Aggredita la ventiduenne campionessa della Nazionale Italiana di Atletica Daisy Osakue mentre stava rincasando.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Moncalieri (TO) e il movente del gesto resta ancora da chiarire. Dall’Ospedale Oftalmico di Torino trapelano indiscrezioni sulle allarmanti condizioni di salute delle giovane che è stata colpita in pieno viso da alcune uova lanciate dal finestrino di una Fiat Doblò. Daisy Osakue sarà operata nelle prossime ore per estrarre dei frammenti di guscio d’uovo dall’occhio colpito, ha inoltre riportato una lesione alla cornea che rischierebbe di compromettere la partecipazione dell’atleta ai prossimi Europei di Berlino.

Pochissime notizie invece sugli aggressori, che non hanno soccorso la giovane e che si sono subito dileguati rendendosi irreperibili. Per i carabinieri non si tratta di un gesto a sfondo razziale, anche se la dinamica e le motivazioni dell’atto rimangono dubbie.

È allarme razzismo?

Che la violenza su Daisy Osakue abbia o meno dei connotati esplicitamente razzisti è ancora da dimostrare. Quello che però risulta evidente è che in una subcultura di intolleranza crescente, è facile normalizzare aggressioni e violenze che, seppur non volutamente razziste, traggono linfa e ispirazione proprio da un contesto xenofobo-normalizzante.

È di un giorno fa la notizia dell’inseguimento ad Aprilia (RO) di un uomo di origini marocchine ritenuto un ladro. La “caccia all’uomo” si è conclusa con la morte dello straniero, che dopo essere andato fuori strada è stato raggiunto e finito dai suoi inseguitori, tutti italiani e incensurati. Per loro è partita una denuncia per omicidio preterintenzionale. Anche se si fosse trattato realmente di un ladro, ciò non può giustificare in alcun modo l’imbastimento di ronde punitive casarecce, alimentate da un sentimento di intolleranza radicato e cieco.

Sei giorni fa, invece, si è scoperto indagato per lesioni gravissime un cinquantottenne romano. L’uomo ha ammesso di essere il responsabile di quanto successo ad una bambina rom lo scorso 18 luglio: la piccola è stata raggiunta alla schiena da un colpo sparato con una pistola ad aria compressa e ad oggi rimane ricoverata all’Ospedale Bambino Gesù di Roma in condizioni gravi.

Il rischio normalizzazione e l’appello di Mattarella

Tutti questi episodi non hanno dei connotati “esplicitamente razzisti“: l’atleta Daisy Osakue è stata colpita come poteva essere colpito qualcun altro, il ladro è stato inseguito e finito perché ladro e non perché straniero, la bambina è stata raggiunta da un colpo casuale e non intenzionale.

La realtà è che questi episodi ci rappresentano e ci spaventano allo stesso tempo: ci rappresentano perché stiamo normalizzando sempre di più la diffidenza verso gli stranieri e ci spaventano perché non riusciamo comunque a riconoscerci come razzisti.

Anche qualora non venisse provato, e per inciso un movente xenofobo non è facile da provare, in ognuno di questi episodi vi è una chiara evidenza del distacco e dello scollamento che sta avvenendo tra gli italiani e ciò che considerano il “diverso”.

Che sia un’atleta italiana con origini nigeriane, un marocchino o una bimba rom conta poco: conta percepire il diverso, lo straniero, l’estraneo e conta ristabilire un certo ordine fittizio inconscio per ricordare a tutti che “Prima gli Italiani e poi per gli altri pazienza“.

Speriamo che sia d’auspicio e d’ispirazione per tutti l’appello che lo scorso 26 Luglio ha lanciato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che gli italiani sappiano combattere le proprie battaglie sociali senza accusare i colpevoli sbagliati.

“L’Italia non può a somigliare a un far West dove un tale compra un fucile e ferisce una bambina di un anno compromettendone futuro e salute. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione.”

Forza Daisy!

Anna Rosa Carullo