Il Documento di economia e finanza (DEF), appena approvato dal Consiglio dei ministri, delinea uno scenario incerto e ricco di sfide per l’economia italiana. Tra revisioni al ribasso delle stime di crescita, pressioni internazionali sul riarmo e nuove tensioni commerciali globali, il governo si muove con prudenza nella gestione dei conti pubblici nel DEF 2025. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato i punti salienti del documento, sottolineando la necessità di mantenere la rotta nonostante le numerose incognite. «Questo Def viene adottato in una situazione molto complessa sotto l’aspetto economico globale, tutto ciò rende molte complicate e difficili, persino aleatorie, le previsioni di lungo ma anche quelle di medio termine» ha detto proprio il Ministro dell’Economia nella serata di ieri, al momento finale del Consiglio dei Ministri.

Il quadro economico delineato nel DEF 2025 appare decisamente più fragile rispetto alle previsioni autunnali. Il governo ha dimezzato le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2025, passando dall’1,2% previsto nel Piano strutturale di bilancio allo 0,6%. La previsione resta prudente anche per gli anni successivi: si attende un incremento dello 0,8% nel 2026 e nel 2027.

Alla base di questa revisione ci sono molteplici fattori: l’instabilità causata dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, le difficoltà legate alla transizione ecologica e alla gestione dei fondi del PNRR, e soprattutto l’impatto potenziale dei dazi imposti dagli Stati Uniti, che potrebbero frenare ulteriormente l’export italiano.

Deficit sotto controllo e strategia di contenimento del debito

Nonostante il rallentamento economico, l’esecutivo rivendica una gestione attenta della finanza pubblica. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che il rapporto deficit/Pil si manterrà al 3,3% nel DEF 2025, per poi scendere al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027.

L’obiettivo del governo è rispettare le nuove regole europee sulla disciplina fiscale, senza dover ricorrere a misure straordinarie. In particolare, l’effetto distorsivo del Superbonus – che aveva pesato notevolmente sui conti – dovrebbe progressivamente ridursi, alleggerendo il debito pubblico a partire dal 2027.

Difesa e dazi: le nuove pressioni internazionali

Nel DEF 2025, il governo si trova anche a fronteggiare una crescente pressione da parte della NATO e dell’Unione Europea per aumentare le spese militari. Giorgetti ha precisato che per ora l’Italia mantiene l’orientamento iniziale e rimane entro i limiti richiesti, ma ha avvertito che scelte più nette verranno valutate nei tempi prescritti.

Un’altra questione centrale è quella dei dazi. Gli annunci del presidente statunitense Donald Trump hanno sollevato preoccupazioni sulla tenuta del commercio internazionale. Giorgetti ha invitato a non agire in modo impulsivo, sottolineando l’importanza di un approccio “chirurgico ed efficace” per rispondere a queste dinamiche.







Clausola di salvaguardia e scostamento di bilancio

La complessità del momento potrebbe rendere necessario un nuovo scostamento di bilancio, con l’eventuale attivazione della clausola nazionale di eccezione. La Commissione europea avrebbe chiesto all’Italia di esprimersi in merito entro fine aprile, e una decisione definitiva potrebbe arrivare entro giugno.

Tale misura richiederebbe una procedura rafforzata, con l’approvazione a maggioranza assoluta delle due Camere, rendendo il percorso più complicato anche dal punto di vista politico.

Il DEF 2025 è stato accolto con dure critiche dalle opposizioni. Il Partito Democratico ha accusato il governo di aver presentato stime di crescita “gonfiate” nei mesi precedenti, parlando apertamente di “raggiro del Parlamento”.

Il Movimento 5 Stelle ha definito il documento “uno strazio economico”, sottolineando la mancanza di obiettivi programmatici concreti e accusando l’esecutivo di trascinare il Paese verso la stagnazione economica.

Il Documento di economia e finanza appena varato riflette un approccio cauto e realista da parte del governo. In un contesto globale in rapida evoluzione, tra tensioni geopolitiche, sfide economiche e pressioni istituzionali, la priorità dichiarata resta quella di preservare la stabilità dei conti pubblici.

Sebbene le prospettive di crescita siano state riviste al ribasso, la strategia sembra puntare sulla sostenibilità fiscale e su interventi calibrati, in attesa di una maggiore chiarezza sul fronte internazionale.

Lucrezia Agliani