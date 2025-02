I decessi causati dal cambiamento climatico sono quasi 800mila negli ultimi 30 anni, secondo il Climate Risk Index 2025 di Germanwatch, un’organizzazione tedesca che si occupa di monitorare i rischi legati al clima. I danni economici complessivi sono pari a 4.200 miliardi di dollari. Questo rapporto pone l’accento sull’impatto che i fenomeni legati al clima hanno sulla vita delle persone e sulle economie globali, con paesi che stanno affrontando conseguenze gravi e difficili da contrastare.

I numeri allarmanti del Climate Risk Index 2025

Il Climate Risk Index è uno strumento fondamentale per analizzare le conseguenze dei disastri legati al clima, come uragani, alluvioni, ondate di calore e altre calamità naturali. Tra il 1993 e il 2022, sono stati registrati oltre 9.400 eventi estremi, ognuno dei quali ha avuto effetti devastanti. I Paesi che hanno sofferto di più in questo periodo sono stati Dominica, Cina e Honduras, che si sono trovati a dover fare fronte a una lunga serie di catastrofi naturali che hanno ridotto significativamente la loro capacità di recupero e crescita economica.

L’Italia, il Paese con più decessi causati dal cambiamento climatico

Se a livello globale il bilancio è tragico, l’Italia si distingue come il Paese europeo col numero maggiore dei decessi causati dal cambiamento climatico. Oltre 38.000 le vittime e danni economici che ammontano a circa 60 miliardi di dollari, l’Italia si posiziona al quinto posto nella classifica mondiale dei Paesi più vulnerabili e al terzo posto per quanto riguarda il 2022. Questo dato testimonia come la situazione stia peggiorando negli ultimi anni, con un aumento significativo degli eventi climatici estremi.

Le ragioni della vulnerabilità dell’Italia sono molteplici: la geografia del Paese, particolarmente soggetta a frane e inondazioni, unita alla densità di popolazione elevata nelle zone più esposte, contribuisce ad aumentare il rischio di danni. Inoltre, eventi come ondate di calore, che stanno diventando sempre più frequenti e intensi, stanno mettendo a dura prova la salute della popolazione e la qualità della vita.

Decessi causati dal cambiamento climatico e perdite economiche

A parte le tragiche 800.000 vittime, i danni economici causati dai disastri legati ai cambiamenti climatici sono altrettanto impressionanti. Con una cifra totale di 4.200 miliardi di dollari in perdite, i costi economici di questi eventi stanno aumentando drasticamente con il passare del tempo. Questo dato non riguarda solo la perdita di infrastrutture e beni materiali, ma anche l’erosione delle risorse naturali e l’aumento dei costi sanitari derivanti da malattie legate al clima, come quelle respiratorie causate dall’inquinamento atmosferico o dalle alte temperature.

Queste perdite economiche non solo vanno a incidere sui bilanci nazionali, ma influiscono anche sull’intera economia globale. Le risorse necessarie per affrontare i danni provocati dal cambiamento climatico superano spesso le capacità di risposta dei singoli Paesi, specialmente quelli in via di sviluppo, che sono anche quelli più esposti a tali rischi.

I Paesi più colpiti

Alcuni dei Paesi più vulnerabili sono quelli che si trovano in zone geografiche più esposte. La Dominica, una piccola isola dei Caraibi, è un esempio di come il cambiamento climatico possa mettere in ginocchio una nazione intera. Questo Paese ha affrontato numerosi eventi estremi, in particolare uragani, che hanno ridotto le sue capacità di recupero e sviluppo. Anche la Cina e l’Honduras hanno subito enormi danni a causa di alluvioni e tempeste che hanno compromesso la vita quotidiana e l’economia locale.

Il Climate Risk Index 2025 ci offre una visione complessa dei rischi legati al cambiamento climatico, e la necessità di adottare misure concrete per prevenire ulteriori tragedie. Paesi come l’Italia, caratterizzati da un territorio vulnerabile e da un alto numero di abitanti nelle aree più esposte, devono affrontare il cambiamento climatico con politiche di adattamento più efficaci e tempestive.

È necessaria un’intesa internazionale

I Paesi di tutto il mondo sono chiamati ad adottare misure urgenti per affrontare i cambiamenti climatici. Tra le soluzioni più urgenti, c’è l’introduzione di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, che comprendono l’investimento in infrastrutture più robuste, la protezione delle risorse naturali e l’adozione di tecnologie ecologiche. È fondamentale che i Paesi industrializzati, storicamente i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra, supportino le nazioni più vulnerabili, sia attraverso finanziamenti che con la condivisione di innovazioni tecnologiche, per consentire loro di contrastare in modo più efficace gli effetti dei disastri naturali.

Il rapporto di Germanwatch ci offre una panoramica di una realtà sempre più drammatica, ma ci invita anche a riflettere sul futuro. Se da un lato le perdite in termini di vite umane ed economiche sono devastanti, dall’altro ci impongono di agire con decisione. La sfida non riguarda solo la protezione delle persone dai disastri naturali, ma anche la sostenibilità del nostro ambiente e della nostra economia. Solo attraverso un impegno globale sarà possibile affrontare la crescente minaccia del cambiamento climatico e proteggere le generazioni future.

Vincenzo Ciervo