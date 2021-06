Ddl Zan, sotto accusa anche da una parte della realtà femminista italiana

Negli ultimi mesi il Ddl Zan è stato oggetto di un acceso dibattito che ha visto schierarsi sostenitori ed accaniti oppositori. Tra questi ultimi si possono sicuramente registrare esponenti della destra, associazioni pro-vita, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), ma anche una parte della realtà femminista italiana. Ebbene, durante il mese del pride, mi sembra giusto recuperare questo scottante argomento, per sottolineare quanto sia importante che questa legge venga approvata.

Ddl Zan, di che si tratta in breve

Lo scopo della legge è quello di modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale. Essi, infatti, già puniscono la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa o nazionale; ma non comprendono motivi fondati sul sesso, sull’identità di genere e sulla disabilità. Sono, infatti, proprio questi tre ultimi aspetti l’oggetto principale del disegno di legge in questione, nel tentativo di contrastare violenze misogine, omolesbotransfobiche e abiliste.

Perché alcune femministe criticano il disegno di legge Zan?

In questo frangente non mi occuperò delle molte altre critiche che accusano ingiustamente questa legge di essere liberticida o di indottrinare i bambini nelle scuole; ma mi dedicherò ad analizzare le critiche mosse da alcune femministe italiane, quelle più radicali, le cosiddette TERF (trans-exclusionary radical feminism).

Ad esser sotto accusa è una precisa espressione utilizzata all’interno del Ddl Zan: identità di genere. Secondo alcuni gruppi femministi, infatti, quest’espressione limiterebbe la libertà e i diritti delle donne, dal momento che «permetterebbe a chiunque di autocertificarsi con un sesso diverso da quello con cui è nato». Sarebbe, dunque, più giusto utilizzare un’altra espressione, ovvero, “transessualità”, dal momento che «il sesso non si cancella» come afferma in un’intervista su Repubblica Francesca Izzo, tra le fondatrici del movimento “Se non ora quando”. Inoltre, sempre secondo Izzo, sarebbe «curioso che tutto quello che riguarda le donne, dallo stalking al femminicidio, abbia trovato posto in una legge che difende le persone omosessuali e transessuali. Le donne non sono una categoria, ma la metà del genere umano».

Il problema maggiore riguarderebbe, dunque, la libera possibilità di ciascun essere umano di identificarsi con il genere che più lo rappresenta. Libera scelta che non equivale ad un capriccio o ad una moda passeggera; al contrario riguarda l’opportunità di ciascun individuo di esprimere a pieno la propria personalità e sessualità, nel tentativo di conquistare una vita realmente appagante. Una vita in cui la propria identità di genere può non combaciare con il proprio sesso biologico ed è giusto che questo venga riconosciuto; una vita in cui si può sentire l’esigenza di oltrepassare i confini (binari) imposti dalla nostra società, che rimane una società patriarcale.

E il resto della comunità femminista cosa ne pensa?

Si tratta di un dibattito estremamente accesso all’interno delle molteplici realtà femministe, che vede schierarsi gruppi totalmente divergenti. Lungi da me voler chiarire in maniera esaustiva questo dibattito, non posso però che pormi in contrasto con le dichiarazioni riportate all’interno del paragrafo precedente. Per secoli le donne hanno lottato per annientare lo stereotipo che le ingabbiava in determinati ruoli e le avvinghiava al loro sesso biologico; sesso biologico che, secondo l’opinione vigente, avrebbe determinato interessi e responsabilità, assoggettandole agli uomini, il cui sesso biologico li rendeva naturalmente superiori.

Ciò che moltissimi altri gruppi di femministe sostengono è che non esiste alcuna verità nel sesso biologico. Infatti, ad esser pericolosi per le donne, non sono gli uomini in quanto portatori di organo genitale maschile, ma tutte le sovrastrutture e condizioni materiali di oppressione costruite intorno al genere. A stuprare, menare, stalkerare, importunare o uccidere le donne non è il pene; ma la volontà di alcuni uomini di ristabilire certi meccanismi di potere che sempre più donne cercano di decostruire.

Per questo è importante lottare a favore della creazione d’identità di genere impreviste ed imprevedibili, nel tentativo di impedire qualsiasi imposizione d’identità di genere o di ruolo, vera e propria violenza quotidiana. Non permettere alle persone trans di autocertificarsi con un genere diverso dal sesso biologico significa limitare la loro autodeterminazione; e nessuna donna sarà libera dalla violenza se la violenza continua a colpire chi quotidianamente lotta per l’autodeterminazione, per praticare una libertà imprevista dalle identità imposte, per sovvertire le logiche patriarcali e razziste dello sfruttamento.

Uno spunto di riflessione

Vorrei conservarmi uno spazio per elaborare una riflessione a proposito della realtà femminista italiana. Il femminismo è sempre stato un movimento estremamente ampio ed eterogeneo; infatti, si è rivolto alle donne di tutto il mondo, di destra o di sinistra, laiche o religiose, bianche o nere, ricche o povere. Per questo sempre più spesso si parla di femminismi; si tratta di un plurale funzionale a sottolineare la nascita di pensieri talvolta anche molto distanti tra loro. Questa caratteristica rappresenta un’arma a doppio taglio; se da una parte, infatti, fa si che si elaborino pensieri variegati e quindi arricchenti, dall’altra rischia di determinare una vera e propria lotta interna. E’ quello che spesso accade oggi, perché con il tempo si è creata un’altra grande motivazione di divisione, quella generazionale.

Le critiche mosse al Ddl Zan sono elaborate da femministe attaccate alla cosiddetta “seconda ondata”, sviluppatasi soprattutto durante gli anni ’60 e ’70. A queste donne, noi ragazze del ventunesimo secolo, dobbiamo molto; è grazie a loro se possediamo molti più diritti e una vita sicuramente più semplice da condurre rispetto al passato. Loro che hanno avuto la forza di opporsi ad una mentalità reazionaria e sessista, quella delle generazioni precedenti, che solo una mente aperta al cambiamento come quella dei giovani può davvero cambiare.

Ebbene, oggi queste femministe appartengono a quella generazione caratterizzata da una visione d’insieme sicuramente meno ampia rispetto a quella degli odierni giovani. Non sono più le ventenni o le trentenni di turno che guardano al loro futuro, lottano per costruire un mondo migliore, da conoscere o lasciare ai propri figli o nipoti. Al contrario sono le sessantenni o le settantenni che hanno combattuto le loro lotte e vinto alcune delle loro battaglie, e che oggi hanno il dovere di permettere ad altre generazioni di cambiare il mondo, come loro hanno avuto la forza e il coraggio di fare.

Perché è importante approvare il Ddl Zan

Dunque, durante il pride-month, sarebbe saggio prendere nuovamente in esame questa legge, che non può più essere rimandata. Infatti, secondo la European Lgbti Survey 2020, il 62 % delle coppie dello stesso sesso non si tiene per mano perché ha paura; il 30% delle persone facenti parte della comunità LGBTQI+ non frequenta luoghi troppo affollati; il 23% ha subito violenza sul luogo di lavoro e l’84% ha subito violenza negli ultimi 5 anni, ma non ha denunciato per paura.

Continuare a rimandare l’approvazione del Ddl Zan significa non voler vedere la realtà discriminatoria che alcune categorie di persone vivono continuamente, a causa di chi quelle discriminazioni non le ha mai conosciute; significa continuare a lasciar indietro chi, a causa dell’impostazione patriarcale della nostra società, parte oggettivamente svantaggiato; perché esser picchiati per un bacio o una qualsiasi manifestazione d’amore è un reale svantaggio e far finta che non sia così significa continuare a privilegiare una precisa categoria, quella che i privilegi li ha creati e li possiede tutti.

Sofia Centioni