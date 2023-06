Dall’arbitro Taylor al Brescia, il seme della violenza

Un arbitro può arbitrare bene o male, in ogni caso non sarà l’ultrà il giudice e tantomeno quello che deve fare giustizia. Una squadra può perdere e retrocedere e l’ultrà se ne deve tornare a casa, deluso certo, ma buono e tranquillo, come tutti gli altri. Tribuni populisti come Mourinho devono finirla di accarezzare e lusingare le folle. E poi avere comportamenti indegni di un allenatore e di un personaggio di quel livello. Che si approfitta della popolarità e della sua posizione per dire e fare qualsiasi cosa. Come appunto aspettare l’arbitro in un garage o affermare di avere un microspia addosso per registrare gli scambi verbali con arbitri, guardalinee, quarto uomo etc. Perché contribuisce all’imbarbarimento del calcio, al suo degrado verso il circo e l’arena dei gladiatori. Ora vedi, quando l’Uefa lo squalificherà, giustamente, se non farà gridare al complotto, al sistema che vuole annichilirlo etc. E comunque non sono certo le squalifiche da 2 o 3 giornate a fermarlo, ormai ce ne siamo resi conto. Anzi contribuiscono a fare ancora di più personaggio antisistema, quando invece Mourinho – Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma etc – è il sistema. E dunque tutto questo lo fa abbastanza impunemente e convintamente da anni, anzi da sempre. Da quando fa l’allenatore. Proprio perché José Mourinho è uomo di potere e di sistema.