Le nuove politiche sulle regolamentazioni sulla pesca, introdotte da Donald Trump, stanno sollevando un’ondata di proteste tra gruppi ambientalisti. Il provvedimento riguarda il Pacific Islands Heritage Marine National Monument, una vasta area protetta, ora minacciata dall’allentamento delle regolamentazioni sulla pesca che fino a poco tempo fa preservavano questo ambiente. La decisione di ridurre le regolamentazioni sulla pesca ha fatto scattare l’allarme tra biologi marini e associazioni di conservazione della natura.

Il futuro delle regolamentazioni sulla pesca nei fragili ecosistemi oceanici

Questa monumentale riserva marina, istituita da George W. Bush nel 2009 e successivamente ampliata da Barack Obama, rappresenta uno dei luoghi più incontaminati del pianeta. Comprende sette isole e atolli, oltre a ben 165 montagne sottomarine, veri e propri scrigni di biodiversità. Tra i suoi abitanti si annoverano specie rare e minacciate come tartarughe verdi, pesci pappagallo, delfini e diverse specie di balene, senza dimenticare la barriera corallina di Kingman Reef, riconosciuta dall’Unesco come una delle più intatte al mondo.

La scelta di permettere la pesca commerciale in un’area così remota, spinta anche dalle pressioni delle lobby del tonno americane delle Samoa, rischia di avere ripercussioni profonde sull’equilibrio ecologico. La presenza di squali predatori come squali martello, squali grigi e squali pinna bianca oceanici garantisce la salute dell’ecosistema, ma l’incremento delle attività di pesca potrebbe compromettere irrimediabilmente questo fragile equilibrio.







Gli ambientalisti sottolineano inoltre che l’affermazione di Trump, secondo cui i pescatori americani sono costretti a viaggi lunghissimi per trovare zone di pesca, non corrisponde alla realtà. Studi recenti dimostrano che le flotte statunitensi trascorrono una minima parte del loro tempo nelle aree più protette, rendendo la narrativa politica più uno slogan che una fotografia fedele della situazione.

Parallelamente alla liberalizzazione della pesca, l’amministrazione Trump ha operato drastici tagli al personale e ai finanziamenti di agenzie scientifiche come la NOAA, che si occupano della gestione delle risorse marine. Senza scienziati e biologi specializzati, la capacità di monitorare e proteggere gli ecosistemi oceanici rischia di essere gravemente compromessa.

La pesca minaccia la biodiversità oceanica

Un altro aspetto preoccupante è l’aumento potenziale della pesca illegale e delle catture accidentali, note come bycatch. Legalizzare la pesca in determinate aree può diventare una copertura perfetta per attività fuori legge, rendendo ancora più difficile il controllo delle imbarcazioni. I danni collaterali sono devastanti. Ogni anno, oltre 100 milioni di squali vengono uccisi, spesso vittime non intenzionali delle operazioni di pesca.

Secondo il biologo marino Douglas McCauley, permettere attività commerciali in zone così sensibili è come aprire la caccia in un parco nazionale come Yellowstone. Un atto che potrebbe cancellare in pochi minuti i progressi ottenuti in decenni di conservazione. Gli squali, essenziali per il riciclo dei nutrienti marini, sono animali che crescono lentamente e si riproducono con difficoltà. Distruggere una popolazione significa compromettere l’intero ecosistema per secoli.

Non sono solo gli squali a essere in pericolo. Anche le tartarughe marine, già fortemente minacciate a livello globale, rischiano di essere catturate accidentalmente nelle reti da pesca. Queste creature, che frequentano le barriere coralline per nutrirsi, potrebbero vedere ulteriormente ridursi le loro possibilità di sopravvivenza.

Le comunità locali, come sottolinea Solomon Kaho’ohalahala della Pacific Island Heritage Coalition, vivono un legame profondo con queste acque. Per loro, il monumento marino non è solo un’area geografica, ma una parte integrante della propria identità culturale. Distruggere queste acque equivale a cancellare un pezzo della loro storia.

Di fronte a queste preoccupazioni, la comunità scientifica e le associazioni ambientaliste chiedono una maggiore attenzione alla gestione degli oceani, ricordando che la tutela delle aree protette non è un lusso, ma una necessità per il futuro del nostro pianeta e delle generazioni a venire.

Elena Caccioppoli