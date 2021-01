Dalla Danimarca al Libano: si moltiplicano le proteste contro le restrizioni

Diversi paesi europei stanno vivendo ondate di proteste contro le normative anti-COVID. Decretate per arginare la diffusione del Covid-19. In tanti sono scesi in piazza: dai negazionisti più convinti alle categorie di commercianti e lavoratori più colpite dall’emergenza.

In un mondo in cui i confini sono più controllati, le restrizioni e le chiusure destinate a fermare la diffusione della pandemia sono sempre più contestate. La pazienza delle popolazioni è messa a dura prova da una pandemia che limita la libertà. Tuttavia, a più di un anno dal primo caso positivo e di fronte alle recenti misure di isolamento, il malcontento dei cittadini ha dato luogo a diverse proteste sfociate nella violenza.

Stando ai dati dell’ECDC, nella prima settimana del 2021 sono stati registrati 16.938.330 casi e 401.535 morti. Da metà gennaio, l’Unione Europea ha deciso di inasprire i regolamenti. Limitando la libera circolazione all’interno del blocco comunitario, con maggiori controlli alle frontiere. Inoltre, tutti i viaggiatori devono presentare un test PCR negativo per non più di 72 ore all’arrivo. A sua volta, ogni paese ha stabilito nuove restrizioni.









Le proteste contro le normative anti-COVID hanno iniziato ad avere sempre più voce in diversi paesi europei. Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da numerose proteste contro le misure restrittive. Negazionismo ed esasperazione si sono fusi in diverse piazze europee dopo mesi di coprifuoco e lockdown più o meno duri. Il risultato è che in molte città le proteste si sono concluse con scontri e interventi a gamba tesa della polizia con idranti e lacrimogeni. Alcuni accusano i governi di essere liberticidi, altri diffidano della pericolosità del Covid-19.

Scontri con la polizia e saccheggi si sono verificati nei Pesi Bassi e in Danimarca a margine delle proteste anti-restrizione. Ma anche in Israele, Libano e Tunisia, aumentano le rivolte contro il coprifuoco e le detenzioni imposte in nome della lotta al Covid-19.

L’unica speranza all’orizzonte è la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, che tuttavia procede in modo disomogeneo. Se il presidente Joe Biden prevede grazie alla sua immunità collettiva degli americani entro l’estate, in molti altri paesi è in stallo. Per mancanza di dosi o, appena iniziata, per mancanza di mezzi. Secondo i dati AFP, sono state somministrate più di 63,5 milioni di dosi del vaccino in almeno 68 paesi o territori.

Notti di rabbia si susseguono nei Paesi Bassi

Sono senza dubbio le rivolte olandesi ad aver segnato di più gli animi. Innescate sabato da un coprifuoco senza precedenti dal secondo dopoguerra. Gli oppositori al coprifuoco hanno organizzato manifestazioni che sono degenerate in scontri con la polizia. Sono stati segnalati incidenti ad Amsterdam, Eindhoven, L’Aia, Breda, Arnhem, Tilburg, Enschede, Appeldoorn, Venlo e Ruremond.

Almeno un centinaio di persone sono state arrestate a margine della manifestazione . Agli olandesi non è più permesso uscire tra le 21:00 e le 4:30, almeno fino al 9 febbraio. Ogni trasgressore incorre in una multa di 95 €. Sono possibili alcune esenzioni. Il primo ministro Mark Rutte ha dichiarato mercoledì che la decisione di istituire un coprifuoco è stata rafforzata dalla diffusione della variante britannica del coronavirus.

“Men in Black Denmark”

La rabbia cresce anche in Danimarca. Diverse centinaia di persone si sono radunate nella la capitale danese contro le misure anti-COVID gridando: “Libertà per la Danimarca, ne abbiamo abbastanza!“. La polizia ha annunciato l’arresto di tre persone sospettate di aver appiccato il fuoco a un manichino con l’immagine del Primo Ministro danese. Nel corso della protesta anti-restrizioni sabato sera a Copenaghen.

Chiamato “Men in Black Denmark” , questo gruppo attivo su Facebook organizza da più di un mese manifestazioni contro la “coercizione” e la “dittatura” delle restrizioni in atto in Danimarca. Due settimane fa, il governo danese guidato dal primo ministro Mette Frederiksen ha riferito che manterrà le restrizioni almeno fino al 7 febbraio.

Un virus che “non esiste”

Proteste anche in Spagna, dove nelle capitale Madrid studenti e lavoratori hanno effettuato una marcia di protesta contro le misure sanitarie in vigore. Tra cui il coprifuoco delle 22:00 e la chiusura di bar e ristoranti alle 21:00 a partire dal 25 gennaio. Migliaia di manifestanti, sotto il vessillo “per i nostri diritti e la vita”, hanno denunciato un “inganno” di fronte a un “virus che non esiste”. La Spagna, che ha un tasso di incidenza di oltre 600 casi ogni 100.000 abitanti, è il Paese europeo più colpito dal virus.

In Libano, giovani in strada contro la reclusione

Da lunedì lo scoppio della protesta si è diffuso anche a Tripoli. Una delle maggiori città del Libano, sotto stretta reclusione fino all’8 febbraio. Giovani manifestanti hanno protestato davanti alla sede delle autorità locali contro le misure messe in atto. In un contesto di crisi economica senza precedenti nel Paese. La Croce Rossa libanese ha individuato almeno 45 feriti, di cui nove ricoverati in ospedale, oltre a una trentina di feriti lunedì.

I libanesi lamentano l’impatto che subiscono di fronte alla nuova chiusura. Che si aggiunge alla crisi economica che sta attraversando il Paese e alle esplosioni registrate lo scorso agosto a Beirut. Che ha lasciato più di 200 morti e metà della capitale distrutta.

In Israele, violenza tra polizia e ultraortodossi

Dopo i primi scontri di lunedì, martedì in Israele sono proseguite le violenze tra agenti di polizia ed ebrei ultraortodossi contrari alle misure sanitarie. Nel quartiere ortodosso di Mea Sharim a Gerusalemme. Domenica sono scoppiati disordini anche in un quartiere di Tel Aviv, così come ad Ashdod, oltre alla capitale israeliana. Un terzo blocco è in vigore nel paese dal 27 dicembre. Israele, uno dei paesi più avanzati nella vaccinazione, ha ordinato la “chiusura ermetica del cielo”.

Nelle ultime settimane il rombo dell’anti-contenimento è “esploso” ovunque. In America Latina, sia il Guatemala che la Colombia hanno sperimentato mobilitazioni per il rifiuto delle nuove restrizioni . La Francia ha seguito le orme del Belgio e ha rafforzato i controlli alle frontiere con i suoi vicini, preoccupata per la tensione britannica. Anche a Praga migliaia di manifestanti si sono radunati contro le misure restrittive messe in atto.

Felicia Bruscino