Decreto Dignità: cosa prevede e quando entrerà in vigore

Nel pomeriggio del 2 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Dignità, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio. Quali sono le novità introdotte dal decreto e quando entrerà in vigore?

Nonostante qualche difficoltà e varie resistenze provenienti dalla stessa maggioranza (la Lega si è detta scettica sull’efficacia delle misure di contrasto al precariato, ma ha appoggiato ugualmente la misura voluta da Di Maio) il CdM ha dato il via al Decreto Dignità, fortemente voluto dal Ministro del Lavoro. Si tratta del primo provvedimento corposo del Governo insediatosi l’1 giugno scorso. Diversi gli ambiti legislativi che vanno a essere modificati, dalle misure per contrastare il precariato alla lotta alle ludopatie. Sostanziali, soprattutto, le iniziative volte a limitare la delocalizzazione delle aziende che si sono avvalse di aiuti di Stato. La visione generale che sta alla base del Decreto Dignità è, secondo il Governo, quella di una progressiva diminuzione di quelle zone d’ombra della legislazione italiana che provocano una precarizzazione della vita e dell’esistenza dei cittadini. In questo senso, dunque, contratti, ludopatie e disoccupazione. Per Di Maio è «la Waterloo del precariato».

PRECARIATO

Si tratta forse della parte più discussa del Decreto Dignità, mirante a limitare l’utilizzo indiscriminato di contratti a tempo determinato. Nella relazione illustrativa del DL si legge, infatti:

Si intendono limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale (Bozza del Decreto Dignità)

E dunque, le esigenze del datore di lavoro che rendono possibile il rinnovo di un contratto a tempo determinato diventano di tre tipi: temporanee e oggettive; connesse a incrementi temporanei; relative a picchi di attività stagionale.

Comunque sia, se il datore dimostrerà che non esistono le condizioni per una assunzione a tempo indeterminato, potrà comunque assumere il lavoratore fino a un termine massimo di 36 mesi.

DELOCALIZZAZIONE

Più sostanzioso il Titolo II del DL Dignità, relativo alle misure di contrasto alle delocalizzazioni. Le aziende che hanno ricevuto aiuti statali non potranno decidere di delocalizzare prima che siano trascorsi 5 anni dalla ricezione del beneficio. Un vincolo che si applica a qualsiasi tipo di delocalizzazione e prevede sanzioni corpose per quelle aziende che decidano di non rispettarlo. La novità rispetto a vincoli già esistenti nella normativa europea risiede nel fatto che la norma introdotta si applica in riferimento a ogni tipo di investimento statale ricevuto dall’azienda.

LUDOPATIA

Il Titolo III del decreto va, invece, a introdurre il divieto di pubblicità per le società che si occupano di gioco d’azzardo o scommesse. Un provvedimento volto a contrastare una piaga enorme, in considerazione delle dimensioni che tale pratica

ha assunto nel nostro Paese, con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socioeconomica con veri e propri effetti patologici (Bozza del Decreto Dignità)

La disposizione stabilisce un divieto onnicomprensivo, per ogni tipo di pubblicità e su qualunque mezzo. Le resistenze, anche qui, sono enormi, a partire dalle emittenti televisive, che beneficiano in maniera importante degli introiti che derivano da questo tipo di spot.

ITER

Quindi, dopo l’approvazione da parte del CdM, il decreto andrà ora ad affrontare lo scoglio parlamentare e, superata la prova di Camera e Senato, entrerà in vigore a partire dall’1 gennaio 2019. Sono attese numerose modifiche del testo a opera di maggioranza e opposizione, numerosi emendamenti da tutti i rami del Parlamento. Molto probabilmente, alla fine, quella che verrà fuori dopo i lavori parlamentari, sarà una legge molto diversa da quello progettata da Di Maio.

Giorgio Garzaniti