Dietro l’apparente oggettività delle classifiche sulla qualità della vita in Italia si nasconde una realtà che continua a raccontare una disuguaglianza strutturale nel nostro Paese. L’indagine sulla “Qualità della vita per fasce d’età” pubblicata da Il Sole 24 Ore e presentata al Festival dell’Economia di Trento 2025 evidenzia, ancora una volta, un’Italia spaccata in due: il Nord performante e il Sud cronicamente in coda. Ma questa narrazione non può essere ridotta a una semplice questione di numeri. Le classifiche, infatti, non misurano solo benessere: riflettono decenni di scelte politiche, investimenti diseguali e modelli di sviluppo sbilanciati che hanno sistematicamente penalizzato alcune aree e fasce della popolazione.

Le città metropolitane, specchio di un disagio nascosto

Sorprende ma non troppo che anche le grandi città del Nord e del Centro, simboli di opportunità e modernità, compaiano nelle retrovie di alcune graduatorie. Roma, Milano, Torino e Napoli si posizionano tra le ultime venti città per qualità della vita in Italia, sopratutto dal punto di vista giovanile.

Il motivo? L’elevato costo degli affitti, che assorbe oltre il 30% del reddito medio dichiarato. Ma il caro-vita è solo la punta dell’iceberg: la carenza di spazi sicuri, la precarietà lavorativa e la frammentazione dei servizi incidono profondamente sulle condizioni di vita dei più giovani, limitando l’autonomia e lo sviluppo personale. La marginalità, come parametro che accentua le disuguaglianze territoriali, non è solo geografica ma anche sociale, urbana e generazionale.







Adolescenti digitali ma non autonomi

Un sondaggio coordinato da Save the Children e condotto tra famiglie con figli tra gli 11 e i 15 anni ha evidenziato quanto sia complessa la condizione degli adolescenti italiani. Un ragazzo su tre non svolge i compiti scolastici in autonomia e meno del 40% pratica sport da solo.

Solo il 33% dei ragazzi delle scuole medie usa i mezzi pubblici autonomamente e meno della metà va a scuola senza essere accompagnato. Tuttavia, oltre il 78% utilizza dispositivi digitali senza alcuna mediazione adulta. Questa dicotomia rivela un’inquietante dipendenza dal mondo digitale come unico spazio di autonomia, mentre nella realtà fisica cresce una preoccupante insicurezza. Un dato che segnala come le disuguaglianze infrastrutturali e familiari stiano compromettendo lo sviluppo equilibrato dei più giovani.

Il Sud dimenticato: fragilità e disuguaglianza territoriale sistemica

Le regioni meridionali occupano stabilmente il fondo delle classifiche, in tutte le fasce d’età analizzate. Trapani e Caltanissetta chiudono rispettivamente le graduatorie dedicate agli anziani e ai bambini, mentre ben 19 delle ultime 20 posizioni per i minori appartengono al Sud. Una fotografia impietosa che evidenzia l’assenza strutturale di servizi, investimenti e opportunità.

Non si tratta solo di un divario economico, ma di un meccanismo sistemico che condanna intere generazioni a vivere in contesti di svantaggio. L’equità territoriale, mai realmente perseguita, continua a essere sacrificata sull’altare dell’efficienza e delle rendite consolidate.

I parametri della disuguaglianza territoriale

L’indagine sulla qualità della vita in Italia si fonda su 15 indicatori per ciascuna fascia d’età, selezionati da fonti autorevoli come Istat, Infocamere, Siae e Iqvia. A partire dal 2025, il progetto ha ampliato il numero di parametri, includendo nuove metriche come la qualità delle reti familiari e gli incidenti stradali notturni. Eppure, l’affinamento degli strumenti non ha portato a un cambiamento sostanziale: le disparità rimangono stabili.

Questo suggerisce che il problema non è nella misurazione, ma nel tessuto stesso del Paese, dove la distribuzione delle risorse continua a favorire alcune aree a discapito di altre.

Al vertice delle classifiche troviamo Bolzano, Treviso e Trento per gli anziani; Gorizia, Bolzano e Cuneo per i giovani; Lecco, Siena e Aosta per i bambini. Sono tutte realtà del Nord o del Centro, con una forte presenza di servizi, spesa sociale elevata, infrastrutture culturali e ambienti urbani a misura d’uomo. Lecco, ad esempio, primeggia per l’offerta sportiva e i risultati scolastici nei test Invalsi, mentre Gorizia brilla per l’offerta culturale e la vivacità giovanile. Ma questi “modelli” sono difficilmente replicabili in territori dove mancano le basi minime: trasporti efficienti, presidi sanitari, scuole sicure.

Una bussola che rivela crepe profonde

Il report annuale de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia è ormai una mappa stabile delle disuguaglianze territoriali. Più che indicare il benessere diffuso, segnala con precisione chirurgica i punti in cui lo Stato ha fallito nel garantire diritti universali. Il benessere, come raccontano i dati, non è distribuito in modo uniforme. A influire sono fattori come l’accessibilità ai servizi, la sicurezza urbana, la qualità dell’ambiente, ma soprattutto il radicamento o meno di politiche pubbliche inclusive. Le classifiche, in definitiva, mettono a nudo una discriminazione strutturale che non riguarda solo l’oggi, ma proietta le sue conseguenze nel futuro delle nuove generazioni.

La fotografia emersa dall’indagine sulla qualità della vita in italia per fasce d’età non è neutra né casuale: evidenzia la presenza di forti disuguaglianze territoriali e sistemiche radicate nel tessuto istituzionale e politico italiano. Le classifiche, pur nella loro apparente oggettività, mostrano come i territori non partano dallo stesso punto e come i cittadini, a seconda della loro età e del luogo in cui vivono, abbiano accesso a diritti molto diversi. Per superare queste disuguaglianze territoriali, che diventano così barriere, non bastano nuovi indicatori: serve una visione politica coraggiosa, che rimetta al centro l’equità.

Lucrezia Agliani