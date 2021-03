Dal mondo fisico a quello digitale: anche il marketing cambia pelle

Nel giro di pochi decenni, la rete internet ha cambiato il mondo in quasi tutti i settori, mettendo in moto meccanismi del tutto nuovi per creare connessioni tra le persone e tra queste e le aziende. Quella che poteva sembrare inizialmente un’innovazione tecnologica riservata a una ristretta cerchia di specialisti e professionisti, è col tempo diventata una vera e propria rivoluzione a tutti i livelli, capace di semplificare e rendere più divertenti un ampio ventaglio di attività. All’interno di questo contesto, non poteva non rimanere immobile e indifferente l’area del marketing, una delle discipline in cui è particolarmente importante saper essere al passo coi tempi e anticipare le novità.

Com’è cambiato il marketing nell’era digitale

Parlare di marketing nell’era del digitale significa fare riferimento a un incredibile spettro di attività, connesse sia a tecniche commerciali in senso stretto che alla comunicazione, una delle leve più importanti per poter vendere e creare fiducia. Ecco dunque che il discorso sulle novità del settore connesse al web si allarga a diversi aspetti, connessi per esempio tanto alle modalità di promozione di servizi e prodotti quanto alla gestione dei social media.

Il marketing online, in realtà, resta ancora fortemente legato alla sua versione tradizionale, dalla quale continua a trarre spunti essenziali per il successo, ma si evolve continuamente sfruttando canali differenti rispetto al passato e in continuo movimento. Per poter fare efficacemente marketing nel mondo digitale, dunque, è importante saper guardare al presente e al futuro senza perdere contatto con i pilastri della disciplina.

Promozioni e sconti: come si evolvono tali tecniche di marketing online

La possibilità di offrire sconti speciali e promozioni ai propri clienti, potenziali o acquisiti, resta anno dopo anno una delle leve principali di marketing. Chi ambisce a vendere il proprio prodotto, bene o servizio che sia, cerca continuamente di attrarre la clientela attraverso prezzi allettanti, scontistiche dedicate e tante altre soluzioni in grado di far percepire un vantaggio economico all’acquirente.

Sistema risalente alla notte dei tempi, quello degli sconti e delle promozioni continua a funzionare anche sul web, semplicemente modificando e aggiornando il modo in cui la strategia viene adottata e comunicata.

Nell’ambito dello shopping online, per esempio, è frequente il ricorso a codici sconto da spendere sul proprio sito web, inviati magari sfruttando il canale e-mail e le newsletter, ma anche a buoni e coupon o alla proposta di servizi aggiuntivi, come la consegna a domicilio gratuita.

Anche i portali che offrono dei servizi specifici, come quelli di intrattenimento e di gioco, puntano fortemente su questo tipo di attività, offrendo per esempio dei periodi di prova gratuita oppure la possibilità di ricevere un cashback sul primo importo speso. Quest’ultima tecnica è particolarmente apprezzata dai casino digitali, che attraverso il sistema dei bonus con o senza deposito mettono sul piatto della bilancia l’opportunità di testare i giochi in catalogo e decidere, eventualmente, se proseguire con l’abbonamento.

Grazie a questa intuizione, molti casino online sono riusciti ad attrarre, soprattutto nelle fasi di lancio di nuovi portali o singoli giochi, tantissimi nuovi utenti, che non hanno voluto rinunciare al piacere di dedicarsi a slot, roulette e blackjack nel proprio tempo libero.

Social network e influencer: un nuovo modo di comunicare per le imprese

Rispetto al passato, una delle novità principali nel campo del marketing digitale è la comunicazione attraverso i social media. Questo tipo di canale ha rappresentato un importante punto di rottura nelle strategie comunicative, offrendo spazi differenti e molto più diretti per parlare ai potenziali clienti.

Sui social network la comunicazione è quasi one-to-one: ogni azienda, infatti, può postare contenuti rivolti a un segmento specifico di clientela, ottimizzando costi e risultati. Farlo può sembrare semplice, ma in realtà per una corretta gestione dei social occorre conoscere perfettamente le peculiarità di ogni piattaforma, della tipologia di utenti che la usa maggiormente e del contenuto più adatto a quel contesto.

Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn ma anche molti altri social più di nicchia offrono al tempo stesso opportunità incredibili e ostacoli più o meno complessi da aggirare: in questo senso, studio e programmazione sono le vie migliori per ottenere il massimo delle performance.