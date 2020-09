Daniel Prude, un caso di “I can’t breathe” prima di George Floyd

Daniel Prude, 41 anni, è morto il 30 marzo, sette giorni dopo il suo arresto, quando la famiglia ha deciso di staccare la spina.

La sua morte è avvenuta due mesi prima dell’omicidio di George Floyd a Minneapolis, evento scatenante delle proteste del movimento Black Lives Matter che continuano ormai da mesi. La notizia, però, è divenuta nota solo mercoledì grazie a un video ripreso dalle telecamere indossate dalla polizia, che la famiglia è riuscita a ottenere da poco.

Lo stato di New York ha dichiarato che esamineranno il caso. Al momento, i poliziotti coinvolti nel caso non sono stati sospesi.

“I placed a phone call for my brother to get help. Not for my brother to get lynched.”

Daniel Prude’s family has released video of his arrest, sparking protests. Prude, a Black man, died of asphyxiation after Rochester police put a spit hood on his head pic.twitter.com/IHv9rqbQ1M

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 3, 2020