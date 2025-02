Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia elettrica, lungi dall’essere un’opportunità di risparmio per i consumatori, si è rivelato un’esperienza tutt’altro che vantaggiosa per la maggioranza delle famiglie italiane. A confermare questa percezione diffusa è un’indagine condotta da Assium, l’associazione degli utility manager, che ha analizzato l’andamento dei costi dell’energia elettrica per gli utenti non vulnerabili nel corso dell’ultimo anno.

Un incremento significativo dei costi per gli utenti non vulnerabili

I risultati dell’indagine sono inequivocabili: oltre 1,2 milioni di utenti non vulnerabili che hanno optato per il mercato libero dell’energia elettrica hanno subito un incremento medio delle tariffe dell’80% rispetto a quelle applicate nel Servizio a Tutele Graduali e del 44% rispetto a quelle del mercato tutelato, rimasto in vigore esclusivamente per i clienti vulnerabili.

Inoltre, un recente rapporto di Arera ha messo in luce le differenze di costo dell’energia elettrica per i consumatori italiani nel corso del 2024, analizzando diverse tipologie di mercato. I clienti che hanno aderito al Servizio a Tutele Graduali hanno beneficiato di una tariffa di 0,20 euro al kWh, corrispondente a una spesa media annua di 540 euro per consumi di 2.700 kWh. Questa si è rivelata l’opzione più economica tra quelle analizzate. Coloro che sono rimasti nel mercato tutelato hanno pagato 0,25 euro al kWh, con una bolletta media di 675 euro annui. Sebbene superiore al Servizio a Tutele Graduali, il mercato tutelato ha comunque offerto una tariffa inferiore rispetto al mercato libero.

Il mercato libero ha presentato una maggiore variabilità nei costi dell’energia elettrica, a seconda del tipo di contratto scelto dai consumatori. Le offerte a prezzo fisso hanno avuto una tariffa media di 0,35 euro al kWh, per una spesa annua di 945 euro, mentre i contratti a prezzo variabile hanno raggiunto 0,36 euro al kWh, con una bolletta media di 972 euro.

Le ragioni di questo divario

Le ragioni di questo divario significativo tra i costi del mercato libero e del mercato tutelato sono molteplici. In primo luogo, il mercato libero, per sua natura, è caratterizzato da una maggiore volatilità dei prezzi, influenzati da fattori geopolitici, economici e climatici che possono determinare oscillazioni significative delle tariffe.

Inoltre, il passaggio al mercato libero spesso comporta la sottoscrizione di contratti con condizioni economiche meno favorevoli rispetto a quelle del mercato tutelato, con costi aggiuntivi per servizi accessori o clausole contrattuali che possono incidere negativamente sulla bolletta finale.







La mancanza di trasparenza e informazione

Un altro fattore che ha contribuito a rendere il passaggio al mercato libero un’esperienza negativa per molti consumatori è la mancanza di trasparenza e informazione da parte dei fornitori di energia elettrica. Spesso, le offerte del mercato libero vengono presentate in modo poco chiaro, con informazioni incomplete o fuorvianti che rendono difficile per i consumatori confrontare le diverse opzioni e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Le conseguenze per le famiglie italiane

L’aumento dei costi dell’energia elettrica ha avuto un impatto significativo sul bilancio delle famiglie italiane, già alle prese con le difficoltà economiche legate all’inflazione e alla crisi energetica. Questo ha comportato una riduzione del potere d’acquisto e un aumento della povertà energetica, con famiglie che faticano a pagare le bollette e sono costrette a rinunciare ad altri beni e servizi essenziali.

Le prospettive future

Nonostante le difficoltà attuali, il mercato libero dell’energia elettrica rappresenta un’opportunità per i consumatori di scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze, beneficiando di una maggiore concorrenza tra i fornitori e di servizi personalizzati. Tuttavia, è fondamentale che le autorità competenti adottino misure per garantire una maggiore trasparenza e informazione da parte dei fornitori, nonché per tutelare i consumatori da eventuali pratiche commerciali scorrette.

Inoltre, è necessario promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori sui propri diritti e sulle modalità per confrontare le diverse offerte del mercato libero, in modo da poter fare scelte informate e consapevoli.

Patricia Iori