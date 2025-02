Nel panorama delle finanze pubbliche italiane, la questione dei debiti fiscali ingiustificati rappresenta una delle sfide più gravi e persistenti. Le cifre pubblicate dalla Cgia di Mestre sono allarmanti e mostrano un quadro complesso che coinvolge milioni di contribuenti. Attualmente, sono circa 22,8 milioni i debitori nei confronti del Fisco, una cifra che comprende una vasta gamma di soggetti: lavoratori dipendenti, pensionati, liberi professionisti, e altri.

Tuttavia, la dimensione di questa problematica va ben oltre la semplice constatazione di un numero di debitori, toccando aspetti cruciali delle politiche fiscali e della giustizia tributaria, con un impatto diretto sulle finanze dello Stato e sull’efficienza del sistema fiscale.

Secondo i dati resi noti dalla Cgia di Mestre, la categoria dei contribuenti italiani con debiti non ancora riscossi dalle Agenzie fiscali ammonta a una cifra impressionante di circa 1.274,5 miliardi di euro, una somma che riguarda non solo le tasse e i contributi dovuti, ma anche imposte, bollette e multe.

Questo debito, che si è accumulato dal 2000 al 2024, mostra una situazione che non può essere ignorata se si vuole garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo. A questo si aggiunge un dato che può apparire sorprendente: solo una parte relativamente piccola di questi debitori è composta da partite Iva. La stragrande maggioranza, infatti, è costituita da lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altre forme di reddito.

Il problema si fa ancor più complesso se si considera che, al netto delle persone decedute, delle imprese cessate, dei nullatenenti e dei contribuenti già sottoposti ad azione cautelare o esecutiva, l’importo potenzialmente aggredibile dai vari enti riscuotitori si riduce a circa 100 miliardi di euro, ovvero il 7,9% del totale dei debiti. Questa riduzione è dovuta alla difficoltà di recuperare le somme dovute da chi si trova in una condizione di insolvenza totale, o da chi è già stato sottoposto a procedimenti di esecuzione forzata.







La sfida del recupero crediti

Una delle principali sfide nella lotta contro l’evasione fiscale è proprio quella del recupero crediti. L’Italia, purtroppo, si trova in una situazione in cui una larga fetta di debitori, pur essendo in grado di pagare, non lo fa, alimentando il circolo vizioso che mina la capacità dello Stato di finanziare i servizi pubblici e di garantire un livello di equità fiscale. La complessità del sistema fiscale italiano, con la sua burocrazia e le numerose procedure, rende il recupero di questi debiti un compito arduo.

Le Agenzie fiscali devono affrontare difficoltà legate alla gestione di un ampio numero di casi, molti dei quali riguardano piccoli debitori o situazioni di difficoltà economica che complicano ulteriormente le azioni di riscossione.

Inoltre, la presenza di un gran numero di piccole partite Iva tra i debitori, così come di lavoratori dipendenti e pensionati, non fa che aumentare il carico burocratico delle operazioni di recupero. Un dato interessante riguarda proprio la composizione dei debitori: solo un contribuente su otto è una partita Iva, mentre la grande maggioranza sono persone fisiche con redditi da lavoro dipendente o da pensione, che difficilmente possiedono beni confiscabili di valore sufficiente a coprire l’intero debito.

Questa situazione crea delle difficoltà non solo per lo Stato, ma anche per l’intero sistema economico, poiché l’assenza di entrate fiscali adeguate compromette la capacità di investimento pubblico e di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Le conseguenze sui conti pubblici e sulla giustizia sociale

Il mancato recupero di una parte consistente dei debiti fiscali ha ripercussioni gravi sui conti pubblici. Le risorse che lo Stato non incassa sono risorse che potrebbero essere destinate a politiche sociali, infrastrutture, sanità, istruzione e altre aree cruciali per il benessere della collettività. In un contesto di crisi economica e di disuguaglianza crescente, il recupero dei crediti fiscali diventa quindi non solo una questione di efficienza amministrativa, ma anche di giustizia sociale.

Molti contribuenti si sentono svantaggiati quando percepiscono che le azioni di recupero colpiscono maggiormente i soggetti più vulnerabili, come i pensionati e i lavoratori dipendenti. In effetti, una parte di questi ultimi è costretta ad affrontare procedure di recupero che coinvolgono somme spesso esigue, ma comunque significative per il loro bilancio familiare. Il problema diventa ancor più urgente se si considera che la percentuale di debitori con difficoltà economiche potrebbe essere più alta di quella dichiarata ufficialmente.

L’efficacia delle misure per contrastare l’evasione fiscale

Nel corso degli anni, sono state messe in atto diverse misure per contrastare l’evasione fiscale e migliorare la riscossione dei tributi. Tuttavia, i risultati sono stati spesso insufficienti. Tra le soluzioni proposte negli ultimi anni ci sono l’ampliamento delle procedure di pagamento elettronico, l’introduzione di sistemi di controllo più rigorosi, l’aumento della trasparenza nelle operazioni fiscali e l’uso di tecnologie avanzate per tracciare i movimenti finanziari dei contribuenti.

L’inefficienza della riscossione fiscale e la presenza di ampie aree di evasione, infatti, mettono a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche e rischiano di aumentare il divario tra chi paga le tasse e chi non lo fa. Questo divario crea disuguaglianze e ingiustizie, con il rischio che i contribuenti onesti, che adempiono regolarmente ai propri obblighi, debbano sopportare un carico maggiore per compensare la mancata riscossione dei tributi.