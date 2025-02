Parlando della morte si sfida un tabù che la società ha progressivamente esiliato dal discorso pubblico e privato. Eppure, proprio l’atto di eluderne la presenza acuisce l’angoscia che essa suscita, alimentando un paradosso culturale in cui l’individuo, circondato dalla morte spettacolarizzata dai media, si trova al contempo privo degli strumenti necessari per affrontarla con consapevolezza. La Death Education emerge come una necessità pedagogica e filosofica atta a reintegrare il pensiero della morte nella coscienza collettiva, affinché la perdita e il lutto cessino di essere esperienze mutilate dal silenzio e diventino processi comprensibili e interiorizzabili.

La morte come antitesi della vita o sua condizione essenziale?

L’educazione alla morte invita a superare l’inflessibile dualismo che pone vita e morte come entità antagonistiche. L’una non esisterebbe senza l’altra: la morte, lungi dall’essere un evento estemporaneo e arbitrario, è ciò che conferisce un limite e dunque un significato al tempo vissuto. Senza la consapevolezza della propria finitudine, ogni azione umana rischia di ridursi a un eterno presente privo di progettualità.

La Terror Management Theory spiega come l’angoscia suscitata dalla certezza della morte sia all’origine di molte costruzioni culturali e religiose, le quali fungono da dispositivi di contenimento della paura. Tuttavia, in una società sempre più secolarizzata, queste strutture di senso si sono indebolite, lasciando l’individuo disarmato di fronte alla propria mortalità.

In tale scenario, l’educazione alla morte non si prefigge di annullare il dolore, ma di fornire un linguaggio emotivo per affrontarlo, consentendo a chi ne è attraversato di trasformarlo in consapevolezza e crescita interiore.

Uno dei più gravi effetti collaterali della società contemporanea è la sistematica rimozione della sofferenza. La convinzione che il dolore vada evitato a tutti i costi ha condotto a una progressiva espulsione della morte dall’esperienza condivisa: funerali sempre più rapidi e riservati, ospedali che allontanano i morenti dai propri cari, bambini esclusi dai riti funebri con il pretesto di preservarli dal trauma. Tuttavia, questa congiura del silenzio non fa che intensificare il senso di solitudine e disorientamento quando il lutto irrompe nel quotidiano.

«Date parole al dolore: il dolore che non parla bisbiglia al cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi», suggerisce Shakespeare in Macbeth.

La Death Education si pone esattamente questo compito: restituire quelle parole che possano dare voce al dolore, perché possa essere attraversato e non subito. L’idea di fondo è quella di comprendere la finitudine dell’esistenza non come un atto di resa, ma come un atto di responsabilizzazione: solo accettando la nostra mortalità, possiamo dare un senso autentico della nostra vita; solo quando ci riconosciamo mortali, possiamo davvero comprenderci vivi.

L’importanza dell’educazione alla morte nell’infanzia

L’elaborazione della morte non è appannaggio esclusivo dell’età adulta, ma riguarda, con pari urgenza, anche l’infanzia. L’errore pedagogico più diffuso consiste nel supporre che i bambini siano incapaci di comprendere la sofferenza e che, pertanto, vadano protetti da essa attraverso il silenzio e l’omissione. Vengono ritenuti troppo fragili per sostenere il peso della perdita, per questo si preferisce escluderli dai rituali funebri e a usare metafore fuorvianti per evitare di pronunciare la parola “morte”.

I bambini, in realtà, possiedono una naturale predisposizione a intendere il concetto di finitudine e a riflettere sulla morte, a patto che siano guidati da adulti consapevoli. Privare i più piccoli della possibilità di elaborarla significa condannarli a un’ansia latente, che potrebbe manifestarsi in forme maladattive in età avanzata.

Un percorso di Death Education nella prima infanzia, quindi, consente di sviluppare strumenti interiori per affrontare il lutto futuro con maggiore resilienza. Una strategia educativa particolarmente efficace, secondo gli psicologi e i pedagogisti, è l’utilizzo della letteratura: attraverso il simbolismo e la forza della narrazione, permette di veicolare concetti complessi in maniera accessibile.







I bambini possono esplorare il tema della perdita, identificandosi nei personaggi e nei loro percorsi di elaborazione del lutto. Ne è un esempio il film “Coco” della Pixar, che rappresenta la morte come parte integrante del ciclo vitale trasmettendo il valore del ricordo e della continuità affettiva.

Quando a morire è un bambino, il silenzio si fa più cupo e impenetrabile. L’istinto adulto tende a costruire attorno al piccolo un’illusione di eternità, omettendogli quella verità che gli è necessaria per vivere i suoi ultimi momenti con dignità. Il bambino morente non ha bisogno di essere ingannato, ma di essere accompagnato in un percorso di significazione della propria esistenza.

Lo storytelling, ovvero la narrazione autobiografica, si rivela un altro prezioso strumento terapeutico: attraverso il racconto di sé, il bambino può lasciare un segno, un’eredità simbolica che lo sottrae al nulla. In questa prospettiva, la morte cessa di essere annientamento per divenire un passaggio che trova il suo compimento nella continuità del ricordo.

Ripensare la morte per ripensare la vita

Non è il rifiuto della morte a proteggere l’uomo dall’angoscia, ma la sua comprensione profonda. È nel confronto con la finitudine che l’essere umano trova il senso del proprio esistere.

La Death Education non insegna a morire, ma a vivere con maggiore intensità, nel rispetto del tempo che ci è dato e nella consapevolezza che ogni relazione, ogni istante, ogni scelta acquistano valore proprio perché destinati a esaurirsi.

«Il nostro tempo è il tempo del riempimento obbligatorio del vuoto», scrive lo psicanalista Massimo Recalcati, e forse è proprio questo il nodo della questione: imparare a riconoscere e ad abitare il vuoto, senza paura, perché solo da esso può emergere una vita più piena e autentica.

Michela Rubino