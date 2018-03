Ieri sera, come anticipato in occasione delle candidature annunciate il 14 febbraio scorso, si sono svolti i David di Donatello 2018. La cerimonia è giunta alla 62esima edizione ed è stata celebrata presso gli Studios di Via Tiburtina a Roma, a condurre la serata, trasmessa in diretta su Rai 1, è stato Carlo Conti.

Le votazioni per decretare i vincitori delle varie categorie hanno avuto luogo dal 20 febbraio al 9 marzo. In totale hanno votato 1440 giurati su 1626, con una percentuale dell’88,60%. Gli esiti sono stati trasmessi dallo Studio Notarile Marco Papi.









Ecco l’elenco completo dei vincitori per ogni categoria ai David di Donatello 2018:

Miglior film

Ammore e Malavita, regia di Manetti Bros.

Miglior film dell’Unione Europea

The Square di Ruben Östlund

Miglior film straniero

Dunkirk di Christopher Nolan

Miglior documentario

La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma dell’Olio

Miglior cortometraggio

Bismillah di Alessandro Grande

Miglior regista

Jonas Carpignano per A Ciambra

Miglior regista esordiente

Donato Carrisi per La ragazza nella nebbia

Migliore sceneggiatura originale

Susanna Nicchiarelli per Nico, 1988

Migliore sceneggiatura non originale

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza per Sicilian ghost story

Miglior produttore

Luciano Stella E Maria Carolina Terzi per Gatta Cenerentola

Migliore attrice protagonista

Jasmine Trinca per Fortunata

Miglior attore protagonista

Renato Carpentieri per La Tenerezza

Migliore attrice non protagonista

Claudia Gerini per Ammore e malavita

Migliore attore non protagonista

Giuliano Montaldo per Tutto quello che vuoi

Migliore autore della fotografia

Gian Filippo Corticelli per Napoli velata

Migliore musicista

Pivio & Aldo de Scalzi per Ammore e Malavita

Migliore canzone originale

“Bang Bang” di Pivio & Aldo de Scalzi, Nelson, Serena Rossi, Franco Ricciardi e Giampaolo Morelli per Ammore e Malavita

Migliore scenografo

Ivana Gargiulo e Deniz Gokturk Kobanbay per Napoli velata

Migliore costumista

Massimo Cantini Parrini per Riccardo va all’inferno

Migliore truccatore

Marco Altieri per Nico, 1988

Migliore acconciatore

Daniela Altieri per Nico, 1988

Migliore montatore

Affonso Gonçavales per A Ciambra

Migliore suono

Adriano di Lorenzo, Alberto Padoan, Marc Bastien, Eric Grattepain e Franco Piscopo per Nico, 1988

Migliori effetti digitali

Mad Entertainment per Gatta Cenerentola

David Giovani

Francesco Bruni per Tutto quello che vuoi









Bilancio dei David di Donatello 2018

Complessivamente, i film che hanno vinto più premi sono stati: Ammore e Malavita (che aveva 15 candidature e ha vinto 5 statuette), Napoli Velata (che aveva 11 candidature e ha vinto 2 statuette), Gatta Cenerentola (che aveva 7 candidature e ha vinto 2 statuette), così come A Ciambra, film sulla comunità rom di Gioia Tauro, che ha decretato la vittoria di Jonas Carpignano come Miglior Regista.

Durante i David di Donatello 2018, sono stati asseganti anche tre premi speciali alla carriera a Stefania Sandrelli, Diane Keaton e Steven Spielberg.

La serata è iniziata con un monologo di Paola Cortellesi sulle parole e sul diverso significato che acquisiscono in base al genere maschile o femminile. Sul palco è stata poi raggiunta da altre attrici di Dissenso Comune, che, attraverso alcune frasi maschiliste, hanno voluto esprimere il proprio dissenso (appunto) per il modo in cui vengono trattate le donne nel mondo del lavoro.









Sul palco si sono esibite Giorgia, Malika Ayane e Carmen Consoli, che hanno cantato i brani facenti parte delle colonne sonore di film italiani degli anni passati.

Si può dire che a trionfare su tutto e tutti sia stata la città di Napoli, con ben tre film che ne parlano tra i vincitori. A questo proposito, il 28 marzo verrà reso noto il resoconto dei voti che ciascun vincitore ha riscosso.

Carmen Morello