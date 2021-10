David Beckham e gli accordi di sponsorizzazione con il Qatar

L’ex capitano della squadra di calcio inglese David Beckham ha suscitato polemiche con la sua decisione di firmare un accordo da 150 milioni di sterline (206,5 milioni di dollari) per essere ambasciatore culturale del Qatar.

L'accordo firmato, per promuovere il torneo, è stato riempito di accuse di corruzione e domande sul record dei diritti umani del Qatar. Sin dalla controversa decisione della FIFA di lasciare che il paese ospitasse la Coppa del Mondo nel 2010.









Amnesty International ha esortato il 46enne ad affrontare le circostanze “profondamente preoccupanti” in Qatar. Dove si pensa che i lavoratori migranti che costruiscono gli stadi della Coppa del Mondo abbiano subito condizioni spaventose e dove le relazioni omosessuali sono illegali. Il lavoro di Beckham con l’UNICEF e altre cause umanitarie, insieme alla sua carriera calcistica e alla celebrità, lo rendono una delle figure sportive più popolari al mondo.

David crede nell’impegno del Qatar per il progresso e che la Coppa del Mondo (la prima che si terrà nel mondo arabo) possa apportare significativi cambiamenti positivi. Crede fortemente nel potere del calcio di colmare le differenze ma, soprattutto, ha visto i progressi su questioni che contano.

L’accordo con il Qatar è solo una delle tante conferme che secondo quanto riferito hanno fatto salire alle stelle il suo patrimonio netto fino a raggiungere l’incredibile cifra di 330 milioni di sterline. Diamo un’occhiata ad alcuni accordi di sponsorizzazione che Beckham ha concluso negli ultimi due decenni.

Tuttavia, molti hanno espresso preoccupazione per l’accordo, citando la situazione dei diritti umani del Qatar. Nonché il trattamento riservato ai lavoratori stranieri e alla comunità LGBTQ.

Un portavoce di Beckham ha difeso la sua decisione, affermando che la star del calcio era appassionata nell’usare il “potere del calcio come forza positiva a molti livelli”. L’organizzazione per i diritti umani ha utilizzato la dichiarazione per far luce sulle restrizioni alla libertà di parola nel paese, sulla criminalizzazione delle relazioni omosessuali e sulla difficile situazione dei lavoratori migranti.

Nonostante alcune riforme benvenute, i lavoratori migranti continuano a non essere pagati e le autorità non sono riuscite a indagare su migliaia di morti negli ultimi dieci anni, nonostante le prove di collegamenti tra morti premature e condizioni di lavoro insicure e roventi.

L’accordo ha diviso le opinioni online, con alcuni utenti dei social media che hanno sottolineato che la notizia è uscita proprio mentre molti in Qatar stavano affrontando tagli agli stipendi. Human Rights Watch aveva precedentemente riferito che i datori di lavoro in Qatar privano spesso i lavoratori dei loro salari. E che la pandemia di Covid-19 ha esacerbato i rischi posti alle comunità di migranti già vulnerabili.

Si stima che almeno 6.500 lavoratori migranti provenienti dai paesi dell’Asia meridionale siano morti in Qatar da quando il paese ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo FIFA nel 2010. Secondo i dati raccolti, ogni settimana in Qatar nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020 sono morti in media 12 lavoratori migranti. Provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka.

Numerosi grandi marchi si sono avvicinati a Beckham nel corso degli anni per renderlo il volto del loro marchio, con l’inglese che ha messo nero su bianco un accordo a vita con Adidas , che pare sia stato pagato 115 milioni di sterline per i suoi servizi.

Inoltre, David Beckham ha anche siglato accordi di sponsorizzazione con gli orologiai Tudor , il marchio di whisky Haig Club , Emporio Armani e Gillette. Che vantano accordi con atleti famosi come Tiger Woods, Roger Federer e Thierry Henry.

Nel 2004, il contratto di Beckham con Gillette era stimato in oltre tre milioni di sterline all’anno. Con l’ex leggenda del Manchester United che aveva concluso un accordo di 50 milioni di sterline con Haig Club nel 2014. E 20 milioni di sterline con Armani.

Nel 2017, ha anche firmato un contratto a lungo termine con il produttore di videogiochi Konami per una cifra non rivelata. Mentre nel 1998 ha raggiunto un accordo con Pepsi per una cifra stimata di due milioni di sterline all’anno fino al 2008. Secondo alcuni, anche la casa di moda Kent & Curwen , la catena di supermercati Sainsbury’s e il marchio di veicoli di lusso Jaguar hanno offerto a David Beckham lucrose sponsorizzazioni in passato.

