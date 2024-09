Con 91 voti contrari, 162 favorevoli e 3 astenuti la Camera ha approvato il nuovo “ddl sicurezza” presentato il 22 gennaio 2024 dal governo Meloni, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della difesa Guido Crosetto e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, ora si attende il voto al Senato.

Il decreto, tra le principali novità, trasforma per l’art.14 un illecito amministrativo in penale per i manifestanti che bloccano con il proprio corpo le ferrovie, le autostrade o le strade. Se il reato è commesso da una sola persona è previsto un mese di carcere o una multa di 300 euro, dai sei mesi ai due anni se è commesso da un gruppo. La norma, definita “Anti-Gandhi” infligge un duro colpo non solo agli attivisti per il clima ma anche a tutti i cittadini che vogliono esercitare il loro diritto di manifestare pacificamente. Basti pensare alle numerose manifestazioni studentestche e degli operai precari. Vi è poi un innalzamento delle pene per chi protesta per impedire la realizzazione di un’opera pubblica “strategica” come ad esempio la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione TAV o il ponte sullo Stretto di Messina.

Gli articoli 26 e 27 introducono il “delitto di rivolta” per il quale è prevista la reclusione dai 2 agli 8 anni per coloro che all’interno di un CPR (centri di permanenza per i rimpatri) o di un carcere “promuovono, organizzano e dirigono una rivolta” anche in caso di sola “resistenza passiva all’esecuzione di ordini impartiti”. Se il reato è commesso con l’uso di armi è prevista la reclusione da 3 a 10 anni, l’aver causato la morte invece da 10 a 20 anni. La partecipazione passiva alla rivolta prevede la reclusone da 1 a 5 anni. Le stesse pene si applicano anche se la morte o la lesione personale avvengono subito dopo la rivolta. Come fa notare l’associazione per la tutela dei detenuti Antigone, non viene definita cos’è una rivolta ma “punisce chi vi partecipa, seppur passivamente”.

L’articolo 9 prevede, in caso di condanna definitiva per reati di eversione e terrorismo, la revoca della cittadinanza italiana. Nel caso in cui il soggetto non possieda un’altra cittadinanza, non si può procedere alla revoca.

L’articolo 32 vieta ai migranti senza permesso di soggiorno di poter acquistare una scheda sim per il cellulare. È infatti disposta la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i negozianti che vendono le sim senza identificare il cliente.

Il ddl prevede anche delle misure volte a tutelare le forze di polizia. Come ad esempio lo stanziamento, per il triennio 2024-2026, di oltre 23 milioni di euro per dotare le forze di polizia (polizia penitenziaria, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri) delle bodycam per registrare e mantenere l’ordine pubblico. Tuttavia non sono previsti i numeri identificati sulle divise degli agenti, più volte proposto dalle forze di opposizione. L’articolo 28, autorizza gli agenti a possedere e portare con sé armi anche senza licenza e quando non sono in servizio.

Inoltre diventa facoltativo il rinvio della pena per le madri con bambini al di sotto di un anno di età e per le donne incinte. Viene poi istituito un nuovo reato, definito dall’opposizione “norma Anti-Salis” che prevede una sanzione per chi occupa abusivamente un immobile “destinato al domicilio altrui”. La pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni.

Un ultimo punto, proposto dalla Lega e ritenuto tra i più controversi, è la possibilità di introduzione della castrazione chimica per coloro che sono condannati per reati sessuali.

L’articolo 18 si scaglia contro la cannabis light, vietando di importare, vendere, lavorare, distribuire ed esporre le foglie e tutti i prodotti che contengono sostanze derivate dalla canapa anche in forma essiccata o semilavorata. Misura che metterà a repentaglio migliaia di posti di lavoro.

Il decreto è stato aspramente dibattuto in queste settimane difatti sono numerose le proteste volte a contrastarlo poiché in molti si domandano se sia costituzionale in quanto la sua attuazione ed entrata in vigore potrebbe minare ed azzerare la libertà altrui, pilastro fondamentale della nostra democrazia. Sembrerebbe di star andando verso uno Stato di Polizia con il nuovo ddl sicurezza.