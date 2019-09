Dante Alighieri: sabato 14 Settembre il 698° anniversario della sua morte

Conferenze, mostre e laboratori ricordano uno dei principali autori della tradizione letteraria italiana in attesa del 2021, quando si celebreranno i festeggiamenti per il 700° anniversario della sua morte.

Excursus bibliografico e letterario

“L’amore che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, XXXIII, v. 145)

Si conclude così il poema che senza alcun dubbio ha reso immortale la fama di uno dei più importanti autori dello scenario letterario italiano: Dante Alighieri.

Il poeta nasce a Firenze nel 1265, in una famiglia della piccola nobiltà fiorentina.

Fin da giovanissimo entra in contatto con alcuni dei più importanti personaggi dell’epoca, rimanendo notevolmente influenzato dal loro pensiero sulla vita politica e civile di Firenze.

L’evento che forse segna maggiormente la vita di Dante è collegato alla morte di Beatrice, giovane donna alla quale il poeta è legato da un amore profondo e spirituale, che lo porterà a trasformarla nella figura portante della Divina Commedia.

A Beatrice è dedicata anche l’opera Vita nuova (1295), una raccolta di poesie collegate da parti in prosa in cui Dante, descrive l’amore come un sentimento che porta ad un ideale di vita più alta.

Dante e la politica

La carriera politica di Dante, guelfo di parte bianca, raggiunge l’apice nel 1300 quando viene eletto priore, la carica più importante del comune fiorentino.

Nonostante il poeta sia un politico moderato, è fermamente convinto che la città di Firenze debba essere autonoma e libera quindi dalle ingerenze del potere del Papa.

Nel 1301 il papa Bonifacio VIII invia a Firenze Carlo di Valois, fratello del re di Francia, con l’intenzione nascosta di eliminare i guelfi bianchi dalla scena politica.

Dante ed altri ambasciatori si recano dal Papa per convincerlo a evitare l’intervento francese, senza purtroppo riuscire nel loro intento: il poeta e gli ambasciatori sono già partiti da Firenze quando Carlo di Valois entra nella città e sostiene il potere dei guelfi neri, facendo sì che Dante non possa mai più fare ritorno la sua città natale, condannandolo all’esilio.

Nei primi anni del suo esilio, l’autore compone il De Monarchia (1310), trattato scritto interamente in latino, in cui viene affrontato uno dei temi più cari all’autore: quello politico.

Per il poeta, l’unica forma di governo che possa assicurare la pace e la sicurezza, è la monarchia universale, nella quale l’imperatore deve garantire la pace, la giustizia e la libertà degli uomini.

Negli anni dell’esilio, Dante viaggia per l’Italia centrale e settentrionale, chiedendo ospitalità alle varie corti: negli ultimi anni visita la corte di Can Grande della Scala, a Verona, e di Guido Novello Da Polenta, a Ravenna, città dove morirà tra la notte del 13 e del 14 Settembre 1321.

Celebrazioni in memoria di Dante

Ancora una volta la città di Ravenna si fa portavoce di numerose iniziative volte a ricordare uno dei più importanti autori italiani: dall’11 al 15 settembre, nei principali luoghi storici e simbolici in cui dante ha vissuto parte del suo esilio prima della morte, si celebra il nono Festival interamente dedicato al padre della lingua italiana.

L’evento, diretto dall’Accademia della Crusca e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, si aprirà Mercoledì 11 Settembre alle ore 17,00 e vedrà cinque giorni di incontri e spettacoli volti a far conoscere la vita, le opere ed il pensiero di questo illustre autore, in attesa di “Dante 2021: verso il VII centenario della morte di Dante Alighieri”.

Il Festival di Ravenna è infatti solo il primo di una serie incontri in memoria del poeta.

Le città di Verona, Firenze e Ravenna già dallo scorso Febbraio stanno lavorando insieme per realizzare una serie di eventi condivisi.

Le tre città vedranno un programma ricco di mostre ed esposizioni dedicate a Dante ed al legame che ha unito il poeta a ciascuna città.

Le iniziative più significative entreranno nel programma per i festeggiamenti nazionali, diventando un’occasione straordinaria per accendere i riflettori sulla cultura italiana.

Il programma completo del Festival di Ravenna è disponibile sul sito “Dante 2021: verso il VII centenario della morte di Dante Alighieri”.