Con una percentuale superiore al 55% dei voti, Daniel Noboa è stato confermato Presidente dell’Ecuador, prevalendo sulla sfidante Luisa González in un ballottaggio segnato da tensioni, accuse di brogli e forti contrasti ideologici. Il risultato, dichiarato “irreversibile” dal Consiglio Elettorale nazionale, apre la strada a un secondo mandato per il giovane leader, che aveva già fatto storia diventando il più giovane presidente del Paese nel 2023.

Un risultato netto ma contestato

La proclamazione ufficiale è arrivata nella tarda serata di domenica, quando oltre il 92% delle schede era stato scrutinato. Daniel Noboa ha ottenuto il 55,87% delle preferenze, contro il 44,13% di González, un distacco di oltre un milione di voti. Nonostante il vantaggio netto, la candidata di centrosinistra non ha riconosciuto l’esito delle urne, parlando apertamente di “frode” e annunciando la richiesta di un riconteggio.

Di fronte ai suoi sostenitori, González ha accusato il sistema elettorale di aver manipolato il voto, citando sondaggi pre-elettorali e exit poll che la davano in vantaggio. “È inaccettabile pensare che un popolo possa scegliere la violenza e la menzogna”, ha dichiarato, definendo il voto come “la più grottesca frode elettorale della storia dell’Ecuador”.

Le accuse di Correa e la reazione di Noboa

Alle dichiarazioni della candidata si è unito anche l’ex presidente Rafael Correa, leader del movimento Revolución Ciudadana, che ha bollato i risultati come “impossibili”, ironizzando sulla ripetizione esatta della percentuale ottenuta al primo turno. “Questi mafiosi avrebbero potuto essere almeno un po’ più credibili”, ha scritto Correa sui social.

Dal canto suo, Daniel Noboa ha replicato con fermezza alle accuse, parlando di “una vittoria storica” e ribadendo che “gli ecuadoriani si sono espressi chiaramente”. In un discorso pronunciato dalla sua residenza nella località balneare di Olon, ha ringraziato gli elettori e criticato l’opposizione per mettere in discussione “una differenza di oltre dieci punti percentuali”. “Ora è tempo di lavorare per il futuro dei nostri figli”, ha aggiunto.

Un presidente giovane, ma già protagonista

Daniel Noboa, 37 anni, è diventato presidente dell’Ecuador nel novembre del 2023, all’età di 35 anni, in seguito a elezioni anticipate causate dalla crisi politica che aveva portato alle dimissioni del precedente capo di Stato, Guillermo Lasso. In quell’occasione, aveva superato proprio Luisa González con un margine minimo, guadagnandosi la fiducia di un elettorato alla ricerca di ordine e stabilità.

Esponente del partito conservatore Azione Democratica Nazionale, Daniel Noboa proviene da una famiglia di imprenditori legata al settore bananiero, ed è fautore di una linea economica liberista, incentrata sul libero mercato e la riduzione dell’intervento statale. Durante il suo primo breve mandato ha imposto una linea dura contro la criminalità, dichiarando lo stato di emergenza e lanciando il “Plan Fenix” per contrastare le bande armate e il narcotraffico.

Repressione militare e diritti umani

L’approccio di Noboa alla sicurezza è stato ispirato dal modello di Nayib Bukele in El Salvador, con una militarizzazione crescente e la promozione di detenzioni di massa. Sebbene il tasso di omicidi sia effettivamente diminuito, le organizzazioni per i diritti umani hanno sollevato numerose critiche, denunciando uccisioni extragiudiziali e condizioni inumane nelle carceri.

Il presidente è stato accusato di autoritarismo, anche a causa dei frequenti scontri con la sua vicepresidente Verónica Abad. Tuttavia, il pugno duro nei confronti della criminalità ha raccolto consenso tra una parte consistente della popolazione, esasperata dalla violenza crescente nel Paese.







Due visioni in contrasto

La campagna elettorale tra Noboa e González ha mostrato un Paese profondamente diviso. Entrambi i candidati hanno promesso tolleranza zero verso il crimine organizzato, ma per il resto le loro proposte erano diametralmente opposte. González, avvocata e politica di lungo corso, si presentava come erede politica di Correa, proponendo un rafforzamento dello Stato sociale e maggiori diritti per le fasce deboli. Noboa, invece, ha insistito su privatizzazioni, investimenti esteri e deregolamentazione.

Al primo turno, tenutosi il 9 febbraio, i due si erano già contesi la vittoria in un testa a testa serratissimo: Daniel Noboa aveva avuto la meglio con appena 17mila voti di scarto, ottenendo il 44,3% contro il 43,8% di González. Il ballottaggio ha ampliato il divario, ma non ha pacificato il clima politico.

Uno scenario teso ma decisivo

La presidente del Consiglio Elettorale, Diana Atamaint, ha ribadito che i risultati sono “inequivocabili” e che la proclamazione è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure democratiche. Ciononostante, il clima resta teso e l’opposizione minaccia azioni legali e proteste pubbliche.

Con la sua riconferma, Daniel Noboa si prepara ora ad affrontare un nuovo mandato di quattro anni, con l’impegno dichiarato di proseguire la linea dura contro il crimine e rilanciare l’economia ecuadoriana. Resta da vedere se riuscirà anche a ricucire le fratture politiche e sociali che attraversano il Paese.

Lucrezia Agliani