In questi giorni, è in discussione il Ddl Gasparri, in tema di “contrasto all’antisemitismo”. Accompagnato da altre due proposte di legge, sembra cercare una risposta alle manifestazioni pro Palestine che hanno riempito le piazze italiane nell’ultimo periodo. Il testo di muove tra definizioni di antisemitismo, controlli nelle scuole e nuovi reati. Ma qual è il vero obiettivo?

Il governo tra Flotilla e manifestazioni

Il disegno di legge viene discusso proprio in questi giorni, all’ombra delle immagini di migliaia di persone avvolte da bandiere palestinesi. Grazie al lavoro di sindacati, associazioni e collettivi autorganizzati, le piazze si sono moltiplicate nell’ultimo periodo in solidarietà alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, ma mantenendo sempre il focus sul genocidio del popolo gazawi che l’esecutivo israeliano continua a portare avanti.

Dai blocchi stradali alle occupazioni in scuole e università, fino al milione di persone che ha paralizzato Roma il 4 ottobre, la cittadinanza si è dimostrata non più indifferente alla complicità del Governo. Eppure, questa mobilitazione non è piaciuta a tutti: la maggioranza cerca la repressione. Però questa volta non attacca il metodo (come con il Decreto sicurezza), ma le idee.

Articolo 1: definizione di antisemitismo

La legge si compone di quattro articoli. Il primo recepisce integralmente la definizione di “antisemitismo” prodotta il 26 maggio 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA):

“L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”.

La formulazione è accompagnata da diversi esempi esplicativi (non tanto del contenuto ma piuttosto della sua finalità): è considerato antisemita ritenere che “l’esistenza dello Stato di Israele è un’impresa razzista”. Nicola Perugini, docente di relazioni internazionali all’università di Edimburgo, ha affermato:

“È una definizione politica e culturale sviluppata grazie all’azione congiunta di governi e lobby pro-Israele”.

L’antisemitismo tra Italia e resto del mondo

Tale formulazione è stata adottata nel corso del tempo anche da altri stati occidentali, ad esempio il Regno Unito: le larghe maglie interpretative del testo permettono, infatti, di criminalizzare non solo le manifestazioni patologiche di antisemitismo, contro le quali sono da sempre impegnati gli stessi organizzatori delle manifestazioni pro Pal, ma anche le legittime opinioni in merito all’operato dello Stato israeliano.

Nel pratico, in Gran Bretagna sono state impedite conferenze tenute da istituzioni universitarie, e sono state mosse accuse di antisemitismo ad associazioni come Amnesty International, per aver accomunato Israele e apartheid. Oltreoceano, già l’ordine esecutivo del gennaio 2025 firmato da Donald Trump provava a confondere antisionismo e manifestazioni filo jihadiste. Ma lo stesso Presidente statunitense ci insegna che la repressione può muoversi in forme meno esplicite, come la revoca dei visti per motivi politici nel caso Khalil.









Articolo 2: scuole e università fanno paura

In Italia, la maggioranza sta cercando di introdurre proprio questi schemi coercitivi indiretti. Il secondo articolo del Ddl Gasparri introduce corsi obbligatori per Forze dell’ordine, magistrati, docenti medi e universitari, non finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, ma “specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana” (l. cit.). Stessi corsi rivolti agli studenti, con il fine di “contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo”.

La sovrapposizione di antisemitismo e antisionismo precluderebbe qualsiasi opinione di critica allo Stato israeliano: parlare di colonialismo di insediamento, apartheid, discutere di politica mediorientale, argomentare violazioni dei diritti dei palestinesi costituirebbe atto illecito.

Ma le leggi restano idee, se non c’è nessuno a tradurle in fatti. E quando le leggi criminalizzano proprio le idee, tradurle in fatti diventa più complicato. Ma la maggioranza non si scoraggia e introduce un sistema di segnalazione obbligatoria di “atti a carattere razzista o antisemita (nell’ampia definizione già trattata) in ambito scolastico e universitario”. Per docenti e dirigenti che non osservino l’obbligo, sanzioni che vanno dalla sospensione alla destituzione dal servizio. Il dibattito viene sostituito dalla paura.

Articolo 4: norme penali a tutela dello Stato di Israele

E l’intimidazione esce dal contesto scolastico quando vengono proposte le modifiche al codice penale, in materia di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa. L’articolo 604-bis c.p. prevede già, in ottica di prevenzione all’antisemitismo, un reato specifico per negazione e apologia della Shoah (“legge Mancino”). Le nuove disposizioni prescrivono

“la stessa pena [da due a sei anni] qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei […], nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione”.

Cosa vuol dire “negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele” e la sua estensione semantica non è chiaro, e la maggioranza non sembra interessata a chiederselo. Più trasparente è, invece, l’aggravante specifica del secondo comma, che aumenta la pena fino alla metà se l’offesa è “recata con l’uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele”.

Un sistema di repressione dell’antisionismo

Il Ddl Gasparri non è solo: è accompagnato nel suo iter da altre due proposte di legge. La prima a firma Italia Viva, la seconda presentata dal Capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Quest’ultima è particolarmente problematica, poiché all’articolo due propone di vietare in via preventiva tutte le manifestazioni con rischio anche solo “vago e potenziale” di episodi di antisemitismo. Se viene imposto un controllo preventivo solo per il rischio di antisemitismo, e la definizione di antisemitismo è quella sopradescritta, tale da comprendere qualsiasi riferimento allo Stato di Israele, il sillogismo si chiude facilmente.

Il combinato disposto dei due testi di legge porterebbe, dunque, ad una stretta in tema di antisionismo, sia rispetto alla manifestazione delle idee che alle pratiche di lotta. Come spesso accade, è probabile che le due proposte vengano accorpate per procedere con maggiore speditezza. E la velocità è importante: bisogna spegnere sul nascere qualsiasi movimento sociale considerato pericoloso. E, a quanto pare, questo lo è.

Lorenzo Faranda