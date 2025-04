Il Consiglio dei ministri si appresta ad approvare un nuovo decreto legge sulla sicurezza che ingloberà gran parte del ddl Sicurezza, attualmente in discussione al Senato. La decisione, motivata dall’intenzione di velocizzare il processo legislativo ed evitare ostacoli, ha scatenato aspre critiche da parte dell’opposizione, che denuncia un colpo di mano istituzionale. Il provvedimento include misure contro la criminalità, restrizioni per i migranti e maggiori tutele per le forze dell’ordine, ma il dibattito resta acceso sia in Parlamento che nelle piazze. Oggi, a Roma, sono previste delle mobilitazioni di protesta, proprio nei pressi dei palazzi istituzionali.

Un nuovo decreto al posto del ddl Sicurezza

Un nuovo provvedimento sulla sicurezza potrebbe approdare oggi, 4 aprile, in Consiglio dei ministri. Secondo fonti governative, il decreto legge sulla sicurezza assorbirebbe parte dei contenuti del disegno di legge attualmente in discussione al Senato, introducendo al contempo alcune modifiche.

Tra gli elementi rivisti figurano le misure sulle detenute madri, il divieto di acquisto di schede SIM per i migranti privi di permesso di soggiorno e modifiche riguardanti l’articolo 31, che prevede il potenziamento dei servizi segreti con l’accesso a documenti riservati delle pubbliche amministrazioni, procure incluse.

Di fronte a questa manovra, le 200 associazioni della Rete No DDL Sicurezza hanno chiamato a raccoglimento una grande piazza di protesta cittadina. “La destra sta facendo un golpe burocratico a cui dobbiamo opporci con tutta la forza della mobilitazione popolare. Contro l’utilizzo della decretazione di urgenza sulle libertà civili e il dissenso.”

Un iter parlamentare bloccato

L’iter del ddl Sicurezza sembra essersi arenato. Dopo l’approvazione del Senato, il testo avrebbe dovuto tornare alla Camera per una terza lettura a causa di problemi relativi alle coperture finanziarie. Per evitare lungaggini, il governo ha deciso di intervenire con un decreto legge sulla sicurezza, che includerà anche norme relative allo scudo penale e al sostegno economico per le spese legali delle forze dell’ordine. Questo cambio di strategia ha sollevato polemiche e critiche da parte delle opposizioni.

La scorciatoia legislativa che il Governo ha deciso di intraprendere con il decreto legge sulla sicurezza rappresenta una mossa d’urgenza, che però non riflette nella società il bisogno di intervenire tempestivamente. Si tratta dunque di una mossa politica, tattica, per velocizzare e rendere effettivo il decreto legge sulla sicurezza.

Le critiche dell’opposizione

Le forze politiche di opposizione denunciano quello che definiscono un “colpo di mano” da parte del governo. Le senatrici del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino e Ada Lopreiato hanno espresso ferma contrarietà all’ipotesi di un decreto legge che rimpiazzi il ddl Sicurezza, sottolineando che tale scelta aggirerebbe il dibattito parlamentare.







Anche il Partito Democratico e la CGIL si sono uniti al coro di critiche, annunciando mobilitazioni contro quello che considerano un attacco ai principi democratici e parlamentari.

La posizione della Lega e le tensioni nella maggioranza

All’interno della maggioranza, la Lega ha mostrato iniziali segni di malcontento riguardo alle modifiche apportate al ddl Sicurezza. Andrea Crippa, numero due del partito, ha dichiarato di preferire la versione originale del testo, senza le revisioni suggerite dal Quirinale.

Tuttavia, una successiva nota ufficiale ha chiarito che la Lega è soddisfatta del nuovo decreto legge sulla sicurezza, riconoscendone l’importanza per l’Italia. Matteo Salvini, inoltre, punta a un’approvazione rapida per poter rivendicare la vittoria politica al congresso del partito.

La reazione del governo e la difesa del decreto legge sulla sicurezza

Mentre le opposizioni alzano i toni, il governo minimizza le polemiche. Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha dichiarato di non avere conferme ufficiali sul nuovo decreto e ha sottolineato che le decisioni spettano al Consiglio dei ministri. Ha inoltre ribadito che eventuali provvedimenti dovranno rispettare le procedure istituzionali.

Nonostante ciò, il decreto legge sulla sicurezza appare ormai come la soluzione preferita dall’esecutivo per evitare ulteriori rallentamenti nell’approvazione delle misure di sicurezza.

L’ipotesi del decreto legge rappresenta un’ulteriore fonte di tensione tra governo e opposizioni. Mentre la maggioranza difende la necessità di un intervento rapido ed efficace, le forze di minoranza denunciano una forzatura delle regole democratiche. Con le mobilitazioni già annunciate e il dibattito che si preannuncia acceso, il tema della sicurezza potrebbe diventare uno dei principali banchi di scontro politico e sociale nelle prossime settimane.

Lucrezia Agliani