove comprare Bitcoin e altcoin.

Instagram, il metaverso e gli NFT

Per chi ama il mondo crypto, non basta sapere come comprare Bitcoin. Una parte sempre più importante di questa industria è quella dell’arte digitale NFT e del metaverso, un mondo virtuale e tecnologico che include l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la realtà aumentata. Il metaverso racchiude molte innovazioni e cambia anche il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia e dove è possibile comprare e vendere sia criptovalute che NFT.

Il social media Instagram è pronto a fare il sui debutto in questo mondo, come ha annunciato Mark Zuckerberg. Nonostante i dettagli non siano ancora chiari, presto gli utenti di Instagram potrebbero caricare, vendere e comprare NFT sulla piattaforma social. Non solo, la speranza del CEO è di poter fare anche attività di minting e di usare avatar. Tutto questo mentre Facebook esplora il metaverso.

Tutte queste novità succedono mentre i governi mondiali cercano di regolamentare il mercato crypto. Come in India, dove il governo ha confermato che non adotterà la criptovaluta come metodo di transazione. Oppure negli USA, dove Biden ha firmato un ordine esecutivo per assicurare che lo sviluppo delle criptovalute sia responsabile e controllato. Insomma, ci sono altre novità in arrivo.

