Le ultime mosse di Donald Trump che hanno previsto l’imposizione di dazi a gran parte dei Paesi del mondo – ora, tuttavia, sospesi – e che hanno lasciato discutere in particolare gli economisti, potrebbero avere come fine quello di condurre a dei negoziati favorevoli per gli Usa con la Cina di Xi Jinping. Pechino, tuttavia, ha le sue mosse da giocare.

Dazio sì, dazio no

Dazio sì, dazio no, poi novanta giorni di sospensione per tutti i Paesi tranne uno, la Repubblica Popolare Cinese, che, per accumulazione, si è vista imporre il 145% di dazi su alcune importazioni cinesi.

Se Trump ha però trovato la disponibilità di altri Paesi di utilizzare la via diplomatica per trovare un accordo, la Cina ha invece deciso di non “capitolare” in tal senso, imponendo dei dazi al 125% agli Usa, evitando in qualsiasi modo di dimostrare la possibilità di piegarsi alle decisioni dell’amministrazione Trump, la quale vede e narra la Cina come un’attrice “disonesta” in quello che è il panorama economico mondiale.







La domanda da porsi è se Trump stia agendo correttamente se il suo obiettivo si configura come quello di condurre realmente a un dialogo con Pechino, dunque di arrivare alla stipula di un accordo vantaggioso nel commercio tra i due Paesi più potenti in questi termini a livello globale.

Un’opportunità politica per la Cina

Forse è il fatto è che la Cina di Xi Jinping pensa di poter giocare questa partita a carte e di avere tutte le facoltà per poterla portare a termine astutamente senza soffrire troppo, nonostante i costi ci siano e non siano neppure irrilevanti.

Ma la crescente diminuzione dell’importanza del mercato statunitense su quello cinese, ha fatto sì che Pechino sviluppasse i mezzi economici – ma anche politici – di poter aggirare e sfruttare le conseguenze dell’aperta rivalità con gli Usa, come ad esempio la possibilità di poter raccontare alla vastissima opinione pubblica cinese che se la Cina si trova in una situazione di difficoltà, non è altro che una conseguenza di un intento esplicitamente aggressivo da parte degli Stati Uniti.

Senza considerare l’importanza che hanno sul mercato globale componenti prodotte in Cina, o banalmente le materie prime, terre rare che da essa vengono importate dal resto del mondo: basti guardare al passo indietro di Trump che ha portato all’esclusione dai dazi di componenti tech necessarie alla manifattura di prodotti di grandi marchi statunitensi, fornendo a Pechino la capacità di utilizzare una vasta gamma di settori di produzione per reagire in maniera significativa alle mosse di Trump.

L’impatto sul continente asiatico

Da tenere sott’occhio è anche la situazione che concerne l’influenza e l’interferenza cinese in molte economie nel continente asiatico: questo elemento potrebbe condurre a un rafforzamento della coesione tra i vari Paesi del continente, in particolare nel sud-est dell’Asia; i Paesi della regione, infatti, nel primo annuncio di Trump riguardante l’introduzione dei dazi, sono stati tra i più colpiti insieme ad alcuni del continente africano, con dazi tra il 40% e il 50%.

Pechino cerca probabilmente di cogliere le decisioni trumpiane come un’opportunità di gettare le basi di un declino statunitense tutto hand-made che vuole far coincidere politiche protezioniste a un mezzo di rafforzamento interno degli Usa in termini politici ed economici, pur essendo questa un’implicazione messa in discussione da gran parte degli economisti.

Una partita caotica

Dunque, per non confondere, la strategia di Trump ha senza dubbio ripercussioni importanti per l’economia cinese, ma allo stesso tempo, se osserviamo diversi equilibri e cosa li rende tali sul piano di economico e politico, possiamo trarne che in realtà la Cina detiene una varietà di mezzi per resistere e avere un grande margine di contrattazione non solo con gli Usa, ma con una vastità di Paesi del mondo: ciò permette di rafforzare le proprie difese economiche in vista di futuri attacchi in termini commerciali da parte Usa, soprattutto quando tali attacchi si rivelano non avere neppure da chi li infligge, una logica precisa ed erodendo, o comunque rendendo più lento, l’arrivo di quella possibilità di dialogo tanto ricercata.

Elisa Del Beato