Darwin Day 2018: quest’anno si parlerà di fake news e pseudoscienza

Il 6 febbraio 2018 a Milano inizierà il Darwin Day. L’evento, che potrà essere seguito anche in diretta sul sito www.scienzainrete.it, si terrà al Museo di Storia Naturale di Milano situato in Corso Venezia, 55 (M1 fermata Palestro). L’evento verterà su un argomento davvero interessante e allo stesso tempo molto attuale, le “fake news” e tutte quelle notizie di “pseudoscienza“.

Darwin Day 2018, premessa

Grazie alla rete e alla diffusione sempre maggiore delle informazioni, spesso capita di imbattersi in notizie non vere. Ne siamo attratti grazie alla loro natura misteriosa e intrigante ma spesso molte delle informazioni riportate non hanno una base scientifica. Il Darwin Day 2018 di Milano si preoccuperà, grazie all’allestimento di vari eventi, di educare il pubblico a riconoscere quelle che sono le notizie reali da quelle fallaci.

Negli ultimi anni sono entrati in vigore alcuni termini come appunto “fake news“, “post-verità” e “bufale” che ben si addicono al flusso delle informazioni con cui spesso ci si può imbattere, soprattutto sui social network. Queste notizie “false” spesso trattano di argomenti scientifici, come la biologia, medicina e fisica. Per questo è di largo interesse educare le persone a riconoscere le notizie da tenere in considerazione da quelle che invece è meglio evitare.









La mission

Tutte le “bufale” da cui si è attratti spesso sono presentate in una forma molto professionale e con terminologie scientifiche che tendono a conquistare il lettore. Danno risposte che la scienza, per ora, non è ancora in grado di dare e quindi risultano particolarmente confortanti. Ma questo “problema” non nasce nel XX secolo, bensì, è un tema che ha coinvolto anche il passato. I mezzi di comunicazione moderni l’hanno semplicemente consegnato a più persone. La mission del Darwin Day 2018 di Milano sarà proprio quella di fornire gli elementi di conoscenza dei metodi e della storia della stessa scienza che saranno indubbiamente utili per distinguere il vero dal falso.









Gli ospiti

I professionisti che cureranno l’evento di martedì 6 febbraio, che si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale di Milano dalle ore 9,30 fino alle 20,30 saranno molti. Ci sarà Maurizio Casiraghi dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Marco Ferraguti dell’Università degli Studi di Milano, Massimo Polidoro giornalista e scrittore che spiegherà come difendersi dalle “bufale”. Marco Ciardi dell’Università di Bologna che spiegherà com’è importante essere a conoscenza della storia della scienza per riconoscere la pseudoscienza. Ci saranno anche Giulio Lanzavecchia, Andrea Becchetti, Stefano Bertacchi, Antonello La Vergata, Giorgio Bardelli e Luca Perri.

Quello del 6 febbraio non sarà l’unico evento dedicato a questo speciale argomento, ci sarà un evento anche sabato 10 febbraio alle ore 11,30 e alle 15,00 e infine l’ultimo evento lunedì 12 febbraio alle ore 17,30 per festeggiare il compleanno di Charles Darwin. Con gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera si festeggerà il suo compleanno a suon di parole ed immagini, il tutto curato da Maurizio Arcangeli, Clara Bonfiglio e Cristina Muccioli. Gli eventi del Darwin Day, ricordiamo, sono presenti in tutta Italia, per scoprire di cosa parleranno le altre città italiane clicca qui.









Darwin Day, l’origine

Il Darwin Day, da come si può evincere dal nome, è un evento dedicato a Charles Darwin. Solitamente viene celebrato in occasione della sua nascita, ovvero il 12 febbraio. Questa tradizione risale all’epoca della sua morte (1882) e si protrae in tutto il mondo fino ad oggi. Questi eventi nascono con lo scopo di difendere la scienza con valori legati al razionalismo e alla laicità. Ricordiamo però che noi esseri umani abbiamo ancora molto da imparare e da scoprire, quindi sì alla scienza, ma anche sì ai nuovi orizzonti.

Rebecca Romano