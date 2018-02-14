Quest’oggi alle ore 12:00 sono state annunciate in conferenza stampa presso la Sala A di Viale Mazzini a Roma e in diretta streaming le candidature della 62esima edizione dei David di Donatello. Tali candidature sono state votate durante il mese di gennaio dall’8 al 31, dai 1491 membri della Giuria dell’Accademia e sono poi state trasmesse allo Studio Notarile Marco Papi. In totale sono stati 1289 i giurati che hanno votato, con una percentuale dell’86,50%.
Ecco l’elenco completo delle categorie e dei candidati in ordine alfabetico ai David di Donatello:
MIGLIOR FILM
A CIAMBRA REGIA DI JONAS CARPIGNANO
AMMORE E MALAVITA REGIA DI MANETTI BROS.
GATTA CENERENTOLA REGIA DI ALESSANDRO RAK — IVAN CAPPIELLO — MARINO GUARNIERI — DARIO SANSONE
LA TENEREZZA REGIA DI GIANNI AMELIO
NICO, 1988 REGIA DI SUSANNA NICCHIARELLI
MIGLIORE REGIA
A CIAMBRA REGIA DI JONAS CARPIGNANO
AMMORE E MALAVITA REGIA DI MANETTI BROS.
LA TENEREZZA REGIA DI GIANNI AMELIO
NAPOLI VELATA REGIA DI FERZAN OZPETEK
THE PLACE REGIA DI PAOLO GENOVESE
MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE
BRUTTI E CATTIVI REGISTA ESORDIENTE COSIMO GOMEZ
CUORI PURI REGISTA ESORDIENTE ROBERTO DE PAOLIS
EASY – UN VIAGGIO FACILE FACILE REGISTA ESORDIENTE ANDREA MAGNANI
I FIGLI DELLA NOTTE REGISTA ESORDIENTE ANDREA DE SICA
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA REGISTA ESORDIENTE DONATO CARRISI
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
A CIAMBRA JONAS CARPIGNANO
AMMORE E MALAVITA MANETTI BROS. — MICHELANGELO LA NEVE
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA DONATO CARRISI
NICO, 1988 SUSANNA NICCHIARELLI
TUTTO QUELLO CHE VUOI FRANCESCO BRUNI
MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE
LA GUERRA DEI CAFONI BARBARA ALBERTI — DAVIDE BARLETTI — LORENZO CONTE — CARLO D’AMICIS
LA TENEREZZA GIANNI AMELIO — ALBERTO TARAGLIO
SICILIAN GHOST STORY FABIO GRASSADONIA — ANTONIO PIAZZA
THE PLACE PAOLO GENOVESE — ISABELLA AGUILAR
UNA QUESTIONE PRIVATA PAOLO E VITTORIO TAVIANI
MIGLIOR PRODUTTORE
A CIAMBRA STAYBLACK PRODUCTIONS — JON COPLON — PAOLO CARPIGNANO — RAI CINEMA
AMMORE E MALAVITA CARLO MACCHITELLA E MANETTI BROS. CON RAICINEMA
GATTA CENERENTOLA LUCIANO STELLA E MARIA CAROLINA TERZI PER MAD ENTERTAINMENT E RAI CINEMA
NICO, 1988 MARTA DONZELLI E GREGORIO PAONESSA PER VIVO FILM — CON RAI CINEMA — JOSEPH ROUSCHOP E VALÉRIE BOURNONVILLE PER TARANTULA
SMETTO QUANDO VOGLIO SAGA DOMENICO PROCACCI — MATTEO ROVERE — CON RAI CINEMA
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA
COME UN GATTO IN TANGENZIALE PAOLA CORTELLESI
FORTUNATA JASMINE TRINCA
IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE VALERIA GOLINO
NAPOLI VELATA GIOVANNA MEZZOGIORNO
SOLE CUORE AMORE ISABELLA RAGONESE
MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA
COME UN GATTO IN TANGENZIALE ANTONIO ALBANESE
EASY – UN VIAGGIO FACILE FACILE NICOLA NOCELLA
LA TENEREZZA RENATO CARPENTIERI
NAPOLI VELATA ALESSANDRO BORGHI
THE PLACE VALERIO MASTANDREA
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
AMMORE E MALAVITA CLAUDIA GERINI
COME UN GATTO IN TANGENZIALE SONIA BERGAMASCO
LA TENEREZZA MICAELA RAMAZZOTTI
NAPOLI VELATA ANNA BONAIUTO
THE PLACE GIULIA LAZZARINI
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
AMMORE E MALAVITA CARLO BUCCIROSSO
FORTUNATA ALESSANDRO BORGHI
LA TENEREZZA ELIO GERMANO
NAPOLI VELATA PEPPE BARRA
TUTTO QUELLO CHE VUOI GIULIANO MONTALDO
MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
A CIAMBRA TIM CURTIN
MALARAZZA – Una storia di periferia GIANNI MAMMOLOTTI
NAPOLI VELATA GIAN FILIPPO CORTICELLI
SICILIAN GHOST STORY LUCA BIGAZZI
THE PLACE FABRIZIO LUCCI
(Luca Bigazzi sarebbe rientrato nella categoria anche per La tenerezza, ma viene candidato solo per il film più votato, secondo il regolamento).
MIGLIORE MUSICISTA
AMMORE E MALAVITA PIVIO & ALDO DE SCALZI
GATTA CENERENTOLA ANTONIO FRESA — LUIGI SCIALDONE
LA TENEREZZA FRANCO PIERSANTI
NAPOLI VELATA PASQUALE CATALANO
Nico, 1988 GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE
AMMORE E MALAVITA “BANG BANG” MUSICA DI PIVIO & ALDO DE SCALZI TESTI DI NELSON INTERPRETATA DA SERENA ROSSI, FRANCO RICCIARDI, GIAMPAOLO MORELLI
GATTA CENERENTOLA “A CHI APPARTIENI” MUSICA E TESTI DI DARIO SANSONE INTERPRETATA DA FOJA
RICCARDO VA ALL’INFERNO “FIDATI DI ME” MUSICA E TESTI DI MAURO PAGANI INTERPRETATA DA MASSIMO RANIERI, ANTONELLA LO COCO
SICILIAN GHOST STORY “ITALY” MUSICA DI ANJA PLASCHG, ANTON SPIELMANN TESTI DI ANJA PLASCHG INTERPRETATA DA SOAP&SKIN
THE PLACE “THE PLACE” MUSICA DI MARCO GUAZZONE, GIOVANNA GARDELLI, MATTEO CURALLO, STEFANO COSTANTINI, EDOARDO CICCHINELLI TESTI DI MARCO GUAZZONE, GIOVANNA GARDELLI INTERPRETATA DA MARIANNE MIRAGE
MIGLIORE SCENOGRAFO
AMMORE E MALAVITA NOEMI MARCHICA
BRUTTI E CATTIVI MAURIZIO SABATINI
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA TONINO ZERA
LA TENEREZZA GIANCARLO BASILI
NAPOLI VELATA IVANA GARGIULO
RICCARDO VA ALL’INFERNO LUCA SERVINO
MIGLIORE COSTUMISTA
AGADAH NICOLETTA TARANTA
AMMORE E MALAVITA DANIELA SALERNITANO
BRUTTI E CATTIVI ANNA LOMBARDI
NAPOLI VELATA ALESSANDRO LAI
RICCARDO VA ALL’INFERNO MASSIMO CANTINI PARRINI
MIGLIORE TRUCCATORE
AMMORE E MALAVITA VERONICA LUONGO
BRUTTI E CATTIVI FRÉDÉRIQUE FOGLIA
FORTUNATA MAURIZIO FAZZINI
NAPOLI VELATA ROBERTO PASTORE
NICO, 1988 MARCO ALTIERI
RICCARDO VA ALL’INFERNO LUIGI CIMINELLI — VALENTINA IANNUCCILLI
MIGLIOR ACCONCIATORE
AMMORE E MALAVITA ANTONIO FIDATO
BRUTTI E CATTIVI SHARIM SABATINI
FORTUNATA MAURO TAMAGNINI
Nico, 1988 DANIELA ALTIERI
RICCARDO VA ALL’INFERNO PAOLA GENOVESE
MIGLIORE MONTATORE
A CIAMBRA AFFONSO GONÇALVES
AMMORE E MALAVITA FEDERICO MARIA MANESCHI
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA MASSIMO QUAGLIA
NICO, 1988 STEFANO CRAVERO
THE PLACE CONSUELO CATUCCI
MIGLIOR SUONO
A CIAMBRA PRESA DIRETTA, MICROFONISTA, MONTAGGIO: GIUSEPPE TRIPODI – CREAZIONE SUONI: FLORIAN FEVRE – MIX: JULIEN PEREZ
AMMORE E MALAVITA PRESA DIRETTA: LAVINIA BURCHERI – MICROFONISTA: SIMONE COSTANTINO – MONTAGGIO: CLAUDIO SPINELLI – CREAZIONE SUONI: GIANLUCA BASILI, SERGIO BASILI – MIX: NADIA PAONE
GATTA CENERENTOLA PRESA DIRETTA: ANDREA CUTILLO – MONTAGGIO: TIMELINE STUDIO – CREAZIONE SUONI: GIORGIO MOLFINI, TIMELINE STUDIO – MIX: TIMELINE STUDIO
NAPOLI VELATA PRESA DIRETTA: FABIO CONCA – MICROFONISTA: GIULIANO MARCACCINI — DANIELE DE ANGELIS – MONTAGGIO: GIUSEPPE D’AMATO, ANTONIO GIANNANTONIO, DARIO CALVARI – CREAZIONE SUONI: GIUSEPPE D’AMATO, STUDIO 16 – MIX: ALESSANDRO CHECCACCI
NICO, 1988 PRESA DIRETTA: ADRIANO DI LORENZO – MICROFONISTA: ALBERTO PADOAN – MONTAGGIO: MARC BASTIEN – CREAZIONE SUONI: ERIC GRATTEPAIN – MIX: FRANCO PISCOPO
MIGLIORI EFFETTI DIGITALI
ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI CHROMATICA — WONDERLAB — HIVE DIVISION
AMMORE E MALAVITA PALANTIR DIGITAL
BRUTTI E CATTIVI AUTRECHOSE
GATTA CENERENTOLA MAD ENTERTAINMENT
MONOLITH FRAME BY FRAME
MIGLIOR FILM DELL’UNIONE EUROPEA
120 BATTITI AL MINUTO REGIA DI ROBIN CAMPILLO
BORG McENROE REGIA DI JANUS METZ PEDERSEN
ELLE REGIA DI PAUL VERHOEVEN
LOVING VINCENT REGIA DI DOROTA KOBIELA, HUGH WELCHMAN
THE SQUARE REGIA DI RUBEN ÖSTLUND
MIGLIOR FILM STRANIERO
DUNKIRK REGIA DI CHRISTOPHER NOLAN
L’INSULTO REGIA DI ZIAD DOUEIRI
LA LA LAND REGIA DI DAMIEN CHAZELLE
LOVELESS REGIA DI ANDREY ZVYAGINTSEV
MANCHESTER BY THE SEA REGIA DI KENNETH LONERGAN
DAVID GIOVANI
GATTA CENERENTOLA REGIA DI ALESSANDRO RAK — IVAN CAPPIELLO — MARINO GUARNIERI — DARIO SANSONE
GRAMIGNA – Volevo una vita normale REGIA DI SEBASTIANO RIZZO
SICILIAN GHOST STORY REGIA DI FABIO GRASSADONIA — ANTONIO PIAZZA
THE PLACE REGIA DI PAOLO GENOVESE
TUTTO QUELLO CHE VUOI REGIA DI FRANCESCO BRUNI
MIGLIOR DOCUMENTARIO
’78 – VAI PIANO MA VINCI REGIA DI ALICE FILIPPI
EVVIVA GIUSEPPE REGIA DI STEFANO CONSIGLIO
LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI REGIA DI ANSELMA DELL’OLIO
SARO REGIA DI ENRICO MARIA ARTALE
THE ITALIAN JOBS: PARAMOUNT PICTURES E L’ITALIA REGIA DI MARCO SPAGNOLI
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
BISMILLAH REGIA DI ALESSANDRO GRANDE
CONFINO REGIA DI NICO BONOMOLO
LA GIORNATA REGIA DI PIPPO MEZZAPESA
MEZZANOTTE ZERO ZERO REGIA DI NICOLA CONVERSA
PAZZO & BELLA REGIA DI MARCELLO DI NOTO
La cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018 verrà trasmessa in diretta su Rai1 il 21 marzo e a condurla sarà Carlo Conti che ha dichiarato: “Sono felicissimo di tornare a condurre i David di Donatello. Per me è la terza volta e spero di essere all’altezza. Sarà una serata evento, una celebrazione dei cinema italiano“. Non rimane che aspettare poco più di un mese per assistere a quelli che sono considerati gli “Oscar italiani”. Ma in vista del grande giorno ci saranno altri eventi, sempre collegati ai David di Donatello, eccoli riassunti tutti di seguito:
Carmen Morello