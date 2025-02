Dan Bongino è stato nominato nuovo vicedirettore dell’Fbi. Il podcaster di estrema destra, commentatore di Fox News, opinionista ed ex agente dei servizi segreti sarà il nuovo numero due dell’agenzia federale diretta da Kash Patel. Il presidente Trump ha commentato la nomina definendola una “grande notizia per la Giustizia americana e per le forze dell’ordine“. Bongino è un fedelissimo di Trump e non ha nessuna esperienza nell’agenzia.

Chi è Dan Bongino, il nuovo vicedirettore dell’Fbi e fedelissimo del MAGA

La nomina di Bongino è stata annunciata da Donald Trump sul social Truth. Il tycoon ha scritto che questa è un “grande notizia per la Gisutizia americana e per le forze dell’ordine” e che il nuovo numero due dell’Fbi è “un uomo con incredibile amore e passione per il nostro paese” e che è stato “nominato dall’uomo che sarà il miglior direttore di sempre: Kash Patel“. Il ruolo di vicedirettore non richiede la conferma del Senato, per cui la nomina di Bongino è già ufficialmente approvata.

Dan Bongino, 49 anni, è da sempre sostenitore del presidente Trump e del suo movimento “Make America Great Again“. Dal 1997 al 1999 ha lavorato per l’NYPD, il Dipartimento di polizia di New York, per poi diventare un agente dei servizi segreti. Ha fatto inoltre parte del servizio di sicurezza presidenziale di George W. Bush e di Barack Obama. Bongino non ha nessuna esperienza pregressa nell’Fbi. Si è candidato per un seggio al Senato degli Stati Uniti nel Maryland nel 2012 e per seggi alla Camera dei Rappresentanti nel 2014 e nel 2016, rispettivamente nel Maryland e in Florida, dopo essersi trasferito nel 2015. Ha perso tutte e tre le elezioni.







Da più di dieci anni è opinionista e commentatore per Fox News, oltre che podcaster di successo: il suo The Dan Bongino Show è, stando a quanto riportato da Spotify, il 56esimo post più ascoltato negli Stati Uniti. Domenica Trump ha dichiarato che l’uomo è “disposto e pronto a rinunciare” al podcast “per poter servire”. Di recente Bongino aveva criticato nel suo podcast l’Fbi, elogiando invece la nomina di Patel a direttore: “È lì per una sola ragione, ripulire quel posto” aveva commentato Bongino.

Fedeltà batte Esperienza

La scelta di Dan Bongino come vice di Kash Patel mette in luce cosa conta davvero per l’amministrazione Trump, cioè le idee. Nonostante Bongino abbia sicuramente esperienza pregressa nelle forze dell’ordine e nelle agenzie governative, come dimostrato dal suo passato, il nuovo numero due dell’Fbi non ha nessuna esperienza pregressa nell’agenzia per cui lavorerà. La scelta della sua nomina, fatta ufficialmente da Patel ma seguendo le direttive di Trump, è quindi basata non tanto sulla competenza, quanto sulla fedeltà di Bongino alle idee del tycoon. Il presidente USA sa bene quanto sia importante circondarsi di persone fidate, e che lo seguano ciecamente, perciò sta mettendo nelle posizioni più importanti gente che lo idolatra e lo supporta.

Non a caso la nomina di Dan Bongino ricorda molto quella di Kash Patel, il numero uno dell’agenzia federale. Patel, prima della nomina a direttore dell’Fbi, faceva parte del Cda del Trump Media e Technology Group, aveva scritto due libri pro Trump per bambini e aveva un suo podcast (Kash’s Corner) dove acclamava l’agenda Maga e screditava lo stesso Fbi e i processi contro Trump e i fatti di Capitol Hill. Ancora una volta un fedelissimo sostenitore del tycoon che è ha fatto carriera in fretta.

È normalissima e comprensibile che ogni amministrazione, democratica o repubblicana che sia, metta i suoi fedelissimi e i suoi uomini di fiducia nelle posizioni più importanti, sarebbe strano assistere al contrario del resto; è molto meno normale la scelta di individui inesperti, come Dan Bongino, a ricoprire le cariche più importanti di un’agenzia federale importante come l’Fbi.

Marco Andreoli