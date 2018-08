DAZN è una nuova piattaforma di sport in streaming del Gruppo Perform, che da poco ha fatto il suo trionfale ingresso in Italia. Il servizio è una novità molto importante per tutti gli appassionati di sport, che potranno guardare numerosi eventi sportivi, tra cui molte partite del campionato di Serie A e Serie B, al prezzo di 9,99 euro al mese.

DAZN: come iscriversi e accedere all’offerta calcio

L’abbonamento a DAZN, consente l’accesso a tutti i contenuti live e on demand dei quali Perform ha acquisito i diritti per l’Italia. Infatti, sulla piattaforma, è possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, tutta la Serie B per 3 anni e tutti i campionati esteri, come Ligue 1 e Liga. Tutte le partite saranno trasmesse su un’ampia gamma di device, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco.

Ecco nel dettaglio l’offerta calcio di DAZN:

Serie A: 114 match per stagione in esclusiva, per tre stagioni

Serie B: 462 match per stagione, 428 in esclusiva, per tre stagioni

Liga: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni

Ligue 1: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni

Coupe de Ligue: per tre stagioni

Trophée des Champions: per tre stagioni

OPEL Cup: triangolare con Fiorentina, Mainz e Athletic Bilbao (5 agosto 2018)

Copa Libertadores

Coppa d’Africa (Gennaio 2019)

EFL Cup (Coppa di Lega inglese)









Per iscriversi al servzio, basterà creare un account sul sito ufficiale e scegliere un metodo di pagamento ( carta di debito, iTunes, PayPal e app Amazon). La tariffa mensile è di 9,99 euro, con la quale sarà possibile assistere a tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. Inoltre, è previsto il primo mese di prova gratuito.

Jacopo Tonoli, direttore commerciale di DAZN, ha dichiarato: “Stiamo migliorando il modo in cui gli appassionati guardano lo sport in Italia rendendolo più accessibile che mai. Disponibile su un’ampia gamma di device connessi a Internet, con diversi metodi di pagamento, DAZN è semplice e intuitivo da usare, e permette ai fan di ogni età di vivere lo sport quando e dove vogliono.”

Sky e Mediaset Premium

Altra novità relativa alla nuova piattaforma di streaming, riguarda il suo rapporto con Sky e Mediaset Premium. Per chi, infatti, dispone di un abbonamento Sky potrà già guardare 7 partite di Serie A per ogni turno, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Premier League, la Bundesliga e tutta la serie B. Il requisito principale, è quello di possedere il nuovo decoder SkyQ, attraverso cui si potrà accedere ai contenuti di DAZN. Il prezzo dell’abbonamento a DAZN in questo caso viene ridotto di 2 euro.

Stesso discorso per Mediaset Premium. Tutti clienti Premium Calcio avranno incluso nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi, l’accesso alla visione di tutti i contenuti sportivi offerti in streaming dalla piattaforma DAZN.

Alessandra Colucci