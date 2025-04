L’approvazione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, anche noto come Decreto Sicurezza, è un attacco alla libertà di manifestazione e di pensiero, un provvedimento di stampo fascista che, travestito da strumento di garanzia dell’ordine pubblico, ha in realtà l’obiettivo di eliminare l’opposizione e le voci dissenzienti dal basso. Rete della Conoscenza – coordinamento nazionale di organizzazioni studentesche e giovanili impegnate nella difesa del diritto al futuro – insieme ad altre realtà, denunciano in particolare i commi relativi all’università, nei quali si prevede che professori, ricercatori e studenti impegnati nella politica e nell’attivismo vengano schedati e perseguiti legalmente.

La storia del Decreto Sicurezza inizia nell’autunno 2024: la proposta di legge, redatta a settembre il nome DDL 1660, dopo aver incontrato le proteste dei cittadini e opposizione in Parlamento, ha dapprima cambiato nome, in DDL 1236, per voi venire approvata con un’arma di elusione della democrazia parlamentare, il decreto-legge.

I decreti-legge vengono approvati dal Consiglio dei Ministri in situazioni emergenziali e il parlamento ha 60 giorni per convertirli in legge, tuttavia non c’è al momento un’urgenza in Italia che giustifichi l’entrata in vigore di questo decreto, e la mossa del Governo Meloni si è caratterizzata come un abuso dello strumento del decreto-legge, al fine di eludere la volontà del Parlamento, cancellando di fatto ogni spazio di discussione democratica e sottraendo ai cittadini il diritto di essere rappresentati nelle decisioni che li riguardano.

Il decreto si articola in diversi punti che toccano i più svariati argomenti, ma il filo conduttore è uno: la repressione delle proteste e la tutela delle forze dell’ordine che esercitano violenza contro chi manifesta. Dal 12 aprile, in Italia, manifestare contro la costruzione di opere pubbliche, organizzare picchetti antisfratto, scioperare per condizioni di lavoro dignitose o protestare all’interno di carceri e CPR per rivendicare diritti fondamentali farà incorrere in gravi conseguenze penali. Il Decreto Sicurezza criminalizza ogni forma di dissenso sociale e collettivo, trasformando strumenti di lotta legittimi in reati perseguibili, con pene sproporzionate e misure repressive che mirano a intimidire chi alza la voce contro ingiustizie strutturali.

Il contenuto del decreto relativo all’università è da mesi al centro dell’attenzione delle organizzazioni studentesche di tutta Italia, che denunciano come esso limiti gravemente la libertà di espressione di professori, ricercatori e studenti.

L’Articolo 31 del Decreto Sicurezza impone alle università l’obbligo di fornire ai servizi segreti italiani dati personali e informazioni sull’orientamento politico di studenti, professori e ricercatori. Fino ad ora, le richieste dei servizi segreti potevano essere respinte dai rettori, nel rispetto della privacy e dell’autonomia accademica. Con l’entrata in vigore del decreto, questa tutela viene meno: i rettori saranno legalmente obbligati a collaborare, esponendo la comunità universitaria a un controllo senza precedenti.





Questa norma diventa un’arma non solo nelle mani del governo, che può colpire i propri oppositori politici all’interno degli spazi accademici, impedendo la nascita di dibattito e pensiero critico proprio nei luoghi a essi destinati, ma anche per i rettori e le governance universitarie, che potranno usare i nuovi reati introdotti dal decreto come pretesto per allontanare docenti o figure considerate scomode, magari colpevoli di criticare la linea politica dell’ateneo o di affrontare temi politici nei propri corsi.

Le dichiarazioni della Rete della Conoscenza

Rete della Conoscenza, organizzazione giovanile e studentesca attiva nelle scuole superiori e nelle università, ha sin da subito espresso forti critiche nei confronti di questa proposta di legge, mettendo in luce le numerose problematiche e i gravi rischi che essa comporta per la nostra democrazia.

«Attraversiamo le piazze di tutta Italia per denunciare la deriva fascista e autoritaria di questo governo – dichiara Tess Kucich, coordinatore della Rete della Conoscenza – il quale prende decisioni senza ascoltare la popolazione, senza i giovani e senza gli studenti. Tutto questo è inaccettabile e decreta l’ufficiale entrata in vigore dell’Italia in uno Stato di Polizia. Usare la decretazione di urgenza per scavalcare l’opposizione in aula e ignorare mesi di proteste sociali è una mossa antidemocratica».

Negli ultimi mesi, gli studenti che hanno preso parte a manifestazioni e occupazioni hanno dovuto affrontare una repressione sempre più dura. Emblematico è il caso dei 17 studenti sospesi dall’Università di Milano per aver occupato l’ateneo per appena un’ora, così come quello degli studenti di Roma, colpiti dai manganelli della polizia il 4 aprile, proprio nel giorno in cui il decreto legge sulla sicurezza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta solo di alcuni tra i numerosi episodi di abuso e intimidazione nei confronti di chi manifesta dissenso verso le politiche del governo. Una tendenza preoccupante, che rischia di alimentare nei giovani un senso di paura, sfiducia e crescente disillusione verso la partecipazione politica.

«Ci vengono a chiedere perché i giovani non vanno più a votare – continua Arianna D’Archivio, coordinatrice di Link Coordinamento Universitario – evidentemente le istituzioni democratiche di questo Paese sono state distorte e svuotate del loro valore. Ebbene vi diciamo: i giovani e gli studenti che credono, nonostante tutto, ancora nella partecipazione e nella rappresentanza, oggi e negli scorsi mesi, erano nelle piazze che avete manganellato, represso e silenziato».

Questo decreto apre la strada a un periodo buio per la nostra democrazia, in cui pensare in modo diverso, opporsi alle scelte del governo o semplicemente parlare di politica diventa sempre più pericoloso. Si sta creando un clima simile a quello di un vero e proprio regime, dove il dissenso non è tollerato e la partecipazione viene soffocata con la paura.

Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’Unione degli studenti, conclude: «Se anche il diritto di protesta ci sarà tolto, la rivolta sarà tutto ciò che resterà agli studenti e alle realtà del sociale».

Beatrice D’Auria