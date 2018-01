Darja Bajagić: dal sottile al sessuale, quando l’arte è provocatoria

Darja Bajagić – tra le nuove generazioni di artisti – sta rapidamente conquistando notorietà nel mondo dell’arte, grazie alle sue opere che amalgamano efficacemente sesso, omicidi e violenza. Soprattutto la minaccia della violenza, è più che implicita nella sua arte.

Un’ambigua ricerca artistica per cui sta richiamando non poche polemiche, ma che nonostante ciò, nel contempo, la porta a ben posizionarsi nel mercato dell’arte. Tanto è vero che ArtRank la colloca nella settima posizione dell’elenco “buy under 30.000$”.

Nata nel 1990 a Podgorica, Montenegro, Darja Bajagić attualmente vive lavora a New York, prima ancora ha vissuto con la famiglia: in Egitto e al Cairo. Più tardi negli Stati Uniti e a Chicago, vantando una non breve carriera internazionale. Si è laureata prima al BFA Pacific Northwest College of Art (PNCA) a Portland (Oregon) e in seguito presso la MFA Yale University School of Art, di New Haven (Connecticut).

Nell’arte inquietante e peculiare di Darja Bajagić

Egualmente ai due lembi, inquietanti e peculiari, nell’arte di Darja Bajagić , sono presenti due lati del suo studio. In primo luogo, c’è il tradizionale atelier artistico dipinto con vernice, scaffali di lattine e tele accatastate sul pavimento.

Analogamente vi è l’ufficio, pulito, ordinato e un po ‘nascosto’. È qui che Darja Bajagić trova le immagini che accoglie nei suoi dipinti: tra foto di riviste horror–porn degli anni ’90 con nomi come Draculina, omicidi. Immagini provenienti da siti web a malapena legali, ritratti di donne assassinate e disperse.









La sua arte apre conversazioni su temi complessi come la lotta al potere tra i sessi, la censura, l’autorialità e il paesaggio digitale. Un lavoro che suscita un ampia visione tra reazioni e recensioni, che vanno dal cautamente positivo al duramente negativo. Ma per dire del successo del suo lavoro che “il sesso vende” o “è per il valore shock” sarebbe riduttivo

La stessa Darja Bajagić afferma: ‘Molto spesso mi preoccupo della cronologia delle ricerche, da me effettuate, su Google’.

Darja Bajagić fonde brutale e bello

Le giustapposizioni di vecchi e nuovi media e spazi sono il risultato determinante delle influenza artistica frammentata di Darja. Nei primi mesi da studentessa all’università di Yale, Darja ha realizzato dipinti formalmente disciplinati. Quasi monocromatici, con grigio, bianco e blu con relazioni ipertestuali, opere così sordide che i suoi tutor le hanno ripetutamente chiesto di cosa si trattasse.

Contemporaneamente, quasi come se fosse un hobby, l’arista mette insieme immagini, raccolte via web, che raffigurano soprattutto donne. Foto che ritraggono vittime nude e decapitate. Fino ad affondare in tragiche tragedie passate, via internet, Darja visualizza e crea nuovi contesti attorno alle dure realtà della società di oggi.









Da molti viene definita ‘l’artista del porno montenegrino che ha scioccato il mondo’, sta di fatto che il suo stile non ho familiarità con la scena artistica montenegrina o con il sistema educativo, quando si parla di arte.

Felicia Bruscino