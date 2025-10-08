Il governo danese ha deciso di tracciare una linea netta tra l’infanzia e l’universo digitale, imponendo un ban ai social network. La premier Mette Frederiksen ha annunciato la proposta di porre il divieto per le persone minori di 15 anni, accusando smartphone e piattaforme online di “rubare l’infanzia dei nostri figli”. L’obiettivo è chiaro: frenare l’impatto psicologico, sociale e cognitivo che il mondo virtuale esercita sui più giovani, restituendo loro tempo, attenzione e relazioni reali.

“Abbiamo scatenato un mostro”: l’allarme della premier

Nel suo discorso di apertura al Folketing, il parlamento danese, Frederiksen ha lanciato parole dure: “Abbiamo scatenato un mostro. Mai prima d’ora così tanti bambini e ragazzi hanno sofferto di ansia e depressione”. La premier ha denunciato un sistema che espone i minori a contenuti inappropriati e li priva della capacità di concentrarsi e leggere con calma e per questo ha deciso di autorizzare un ban ai social netowork per tutti quei profili che hanno età minore ai 15 anni.

Secondo i dati citati nel suo intervento, il 94% dei bambini danesi di seconda media possiede già un profilo social, spesso prima dei 13 anni, mentre il 60% dei giovani tra 11 e 19 anni dichiara di non vedere un solo amico nel tempo libero. Numeri che, per il governo, fotografano una crisi educativa e affettiva senza precedenti.

Dalla “prigionia digitale” alla comunità

La ministra della Digitalizzazione, Caroline Stage, ha definito l’annuncio una “svolta epocale”, ammettendo che lo Stato è stato “troppo ingenuo” nel lasciare che la vita digitale dei bambini fosse dominata da aziende tecnologiche con fini esclusivamente commerciali.

“Dobbiamo passare dalla prigionia digitale alla comunità”, ha dichiarato Stage, sottolineando come l’infanzia sia stata colonizzata da piattaforme che non hanno mai messo al centro il benessere dei minori. Il piano del governo prevede, oltre al ban ai social network, un coinvolgimento attivo dei genitori, che potranno concedere un’autorizzazione a partire dai 13 anni, ma solo sotto rigide condizioni.

Prima di arrivare al ban ai social network, un’altra misura: niente smartphone a scuola

Il divieto annunciato si inserisce in un percorso già avviato. A febbraio, la Danimarca aveva vietato l’uso dei telefoni cellulari nelle scuole e nei centri doposcuola, su raccomandazione di una commissione per il benessere infantile. Secondo gli esperti, i bambini sotto i 13 anni non dovrebbero possedere uno smartphone o un tablet personale, poiché l’esposizione precoce agli schermi danneggia lo sviluppo cognitivo e riduce la capacità di attenzione.

Quella decisione ha rappresentato il primo passo di una strategia più ampia, che ora si allarga al mondo virtuale, con un messaggio politico forte: la salute mentale dei ragazzi vale più della connessione permanente.







Un fronte internazionale contro gli algoritmi

La Danimarca non è sola in questa battaglia. L’iniziativa di Frederiksen segue l’esempio di altri Paesi come Australia e Norvegia, che hanno già avviato misure simili. Canberra ha introdotto un divieto d’uso dei social per gli under 16, mentre Oslo ha annunciato l’intenzione di alzare a 15 anni l’età minima per accedere alle piattaforme digitali.

Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha definito questa lotta “una battaglia in salita”, ma indispensabile per proteggere i più giovani dal potere invisibile degli algoritmi. Anche la Grecia, lo scorso giugno, ha proposto all’Unione Europea di fissare un’“età digitale adulta”, che impedisca ai minori di accedere ai social senza il consenso dei genitori.

In Danimarca il dibattito è acceso da tempo. Già nel 2024 una petizione popolare con oltre 50.000 firme aveva chiesto di bandire piattaforme come TikTok, Snapchat e Instagram per i più giovani. La proposta di Frederiksen, dunque, non giunge inattesa: è la risposta politica a una crescente preoccupazione sociale.

La premier, appartenente al Partito Socialdemocratico, aveva più volte espresso la sua intenzione di sostenere un limite di età per l’uso dei social, e di promuovere in sede europea norme per obbligare le aziende tecnologiche a verificare l’età degli utenti online. Tuttavia, i dettagli operativi del provvedimento non sono ancora stati resi noti e non figurano nel programma legislativo del prossimo anno parlamentare.

Un’infanzia da riconquistare

Frederiksen ha descritto la sfida in termini morali e collettivi: “Dobbiamo prenderci più cura dei nostri figli. I telefoni cellulari e i social media stanno rubando la loro infanzia”. Le sue parole riflettono la convinzione che la rivoluzione digitale, se non regolata, finisca per minare le basi della crescita emotiva e sociale delle nuove generazioni.

Il governo della Danimarca spera di rendere effettivo il ban ai social network già dal prossimo anno, con un periodo di consultazione che coinvolgerà scuole, genitori e associazioni di categoria. In un Paese che ha fatto del benessere infantile una priorità politica, la Danimarca si prepara a sperimentare un modello che potrebbe ispirare anche il resto d’Europa.

Lucrezia Agliani